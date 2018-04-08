BİN DERT... BİN NAMERT... ŞÜKÜR Kİ DUAMIZ VAR.

Bülent Ertekin

İçeride, hain ve hainler...

Dışarıda, hain ve hainler...

Kürsülerde, hain ve hainler...

İşletmelerde, hain ve hainler...

Üniformalı üniformasız hain ve hainler...

Okumuş ve okumakta olan hain ve hainler...

Sanatçı ve sanat adı altında, sanatı ile halkı kin ve nefret duyguları ile bölmek isteyen hain ve hainler...

Siyasetçi gömleği altında, ülkesini her türlü siyasi, ekonomik, sosyal kaos ve girdap içine sokmaya çalışan yerli ve yabancı işbirlikçiler ile el ele, kol kola, diz dize kapalı kapılar ardında ihanet içinde olan hain ve hainler...

Ticaret gayesi altında paralarını bu ülkede değil emperyalist ve sömürgeci zihniyeti ülkelere kaçıran hain ve hainler...

Gazeteci kisvesi altında yazıları ile gençleri sokağa döküp milleti birbirine kırdırmaya çalışan elinde kalem ile kan ve öfke kusan, ihanet eden hain ve hainler...

Adalet dağıtması gerekirken zalimlik ve zulüm yapan hain ve hainler...

Vatanını korumakla görevli iken, kendi kardeşine kurşun sıkan hain ve hainler...

Maalesef;

pasta güzel...

pasta taze...

pasta rengarenk meyveler...

pasta rengarenk çiçekler...

pasta yiyebildiğin kadar ye, gene bitmeyen ...



DÜNYADA EŞİ VE BENZERİ OLMAYINCA

AÇ KURTLAR,

SİNSİ YILANLAR,

GÖZÜ DÖNMÜŞ ÇAKAL SÜRÜLERİ pastayı kimselere yedirmemek ve paylaşmamak için

her gün yeni oyunlar,

yeni desiseler,

yeni imha planları,

yeni diz çöktürme operasyonları,

yeni boynumuza tasmayı takma planları ile

karşımıza çıkmaktalar.

Bu vatanın;

FEDAKÂR,

CEFAKÂR,

DİRAYETLİ,

HAMİYETLİ,

DİNDAR,

VATANSEVER,

CESUR,

İMANLI

HAKPEREST evlâtları,



HERGÜN BİN DERT...

HER GÜN BİN NAMERT İLE

UĞRAŞMAKTA.

ÇOK ŞÜKÜR Kİ,

ALLAHIMIZ (C.C) VE DUAMIZ VAR.

Selâm ve dua ile.