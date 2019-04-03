Binali Yıldırım: "hukuka saygılı olun ve sürecin sonlanmasını sükunetle bekleyin"

Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'na itidal çağrısı yaptı.Yıldırım, İmamoğlu'nun devlet adamlığı mesullüğüyle hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Mazbatayı almadan başkanım demenin toplumu germek dışında bir karşılığı yok" dedi.

Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, basın yoplantısıyla açıklamalarda bulundu.Yaptığı toplantıda itidal çağrısında bulunan Yıldırım, "Yurdun her tarafında sükunetle büyük bir olgunlukla seçimleri gerçekleştirdik. Yerel seçimler tamamlandığını ama halen konuşulmaya devam ettiğini belirtti.

Anayasamızın 67. ve 79'uncu maddeleri çok sarih diyor ki seçimler yargı yönetimi ve denetiminde yapılır. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar başka bir deyişle yani seçim günü seçimin düzen içinde yapılaması yönetilmesiyle ilgili bütün işleri yapma yaptırma görevi tamamlandıktan sonra seçimle alakalı tam yolsuzlukları şikayetleri araştırmak karar bağlamak vazifeyi Yüksek Seçim Kurulu'nundur.

Seçimler bitmiş olup, şikayet itiraz süreci devam etmektedir. Bu ilk kez olan bir şey değil. İlçe Seçim Başkanlıkları fedakarca gece gündüz çalışan memurlarımız ve parti vazifelileri var.

Seçimlerin Patronu Yüksek Seçim Kurulu'dur

Dolayısıyla Seçimlerin Patronu Yüksek Seçim Kurulu'dır. Artık seçim sahibi ne sayın Ekrem İmamoğlu ne de Binalı Yıldırım'dır. Seçim sahibi ve karar vericisi Yüksek Seçim Kurulu'dır. Sayın İmamoğlu'nun bu gerçeği görmesi kabul etmesi gerekir. Ben ilk gün çok açık bir biçimde söyledim mazbata kime verilirse başkan odur"

"MAZBATAYI ALMADAN BAŞKANIM DEMENİN TOPLUMU GERMEK DIŞINDA BİR KARŞILIĞI YOK"

"Mazbatayı almadan başkanım demenin toplumu germek dışında bir karşılığı yok" diyen Yıldırım, "Ben şimdi soruyorum sayın İmamoğlu elinde mazbatan var mı yok. O halde sağa sola İBB Başkanı yazarak orada burada hava atmanın ne anlamı var. İstanbul milleti kararını vermişti ve bu karar Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanacak.

Bu karar söylenmeden sorumsuzca davranmak toplumu germek ülkeye hasar verir halka hasar verir her şeyden evvel adayın kendisine de çepere verir. İstanbul gibi bir memleket büyüklüğünde bir kenti yönet edecek insanların daha olgun daha sorumlu davranması beklenir.

"HUKUKA SAYGILI OLUN VE SÜRECİN SONLANMASINI SÜKUNETLE BEKLEYİN"

Sükunet çağrısında bulunan Yıldırım, "Beynelmilel baskı yapmaya çalışma dış ülkelerden yardım iletiyi arz etmek almak Türk halkının asabını bozmaktadır. Bu ulusun asabı bozmaya hakkınız yok. Türk toplumunun asaplarını bozmayan caddeyi hareketlendireceğiz iması yapmaktan bırakın hukuka hürmetli olun ve sürecin sonlanmasını sükunetle bekleyin. Madem Yüksek Seçim Kuruluna güveniyorsan onun kararını bekleyip onun mazbatayı vermesini bekleyeceksin. Bu düzeyde yapacağın her şey kendine de hasar vermektedir, İstanbul'a da hasar vermektedir, ülkeye de hasar vermektedir"" biçiminde konuştu.

Yıldırım açıklamasına şöyle devam etti,

"Hukukun içinde kalmayı sürekli vurgulayan Sayın Kılıçdaroğlu da niye bu süreç tamamlanmıyor niye bu kadar uzadı gibi anlamsız laflar etmektedir. Bu da fevkalade yadırganacak bir durumdur. Yarın iş bitti mazbatasını aldı ilk önce tebrik edecek olan benim bunu da bilmesini isterim ama tersi gerçekleşirse aynı tavrı beklemek de benim hakkımdır bunu bilmesini isterim. Sayın İmamoğlu bir şey konuşuyor parti teşkilatı başka bir şey yapıyor demek ki bu süreç sadece AK Parti'yi bağlamıyor aynı zamanda CHP'Yi de bağlıyor. bu çelişkinin ortadan mutlaka kalkması lazım. Bir kafa karışıklığıdır gidiyor yani karşı tarafta Allah sonunu hayretsin diyorum"

"ANITKABİR'DEKİ DEFTERE İBB BELEDİYE BAŞKANI DİYE YAZMAK AKLA ZİYAN BİR İŞTİR"

Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir'de anı defterine İBB Başkanı biçiminde imza atmasının sorulması üzerine Yıldırım, "Gidip Atatürk'ü tabi ki herkes ziyaret edebilir ama Anıtkabir'deki deftere İBB belediye başkanı diye yazmak akla ziyan bir iştir başka bir şey demiyorum. Sabret kardeşim. Eğer hakkınsa zaten bu ünvanı alacaksın istediğin kadar istediğin yere git istersen meydana çık Sultanahmet'e ben belediye başkanı olduğum diye bağır sana kim ne diyecek tebrik ederiz ama şu yapılan işler talip olduğu görevin ciddiyetiyle ağırlığıyla bağdaşmamaktadır" dedi.

"HİÇ KİMSENİN DOSYA FALAN KAÇIRDIĞI YOK"

Bakanlarla yaptığı görüşmenin sorulması üzerine Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlarla görüşmek yasak mı ben AK Parti'nin genel başkanlığını yapmış biriyim ve İBB başkanlığına aday olmuşum tabi seçim sürecini aramızda her an değerlendiririz bundan daha doğal bir şey var mı."

Dosya kaçırma iddialarına yanıt veren Yıldırım, "Artık internet çağındayız hiç kimsenin dosya falan kaçırdığı yok. Kaldı ki mevcut başkan yerindedir. Satın Mevlüt Uysal bu konula ilgili gerekli cevabı da vermiştir. Dolayısıyla böyle bir şey yoktur. Bu da yine yine tam bir kafa karıştırmaya halkı galeyana getirmeye ve gerginlik çıkarmaya yönelik bir söylemden ibarettir."