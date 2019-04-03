Binali Yıldırım: "Seçimin patronu YSK’dır"
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Seçim bitmiştir, seçim itiraz dönemi devam etmektedir. Bu ilk defa olan bir şey...
A+A-
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Seçim bitmiştir, seçim itiraz dönemi devam etmektedir. Bu ilk defa olan bir şey değil. Seçimin patronu YSK'dır. Seçimin sahibi ne İmamoğlu'dur ne de Yıldırım'dır. İmamoğlu'nun bu gerçeği görmesi lazım. Mazbata kime verilirse kazanan odur" dedi.
Bu haber toplam 141 defa okunmuştur
HABERE YORUM KAT
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.