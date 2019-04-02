Binali Yıldırım'ın Yeni Görevi Yarın Belli Oluyor!

AKP İstanbul İl başkanlığının seçim sonuçları hakkında yapılan usulsüzlükler nedeniyle 39 ilçe seçim kural başkanlıklarına itiraz yaptı. İlçe Seçim kurulları AKP'nin yapmış olduğu itirazları 48 saat içinde sonuca bağlamak durumunda.

HSYK'nın seçmen tutanaklarında bir çok sandıkta sıfır oy aldığı görülmektedir.

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, kentte 39 ilçede itiraz başvurusu yaptıklarını açıkladı. AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da "3 bin 217 sandıkta usulsüzlüklere itiraz ettik, 25 ilçede büyükşehir oylarının tümüne itiraz ettik" dedi.

Yapılan itirazlar sonucu İlçe seçim kurulları bu itirazları kabul ederek, İstanbul'da birçok ilçede oylar yeniden sayılacak.

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Cumhur İttifakı'nın AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamalarına göre, iktidar partisi "sandıklarda iki farklı usulsüzlük tespit etti."

Birincisi, geçersiz oylar.İkincisi ise ıslak imzalı seçim tutanaklarında ki usulsüzlük.

AKP'nin yapmış olduğu itirazların geçerli olması durumunda Birçok görevi başarıyla yerine getiren Binali Yıldırım yeni görevi de belli olmuş olacak.

Binali Yıldırım Kimdir?

Binali Yıldırım kimdir diye sorulduğunda karşımıza siyasetten kamu görevine birçok farklı görevler yapmış. Başbakanlıktan tutun da ulaştırma bakanlığına kadar birçok farklı görevde bulunmuş bir siyasi kimlik karşımıza çıkıyor.

Binali Yıldırım Sivas’ın Refahiye ilçesinde 20 Aralık 1955 yılında doğdu. Şu an 64 yaşında ve halen aktif olarak siyasete devam eden Binali Yıldırım birçok siyasi kişi gibi İstanbul teknik Üniversitesi mezunu.

Siyasetin sert ve karamsar dünyasında özellikle olaylara eğlenceli ve esprili yönden yaklaşmaya çalışan Binali Yıldırım bu yönüyle birçok kişinin ve hatta muhalefet liderlerinin bile sempatisini kazanmıştır.

Binali Yıldırım’ın Eğitim Hayatı

Binali Yıldırım nereli sorunsun yanında eğitim hayatı da son derece önemli. Binali Yıldırım İstanbul teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra İsveç’te dünyaca ünlü denizcilik üniversitesinde yüksek lisans yaptı. Burada ihtisas yaptıktan sonra ise Avrupa Birliğine bağlı birçok özel ve kamu kurumunda hem stajlar hem de eğitim amaçlı çalışmalar yürüttü.

Bu denizcilik alanındaki yoğun eğitimi ve deneyimi ile ilk olarak İDO’nun başına geçirilen Binali Yıldırım İDO başında iken birçok başarılı projeye imza attı ve yürüttüğü projeler ile ulusal ve uluslararası birçok alanda ödüller aldı.

Binali Yıldırım’ın Siyasi Hayatı

Binali Yıldırım kaç çocuğu var diye sorulacak olunursa kendisinin 3 çocuğu var. Kendisi ilk defa 2002 yılında Ak parti ile milletvekili oldu ve Türkiye Cumhuriyetinde en uzun süre ulaştırma bakanlığı yapan kişi unvanını da yine Ak parti bünyesinde aldı.

Ulaştırma bakanlığının ardından başbakan olarak görev yapan Binali Yıldırım başkanlık sistemine geçilmesi ile görevine veda etti. Halen aktif olarak Ak parti bünyesinde siyaset yapmaya devam eden Binali Yıldırım kimdir şu an İstanbul Büyük Şehir belediyesi başkanlığına Ak partiden aday durumdadır.

Binali Yıldırım IDO daki görevine benzer şekilde ulaştırma bakanlığı sırasında da birçok önemli ve çarpıcı projeye imza attı veya başlattı. Görev yaptığı sürede Türkiye’de bulunan havaalanı sayısı iki katına çıkmıştır. Diğer yandan Yavuz Sultan Selim köprüsü de Binali Yıldırım döneminde temeli atılmıştır.