Bir Bakanlık Eksik Kaldı Başkanım!

Eyüphan Kaya

Cumhurbaşkanlığı Hükümet kabinesi kuruldu Allah hayra vesile kılsın. Devlet Başkanımızın riyasetin hayırlı hizmetlere vesile olacağına da inanıyorum. Ama bana sorsanız bir bakanlık eksik kaldı, o bakanlığın adı “Siyasi ve Sosyal Oluşumlar Bakanlığı”dır.

Biraz açmak istiyorum müsaadenizle;

Malumunuz eskiden devlet sivil toplum örgütlerine pek güvenmediği için emniyetin birimleri arasında dernekler masası vardı. Ak parti iktidarı, emniyetten çıkarılarak valilik bünyesinde dernekler il müdürlüğüne dönüştürdü, bir anlamda terfi etti.

Derneklere öyle bir özgürlük getirildi ki dernek tüzüğünde aykırı gözüken bir madde olsa dahi dernekler müdürlüğü şu maddeyi değiştir bu maddeyi değiştir diyemez, en çok o maddeden dolayı mahkeme açabilir

Gel zaman git zaman bu müdürlüğe Sendikalar ve Siyasi partiler de bağlandı. Hitap ettiği alana baktığınız zaman nerdeyse toplumun %60-70’ine hitap eden bir müdürlük ve bu müdürlük İçişleri Bakanlığında bir daire başkanlığına bağlıdır, yani eli kolu bağlı, ödeneği bile yok, alana bir motivasyon bile veremez.

Halbuki yukarıda zikrettiğim gibi buna bir Bakanlık oluşturup bu alana eğilirsek hayatın rengi değişir, çünkü Dernekçiliğe, Sendikacılığa ve Siyasete getirilen her kalite bir çok açıdan topluma yarar kazandırır diye düşünüyorum.

Baksanıza ülkemizde siyasete pek güvenilmez, dernekler ve sendikalar da siyasetin arka bahçesi gibi çalışıyorlar, ben ne anladım bu işten.

Eğer bu Bakanlık Siyasete bir kalite getirirse, Sendikacılığın ve Denekçiliğin asıl amacını gün yüzüne çıkarırsa birçok sorunumuz kendiliğinden çözüleceği gibi huzur ve mutluluğumuza da kaynaklık eder kanaatini taşıyorum.

Bu gün, siyaset ne için yapılır? Sorusuna çok kimse rant ve menfaat için diyor. Peki bu haktan revamı yani? Siyaset niye toplumsal sorunların çözümü, hizmet üretimi için yapılmasın? Memleketin huzur ve sükûnetine katkı vermek akla gelmesin?

Tabi seçim arifesinde birileri elini kolunu sallayıp “esselamualeyküm ben geldim, vekil adaylığına müracaat edeceğim” derse, halımız böyle olur! Niye siyasetin kalitesini bu kadar düşürüyoruz yürütme ve yargı kendini bir baskı altında hissetmesin diye, peki bu kalitedeki bir siyaset ne işe yarayacak olsa olsa küçük ayak işleri başka ne yapabilir ki?

Hele şu sendikaların yaptığına bakın!

Üyelerinin özlük haklarının iyileştirilmesi için mücadele eden, meslek alanında kalite adına çalışmalar yapan ve bazen toplumsan hadiselere karşı üyelerinin sesi soluğu olması gereken oluşumlar olması gerekirken, iktidara yaklaşıp, devletin torpil mekanizmasına alet oluyorlar yazık değil mi?

Ya derneklere ne demeli? Belli tüzüğü olup, tam sivil oluşumlar olan dernekler ne bir etkinlik ne bir faaliyet, kongrelerini dahi çoğu kağıt üzerinde yapıyor, bir çok dernekte başkan hep aynı, artık ne işe yarıyorsa “ben başkanım” demekten başka! Allah aşkına böyle bir dernek ne işe yarıyor?

İşte benim hayal ettiğim bakanlık bu alana bir kalite kazandıracak.

Nasıl mı?

Denekler yönetiminde yer alan kimselerin yeteri kadar seminerlerde geçip; dernek nedir ne değil öğrenmesi lazım. Ayrıca vatandaşın üye olduğu derneklerden sadece birine aylık 10 TL aidat devlet tarafından verilmelidir. Hiç gerekmediği halde sendika aidatını veren devlet niye dernek için böyle bir aidat vermesin? Üstelik birçok dünya ülkesinde bu uygulama vardır. Hatta bazı ülkelerde vatandaş vergisini verirken diyebilir ki, “benim vergim sivil toplum çalışmalarına tahsis edilsin.”

Siyasette üyelik için üye eğitimi seminerini mecburi hale getirip siyasetin ne olup, ne olmadığı anlatılmalı, öğretilmelidir. Önüne gelen belediye başkanlığına, vekil adaylığına müracaat etmemelidir.

Ah ah! bu ülkede yaşamak ne kadar zor,

Yeni bir şey dile getirmek ne kadar zor,

Herkes ben bilirim havasında, üstelik kimisi de “sen kim oluyorsun bu fikirleri dile getiriyorsun” diye yersiz yersiz konuşanlar var. Bunlar da vatandaşı görmezlikten gelen kompleksli kimselerdir. ne diyelim?

Allah sonumuzu hayreylesin, amin demeniz dileğiyle.