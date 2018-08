BİR GEMİ MUHABBETİDİR…!

Ergün Aydoğan

Ne zaman bir sorun yaşansa özellikle iktidar ve iktidar savunucuları tarafından; hepimiz aynı gemideyiz, gemi batarsa hepimiz batarız muhabbeti dillerden düşmüyor. Gemi Metaforu üzerinden iktidara, yönetenlere sahip çıkılması isteniyor.

Gemiden kasıt ülke ise, ülkenin battığından herkesin payını alacağı varsayımı yapılıyorsa, ülkenin yaşayacağı olumsuzluktan, herkesin üzerine düşen payı alacağı varsayımı doğrudur. Kim ne kadar alır o ayrı tabi ama, ona bakılmaz.

Ulus bilinciyle ülke menfaatlerini kişisel menfaatlerinin üzerinde görenler ve kendilerini her daim cumhuriyete karşı ‘Darül harp’ halinde görenler…

Gemi-Ülke yönetimini ele geçirenler bugüne kadar var olanları, güç koşullarda yapılanları yok sayarsa, kendilerinden önceki anlayışı düşmanca, hasmane bir anlayışla sürekli suçlarlarsa. Gemi-Ülkenin bu günlere nasıl geldiğine bakmaksızın, gelişlerini ‘milat’ alıp tarihi kendileriyle başlatırlarsa…

Ülkenin varlıklarından eşit paylaşımı ortadan kaldırarak, ülke kaynaklarının gelirlerini kendi çıkarları için kullanırlarsa. İyi günlerde, olumlu dönemlerde kimseyi yönetime ortak etmedikleri gibi, olumlu gelişmelerin sahibi sadece kendilerini görürler, kendileri gibi düşünmeyenlerin haklarına riayet etmezlerse; iyi olunca kendilerinden, kötü olunca kendileri gibi düşünmeyenlerden kaynaklandığını iddia ederlerse.

Ayrıca gemi kaptanı her şeyi ben bilirim diyor, gemi personelini liyakatsizlerden, ehliyetsizlerden belirliyor, onları hiç dikkate almıyorsa… Onlara söz söyleme, uyarma hakkı vermiyorsa, kendi bildiğine göre gemiye yön veriyorsa… Yön uyarılarına aldırmıyor, geminin kayalıklara çarpacağı uyarılarına kulak asmıyorsa, bugüne kadar asmadıysa…

Gemideki yolcuların yarısını sevmiyor, yarısının değerlerini, yaşam biçimini aşağılıyor, ahlak dışı görüyorsa… Her fırsatta hakaret etmeyi kendinde hak görüyorsa… Yarısını her an gemiden atmanın yollarını arıyor (evde zor tuttuğum yüzde 50 gibi söylemlerle) düşman gibi görüyorsa…

Korsanlar gemiye saldırdığında!… Gemi kayalıklara çarpacağı anda!… Dalgalar yükseldiğinde mi aynı gemide olunduğu akla gelir.

Hepimiz aynı gemideyiz…

Hepimiz aynı gemideysek niye hepimiz aynı söz hakkına sahip değiliz. Aynı gemide, farklı anlayışta olanlar farklı anlayışlara hoşgörü ve saygı gösterilmezse. Yönetimde olan farklı anlayışları yok saymaya, onları ortadan kaldırmaya kalkarsa…

Elbette gemi batarsa gemide bulunanların tümü zarar görecektir. Hiçbir söz hakkı tanınmayan, varlıkları yok sayılmak istenenler tüm bu olumsuzluklara rağmen cumhuriyete karşı ‘Darül harp’ halinde saymazlar, varlıklarını ortadan kaldırmak isteyenler gibi keşke ‘Yunan galip gelseydi’ demezler, yine geminin salimen limana çıkması için yapılması gerekenleri yaparlar.

Güneşli güzel havalarda keyfini çıkaracaksınız, sakin sularda kaptanlık taslayacaksınız; yolcuların yarısını dikkate alamayacak yok sayacaksınız, sizin gibi düşünmeyenleri fazlalık görecek, her an atmayı düşüneceksiniz; fırtınalı havalarda, dalgalar boyunuzu aşınca, gemi alabora olunca, kayalıklara çarpacağını anladığınız anda; batıyoruz, hepimiz aynı gemideyiz, hadi bize destek verin…

Cumhuriyete karşı ‘Darül harp’ hali görmezler… Keşke ’Yunan galip gelseydi’ demezler, gemiyi batıranlardan daha çok gemiyi kurtarmak için mücadeleye destek verirler.