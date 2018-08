Bülent Ertekin

Şimdi olayın başına gidelim.

Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’ti.

20 Temmuz 1974’te Türkiye “barış harekâtı” adı altında TSK’yı Kıbrıs’a çıkardı.

Bugünkü sınıra kadar adanın kuzeyini ele geçirdi.

ABD’nin karşı çıkmasına rağmen gerçekleşen bu harekâtın faturası “TSK’ya silah ambargosu konularak” kesildi.

ABD ve NATO ülkelerinden TSK’ya artık tek bir cıvata bile verilmeyecek, satılmayacaktı.



31 Mart 1975’te MHP ve CGP ile AP 1. Milliyetçi Cephe hükümetini kurdu.

Başbakan Süleyman Demirel’di.

Bir gün, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar, Başbakan Demirel’e geldi. Org. Sancar’ın elinde bir metal çubuk vardı. Başbakan’a asker selamı verdikten sonra Sancar elindeki çubuğu Demirel’e göstererek, “Sayın Başbakanım, suçluyu getirdim” dedi.

Demirel sordu:

- “Paşam, hayırdır? Elinizdeki çubuğun kabahati ne?”

- “Sayın Başbakanım, askerî savaş uçakları, havada arızalanınca, bildiğiniz gibi, pilotlar otomatik paraşütle atlar. İşte bu çubuk, o sistemi harekete geçirir.”

- “Peki anladım Paşam da, bu çubuğun suçu nedir?”

- “Bu çubuk, otomatik paraşüt sistemini çalıştıran parçalardan birisi. Bu çubuk olmadığı için, pilotlar, uçağa binmek istemiyor. Yani, risk almak istemiyorlar.”

- “Paşam, çubuğu satın alalım.”

- “Satmıyorlar.”

- “Satmayan kim?”

- “Amerikalılar.”

- “Biz yapalım.”

- “Yapamayız, çünkü patenti bizde değil.”

- “Anlaşıldı Paşam...”

(Güneri Civaoğlu)

Bu,

Şimdi birde bugün gelinen noktadan bakın.

Milli ve yerli teknoji ile yapılan savunma sanayilerinin neler olduğuna bir bakalım mı?

-SOM İSİMLİ FÜZELER,



-ATAK HELİKOPTERİ



-KORAL MİLLİ ELEKTRONİK HARP SİSTEMİ



-BORA-12 KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİ



-MPT-76 MİLLÎ PİYADE TÜFEĞİ



HÜRKUŞ EĞİTİM VE YAKIN HAVA DESTEĞİ UÇAĞI



-KASIRGA TR-300 YERLİ FÜZE SİSTEMİ



-TUSAŞ ANKA İNSANSIZ HAVA ARACI



-ANKA-S UYDUDAN KONTROLLÜ İNSANSIZ HAVA ARACI



-ALTAY TANKI



-SOM FÜZESİ



-KORAL MOBİL ELEKTRONİK HARP SİSTEMİ



-KAYI SINIR GÜVENLİK SİSTEMİ



-FIRTINA OBÜSÜ



-TCG HEYBELİADA (F511)



-CİRİT FÜZESİ



-UMTAS



-ZIPKIN



-ARMA



Ülkemizin ve insanımızın güvenliği, rahat, huzur ve sükunu için sırada bekleyen daha nice yatırımlar.



Evet devlet, üzerindeki TEMBELLİK ve ESARET TOZUNU ATTI. İNŞAALLAH emekleme dönemi bitti. Artık,

YÜRÜME VE KOŞMA DÖNEMİNE GİRDİK.

Selâm ve dua ile.