Bülent Ertekin

Azda olsa profosyonel futbolcu olmam hasebiyle, ara sıra bazı bazı, gelsen bile gönlüm razı. Yok yahu bu şarkı idi. Nereden çıktı şimdi bu da? Neyse hatlar karıştı.

Kusura bakmayın.

Evet, ara sırada olsa bu köşede sizlere futbol ile alakalı olarak

iki yazım yayımlanmış idi.

Aradan uzun bir zaman geçti. Türkiye'de futbol adına uzun vadeli ne yapıldı? diye sorarsanız kocaman bir HİİİİİİÇ derim.

Haaa, kusura bakmayın en son yazdığımızda ülkemizin milli takımlar teknik direktörü Fatih TERİM idi. Sayın TERİM, yaşadığı son talihsiz olaydan (!)sonra TFF ye istifasını verdi. Sonramı? sonrası için GS li arkadaşlarım,abi ve kardeşlerim kusura bakmasın sayın Terim, tilkinin misali oldu. Yani? Yani KÜRKÇÜ DÜKKANINA GERİ DÖNDÜ.

Neyse. Gene geyik üstüne geyik yapıyoruz. Asıl mevzumuz bu değil idi.

Bu memlekette spor denilince ilk akla gelen spor dalı FUTBOLDUR. Zira bu ülkede başka bir spor dalı yoktur. Futbol ile kalkar, futbol ile yatarız. Pazar günleri oldumu, hele hele birde derbi maçı ise. Hele hele dünyanın sayılı derbileri arasına giren FB/GS maçı ise. Eh artık sormayın memleketimin durumunu. Türkiye'de her şey kilitlenir. Maç öncesi ve sonrası sataşmalar, sonrasında kavgalar, darplar, bıçaklanmalar. Döner bıçaklı psikopatlar, her türlü delici, kesici,soyucu malzemeler ile alâkalı olayları bolca duyar okur ve seyredersiniz. Zannedersiniz ki, cephede mühimmat bitmiş bizimkiler evden dükkandan getirdikleri ile savaştalar. Savaşta Mayk ile Corc ile Hans ile zannetmeyin haaa.

Ahmet Mehmeti, Hasan Hüseyini, Alptekin Çagatayı vuruyor, yaralıyor kafasını,gözünü, ağzını, burnunu dağıtıyor.

Futbolcular mı? Onlar maç akşamının sonunda can ciğer kuzu sarma misali deniz kenarında tavernalarda balık yığıp ÇİN ÇİN YAPIYORLAR (!)

Yiyin efendiler yiyin. Aksırıncaya kadar tıksırıncaya kadar yiyin.

Neyse...

Tüm bu kaotik ve anarşist olaylara karşı

MİLLİ TAKIM ve KULÜPLER BAZINDA FUTBOLDA BAŞARISIZLIK ÜZERİNE BAŞARISIZLIK

YENİLGİ ÜSTÜNE YENİLGİ almaktan yorulmadık.

Hâlâ;

ŞEREFLİ MAĞLUBİYETLER,

EZİLMEDEN KAZANILAN BERABERLİKLER ile bu NECİB MİLLETİ UYUTUYORLAR.

Oysa,



SESSİZ SEDASIZ;

MADALYALARI TOPLAYAN,

AY YILDIZI GÖKLERE ÇEKEN,

ELİ KALBİNDE İSTİKLÂL MARŞINI OKUYAN,

SESSİZ

MÜTEVAZİ,

GURURLU,

ONURLU,

ŞEREFLİ,

SPORCULAR/SPORCULARIMIZ VAR.

İşte aşağıda onlardan bir kısmı.

Darısı

KULÜBLERE VE MİLLİ FUTBOL TAKIMIMIZA.

Ne diyelim.

HAYDE BREE YİĞİTLERE...





İşte o spor dalları ve sporcularımız.



Danimarka'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası B2 Eleme Grubu'nda liderliğe yükseldi.



*********



Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Paralimpik Atıcılık Dünya Kupası'na katılan milli takım, 25 metre tabancada altın madalyanın sahibi oldu.



*******

39 ülkeden, 214 sporcunun katıldığı kupa müsabakalarında Korhan Yamaç, Yunus Bahçeci ve Murat Oğuz'dan oluşan milli takım, 1657 puanla birinciliği elde etti. Milliler, Güney Kore ile aynı puana sahip olmasına karşın beraberlik durumunda uygulanan merkez 10 sayısı farkıyla rakibini geride bıraktı.



***************

Belarus'un Gomel kentinde 22 - 24 Mart 2018 tarihleri arasında İşitme Engelliler Salon Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsilen katılan Aydınlı Aysun Akay şampiyon oldu.



********



Bu yıl Rusya’da düzenlenecek olan Avrupa güreş şampiyonasına hazırlanan milli güreşçiler Bulgaristan’da düzenlenen Dan Kolov-Nikola Petrov turnuvasından 18 madalya ile dönerek büyük bir başarıya imza attı.



*******

İstanbul'da düzenlenen 20. Büyükler Balkan Karate Şampiyonası'nda Türk karateciler 1 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.



Balkan Karate Federasyonu'na üye ülkelerin katılımıyla bu yıl İstanbul'da düzenlenen 20. Büyükler Balkan Karate Şampiyonası sona erdi. 24-25 Mart tarihlerinde yapılan şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, Kosova, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Slovenya'dan 354 karateci mücadele etti.



*******



Türkiye'nin en genç şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Redbull Motogp Rookies Kupası'nın 11. yarışını 8. sırada tamamladı. Redbull Motogp Rookies Kupası 11. Ayak yarışı 1 Eylül Pazar günü 23 sporcunun katılımıyla koşuldu. Son tura kadar büyük çekişme yaşanan yarışta Razgatlıoğlu, araka sıralarda kalsa da son turda 8. sıraya yerleşmesini bildi.



*********



24.03.2018



Katar'da organize edilen Artistik Cimnastik Dünya Kupası sona erdi.



Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre atlama masası aletinde mücadele eden milli sporcu Ferhat Arıcan, topladığı 14 bin 453 puanla üçüncü sırada yer aldı ve bronz madalyayı boynuna taktı.



SELÂM VE DUA İLE..