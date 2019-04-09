Bir Zamanlar Çukurova 28. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı! Yeni Bölümde Neler Yaşanacak?

ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın merakla beklenen 28. bölüm 2. tanıtım filmi yayınlandı. Yayın hayatına başladığı günden itibaren büyük bir hayran kitlesine ulaşan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde gelecek bölümde neler yaşanacak?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin merakla beklenen 28. bölümü 11 Nisan Perşembe günü ATV ekranlarından hayranlarıyla bulaşacak. Yeni bölüm öncesi dizisinin takipçileri meraklı bekleyişini sürdürürken, ATV sevilen dizinin yeni bölümünün 2. fragmanını da yayınladı. Bir Zamanlar Çukurova 28. bölüm 2. fragmanda; Züleyha’nın akıl hastanesine kapatıldığı görülüyor.

Demir hayatında Züleyha olmadan bir şey yapmayacağını iddia etse de Hünkar ona engel olarak kötü bir şey yapmasını engelliyor. Züleyha başına gelen olayların oğlunu ondan koparmak için yaptıklarının farkında ancak bu durumu engelleyecek bir harekette bulunamıyor. Yılmaz, Züleyha hakkında kararını vermekte güçlük çekmeye devam ediyor. Fakat en sonunda karar verip Züleyha’ya gidiyor.

Bir Zamanlar Çukurova Yeni Bölüm Ne Zaman?

ATV’nin reyting rekortmeni olmaya aday dizisi, Bir Zamanlar Çukurova bu hafta yeni bölümüyle hayranlarının karşısına çıkacak. Sevilen dizi 11 Nisan Perşembe günü yine takipçilerini ekran başına kilitlemeyi başaracak.

Bir Zamanlar Çukurova Son Bölümde Neler Oldu?

Son dönemde Türk televizyon yapımları arasında en çok dikkat çeken dizilerden biri olan Bir Zamanlar Çukurova, farklı senaryosu ve başarılı oyunculuklarıyla geniş kitleler tarafından izlenmeye devam ediyor. Dizinin 4 Nisan Perşembe akşamı ekranlara gelen 27. bölümünde; Demir’in Yılmaz’ı öldürmek için her şeyi göze alabildiğini bir kez daha gözleyen Züleyha, kurtuluşu bebeği ile beraber Yılmaz’a kaçmakta buldu.

Yaşanılan olaylar artık sabrının sonuna gelen Züleyha’nın bu hareketi çok konuşuldu. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde, Müjgan ile evlilik işlemlerini ilerleten ancak nişanın gerçekleştiği gece Züleyha’yı bebeğiyle birlikte karşısına dikilmiş bir vaziyette gören Yılmaz, adeta şok geçirdi.

Ancak patlayan silah sesleri ile kendisine gelen Yılmaz, Demir’in öfke dolu hareketlerinden Züleyha’yı ve bebeğini korumak için harekete geçti. Züleyha’yı ve Adnan’ı korumak için büyük bir fedakarlık gösterdi.