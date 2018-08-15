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Birikimlerinizi Altın Olarak Değerlendirin

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Birikimlerinizi Altın Olarak Değerlendirin
Artık birikimlerinizin altın olarak değerlendirilmesi mümkün olabiliyor.

Özellikle Kuveyttürk Bankası tarafından sunulan altın hesabı dileyen herksin birikimlerini bu yönde değerlendirmesine olanak tanıyor. İstendiğinde altının fiziki karşılığının gram olarak banka şubelerinden çekilmesi de mümkün! Ayrıca bu hesap türü, atıl durumda bekleyen altınların ülke ekonomisine kazandırılmasını sağlıyor olmasıyla da ön plana çıkıyor.

Altınların çalınması riskine karşı çok daha güvenli bir yöntem olması altın hesap türlerinin sağladığı avantajlar arasında yer alıyor. Peki, altın hesabının açılması için ne yapmak gerekiyor? Bu hesap türü başka ne gibi avantajlar sunabiliyor? Hep birlikte konuyu irdeleyelim. Kuveyttürk Bankasından söz etmemizin nedeni, gayet kolay bir şekilde altın hesabı açmayı sağlamasıdır.

Altın Hesabı Nasıl Açılıyor?

Bankanın “Altın Günleri” uygulaması kapsamında altınlarınızı gayet güvenli bir şekilde saklamanız mümkün oluyor. Üstelik banka kasası kiralayarak her ay kasa ücreti ödemeniz de gerekmiyor. Ziynet olarak sakladığınız altınlar bankanın şubelerine 24 ayar saf altın olarak yatırılabiliyor. Öncelikle altınlarınız İstanbul Altın Rafinerisi Eksperleri tarafından kontrol ediliyor. Sonrasında altınlar hesabınıza yatırılıyor.

Dilerseniz Ziynet Altın Katılma Hesabı açtırabiliyor ve bir kazanç da elde edebiliyorsunuz. Bu hesaplar 100 bin TL’ye kadar TMSF güvencesi altında oluyor. Aslında bankanın birkaç farklı altın hesap türü bulunuyor. Kendinize ya da beklentilerinize en uygun olanını rahatlıkla seçebiliyorsunuz. Altına Altın Katılma Hesabı, Altın Birikim Hesabı, Altın Cari Hesabı ya da Birikimli Altın Katılma Hesabı gibi seçenekler arasından herhangi birini tercih edebilirsiniz.

Bankanın size en yakın şubesine gitmeniz, seçtiğiniz hesap türünün sizin için açılması için yeterli olabiliyor. Uzun bir prosedürle uğraşmanıza gerek kalmadan altınlarınızın hem değer kaybetmesini önleyebiliyor hem de daha güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlayabiliyorsunuz. Elbette bu yolla ülke ekonomisine de hatırı sayılır bir katkıda bulunmuş olmanız da unutulmamalıdır.

Altın hesapları ile ülke ekonomisinin canlanmasına katkıda bulunmak için siz de altın hesap türlerine daha yakından bakabilirsiniz. Kuveyttürk Bankası web adresinde bu konuya dair detaylı bilgi mevcut. Her bir altı hesabıyla ilgili merak ettiğiniz çeşitli soruların yanıtlarını bankanın internet sitesinden hemen öğrenebilirsiniz.

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