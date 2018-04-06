  • BIST 114.784
  • Altın 172,800
  • Dolar 4,0510
  • Euro 4,9596
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 20 °C

Birkaç ay önce ekimi gerçekleşen laleler Sincan sokaklarını sarıdan kırmızıya, mordan beyaza boyadı

»
Birkaç ay önce ekimi gerçekleşen laleler Sincan sokaklarını sarıdan kırmızıya, mordan beyaza boyadı
İlçeyi lale bahçesine dönüştürmeyi hedefleyen Sincan Belediyesi, 2 milyon lale ekimi gerçekleştirdi. Baharın gelmesiyle laleler açtı.

Sincan adeta gelin gibi süslendi. Laleler rengarenk görüntüsü ve hoş kokusu ile Sincan’ı çiçek bahçesine dönüştürdü. Açan laleler seyrine doyum olmaz bir manzara oluşturdu.

LALELER DİYARI SİNCAN

Sincan’ın simgesi haline gelen laleler çeşitli noktalarda toprakla buluştu. Milyonlarca lale Sincan’ın güzelliğine güzellik kattı. Kaldırım kenarları, kavşaklar, park ve meydanlar açan lalelerle renklendi. Laleler Sincan’ı kartpostalı aratmayan görüntüye bürüdü.

SİNCAN HALKI MUTLU

Laleler Sincanlılar tarafından büyük beğeni topluyor. İlçenin dört bir yanında açan yaklaşık 2 milyon lale vatandaşların fotoğraf karelerini de süslüyor. Ressamların tablolarını aratmayan görüntüyü kaçırmak istemeyen Sincanlılar parklara akın ediyor. Renkleri ve zarafetiyle laleleri seyre dalan Sincanlılar anı fotoğrafları çekmeyi de ihmal etmiyor. Parklarda zaman geçiren Sincanlılar mis gibi kokusunun yanı sıra görüntüsüyle de beğeni toplayan laleler arasında keyifli saatler geçiriyor. Vatandaşlar lalelere özenle davranıyor. Çevreyi güzelleştirme gayreti içinde olan Sincan Belediyesi’ne destek veren halk laleleri dikkat ve özveri ile koruyor.

Sincan Belediyesi, şehri lalelerle süslemeye devam edecek. Rengarenk laleler mayıs ayı ortalarına kadar ilçeye renk katacak.

Sincan’ın sembolü olan laleyi yaşatmak için çalışan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Her yıl şehrimizin dört bir yanına diktiğimiz laleler ile ilçemiz daha zarif ve güzel görünüyor. Baharın gelmesiyle belediye olarak kentimizin daha güzel görünmesi ve ilgi çekmesi adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Etiketler: , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Çanakkale Destanı” nın gururu Sincan’da büyük bir çoşkuyla yaşandı19 Mart 2018 Pazartesi 12:40
  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Tıp Bayramı’nda Sincan’da görev yapan doktorlarla bir araya geldi15 Mart 2018 Perşembe 11:48
  • Sincan Belediyesi ve KOSGEB işbirliği ile düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri tamamlandı08 Mart 2018 Perşembe 11:42
  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, bu defa Sincan Sanayi esnafıyla bir araya geldi06 Mart 2018 Salı 10:26
  • Sincan'da düzenlenen “Kahraman Mehmetçiklerimize Selam ve Dua Gecesi” binleri aynı duygu etrafında topladı27 Şubat 2018 Salı 15:21
  • Sincan Belediyesi, “Yanlış ve Gereksiz İlaç Kullanımı Öldürüyor” isimli seminer düzenledi26 Şubat 2018 Pazartesi 12:27
  • Sincan Belediyesi Afrin’de korkusuzca savaşan kahraman Mehmetçiklerimize özel bir program düzenleyecek22 Şubat 2018 Perşembe 12:23
  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Sincanlılarla birlikte sorunları el ele çözmeye devam ediyor19 Şubat 2018 Pazartesi 12:28
  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ilçede esnaf ziyaretlerine devam ediyor08 Şubat 2018 Perşembe 12:01
  • Birlikte yönetim anlayışıyla hareket eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Belediye personeliyle aynı sofrada buluştu07 Şubat 2018 Çarşamba 11:41
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim