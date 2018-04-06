Birkaç ay önce ekimi gerçekleşen laleler Sincan sokaklarını sarıdan kırmızıya, mordan beyaza boyadı

İlçeyi lale bahçesine dönüştürmeyi hedefleyen Sincan Belediyesi, 2 milyon lale ekimi gerçekleştirdi. Baharın gelmesiyle laleler açtı.

Sincan adeta gelin gibi süslendi. Laleler rengarenk görüntüsü ve hoş kokusu ile Sincan ’ı çiçek bahçesine dönüştürdü. Açan laleler seyrine doyum olmaz bir manzara oluşturdu.

LALELER DİYARI SİNCAN

Sincan ’ın simgesi haline gelen lale ler çeşitli noktalarda toprakla buluştu. Milyonlarca lale Sincan’ın güzelliğine güzellik kattı. Kaldırım kenarları, kavşaklar, park ve meydanlar açan lalelerle renklendi. Laleler Sincan’ı kartpostalı aratmayan görüntüye bürüdü.

SİNCAN HALKI MUTLU

Laleler Sincanlılar tarafından büyük beğeni topluyor. İlçenin dört bir yanında açan yaklaşık 2 milyon lale vatandaşların fotoğraf karelerini de süslüyor. Ressamların tablolarını aratmayan görüntüyü kaçırmak istemeyen Sincanlılar parklara akın ediyor. Renkleri ve zarafetiyle laleleri seyre dalan Sincanlılar anı fotoğrafları çekmeyi de ihmal etmiyor. Parklarda zaman geçiren Sincanlılar mis gibi kokusunun yanı sıra görüntüsüyle de beğeni toplayan laleler arasında keyifli saatler geçiriyor. Vatandaşlar lalelere özenle davranıyor. Çevreyi güzelleştirme gayreti içinde olan Sincan Belediyesi’ne destek veren halk laleleri dikkat ve özveri ile koruyor.

Sincan Belediyesi, şehri lalelerle süslemeye devam edecek. Rengarenk laleler mayıs ayı ortalarına kadar ilçeye renk katacak.

Sincan’ın sembolü olan laleyi yaşatmak için çalışan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Her yıl şehrimizin dört bir yanına diktiğimiz laleler ile ilçemiz daha zarif ve güzel görünüyor. Baharın gelmesiyle belediye olarak kentimizin daha güzel görünmesi ve ilgi çekmesi adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.