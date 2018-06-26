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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÜNYA MÜLTECİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÜNYA MÜLTECİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ “BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÜNYA MÜLTECİLER GÜNÜ” ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Gençlik Parkı Necip Fazıl Konser Salonu’nda “20 Haziran Birleşmiş Milletler Dünya Mülteciler Günü”etkinliği düzenledi.

“Mülteci Kadınlar ve Çocuklar Destek Projesi” başta olmak üzere “Çocuklar Okula, Anneler İşe” sloganıyla bugüne kadar 100 mülteci kadına istihdam imkanı sağlanırken, Ankara’da yaşayan mültecilere yönelik başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında ayrıca 200 mülteci çocuk sokak işçiliğinden kurtarılarak, eğitim sistemine kazandırıldı.

 

BÜYÜKŞEHİR’DEN İSTİHDAM VE EĞİTİM DESTEĞİ

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Kurtoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Şeker ve Birleşmiş Milletler Temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, 150 sığınmacı çocuk da aileleri ile birlikte yer aldı.

Türk ve mülteci çocuklar arasındaki kültürlerarası diyaloğu güçlendirmek amacıyla bu etkinliğin yapıldığını belirten Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, "Bugün kardeş olabilmenin, ensar olabilmenin günü. ‘Çocuklar Okula, Anneler İşe’ sloganı ile yola çıktığımız ‘Mülteci Kadınlar ve Çocuklar Destek Projesi’yle, sokakta çalışan çocuklarımızı okulla buluştururken, annelerini de 7 farklı branşta meslek kursuna göndererek, istihdama yönlendiriyoruz. Projemizle onlara hem umut oluyor hem de hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz.” dedi.

 

Etkinlikte mülteci çocukların hazırladıkları halk oyunu gösterileri büyük alkış alırken, Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla palyaçolar ve oyuncaklarla gönüllerince eğlenen mülteci çocuklar, pamuk şekeri, patlamış mısır ve çeşitli ikramlarla keyifli bir gün geçirdiler.

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