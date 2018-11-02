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Bitkisel Çayları Yanlış Hazırlıyor, Bilinçsizce İçiyoruz!

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Dr. Buğra Buyrukçu

Sonbahar ve kış aylarında bitkisel çaylara dört elle sarılıyoruz, şifa aradığımız bu çayların genellikle yanlış hazırlandığını ve bilinçsizce tüketildiğini görüyorum., bu durum ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Türk insanının vazgeçilmez içeceklerinin başında gelen bitkisel çayların, bilinçsizce tüketilmesinin önemli sağlık sorunlarına neden olabilir. Özellikle sonbahar ve kış aylarında hastalıklara karşı korunmak veya kısa sürede iyileşmek için tüketilen bitkisel çayların, doğru hazırlanıp, doğru miktarda içilmesinin önemine dikkat çekmek istiyorum. Doktor veya uzman önerisi dışında gelişigüzel hazırlanıp içilen bitki çaylar, bazı organlara zarar verebilir. Organ kaybı dahil çok çeşitli hastalıklara yol açabilir, şeker ve tansiyonu yükseltebilir.

Karaciğer, Böbrek ve Kalp İçin Risk

Soğuk algınlığı, grip ve zayıflama maksatlı kullanılan kimi bitkisel karışımlar karaciğer ve böbrek dahil birçok yaşamsal organda kalıcı hasara yol açabilir, kalp krizine neden olabilir. En masum bilinen ıhlamur ve papatya gibi çayların dahi doğru hazırlanıp, doğru miktarda tüketilmediği takdirde zararı var. Bizim vatandaşlara önerimiz, tavsiye üzerine veya güvenilir olmayan kaynakların tarifiyle bitki çayı tüketmemeleri. Çayın adının bitkisel olması zararsız olduğu anlamına gelmez. Çayın hazırlanışı sırasında kullanılan suyun sıcaklık derecesinden içme sıklığına kadar her aşaması çok önemli.

Ne Kadar İçileceği Kişiye Göre Değişir

Hangi sıklıkta içilmesi gerektiği ise kişiden kişiye göre değişir. Örneğin tansiyon ilacı kullanan birinin bu çayları dikkatli içmesi gerekir. Veya ödem atmak amacıyla içilen çay, böbrek sorunu olan kişide sıkıntıya neden olabilir.  Bitki çaylarının hazırlanma ve içme aşaması kadar satın alındığı yere de dikkat edilmelidir. Mutlaka bakanlık onaylı ürünler alınmalıdır. Bitkisel çaylar doğru kullanıldığında sayısız hastalık için şifa kaynağı, hiçbir yan etkisi olmayan en doğal ürünlerdir.

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