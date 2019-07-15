Son Dakika
Bugün Neler Yaşandı -15 Temmuz 2019 2019 Günün Özeti
S-400 teslimatında 8. uçak Ankara’ya geldi
Ankara'ya şehit ateş düştü
Pençe Harekatı'nda toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara Yüzme Havuzları | Ankara Havuz Rehberi | Ankara Aquaparkları
"Allah bizden korku hissini alıp tankların üzerine yürüme cesareti verdi"
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Kabusa dönen orman yangını söndürüldü
Bugün Neler Yaşandı, 13.07.2019 2019 Günün Özeti
Prof. Dr. Ener Çağrı DİNLEYİCİ: “Hedef Sağlıklı Mikrobiyota”

15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir'in Hayat Hikâyesi

Ömer Halisdemir Kimdir? 15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir'in Hayat Hikâyesi, Ömer Halisdemir’in Şehit Edilmesi!

Biyografi 15.07.2019, 18:36 15.07.2019, 18:51 Emir Yılmaz
15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir Resimleri
15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir Resimleri

15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir'in Hayat Hikâyesi

15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen hain darbe girişiminin en unutulmaz isimlerinden biri Ömer Halisdemir’dir. 15 Temmuz gününün millet adına zaferle sonuçlanmasındaki en önemli unsurlardan biri olan Ömer Halisdemir, Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Kuvvetler Komutanlığında, terörist Tuğgeneral Semih Terzi’yi göğsünden vurarak öldürmesinin ardından diğer darbe yanlısı terörist askerlerce vurularak şehit edilmiştir. Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı tarafından verilen emirle, darbenin en kilit ismini ortadan kaldıran Ömer Halisdemir, darbe girişiminin başarısız olmasındaki en önemli isimdir.

Niğde’nin Bor ilçesinde dünyaya gelen Ömer Halisdemir, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmaya başladıktan sonra yurt içi ve yurt dışı sayısız operasyona katılarak, 15 Temmuz öncesinde de iyi bir asker ve görev adamı olarak anılmaktaydı. Yedi çocuklu bir ailede dünyaya gelen Ömer Halisdemir, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığına darbeyi yönetmek için gelen Semih Terzi ile daha önceden Afganistan’da beraber görev yapmışlardı. 15 Temmuz gecesinde büyük bir cesaret ve kahramanlık örneği gösteren Ömer Halisdemir, hain darbeci komutanı öldürdükten sonra diğer darbeci askerlerin kurşunlarıyla şehit olmuştur. Tam 30 kurşun ile haince şehit edilen Ömer Halisdemir’in vurulduğu yerde onun hatırasına bir anıt yer almaktadır.

Ömer Halisdemir Kimdir?

Ömer Halisdemir, 20 Şubat 1974 yılında Niğde’nin Bor ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer Halisdemir, Niğde’nin Bor ilçesinin Çukurkuyu beldesinde ilk çocukluk ve gençlik yıllarını geçirmiştir. Bor’un Çukurkuyu beldesinde gençlik yıllarında çobanlık yapan Ömer Halisdemir, daha sonra Türk Silahlı Kuvvetlerine katılarak, Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde sayısız göreve katılmıştır. Hatice Halisdemir ile evlendikten sonra; Elif Nur ve Doğan Ertuğrul adında iki çocuğu olmuştur.

Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesiyle, yurt içinde ve yurt dışında sayısız operasyona katılmış ve üstün başarılar elde etmiştir. Ömer Halisdemir’in Babası Hasan Hüseyin Halisdemir, 15 Temmuz sonrasında yaptığı bir açıklamada Ömer Halisdemir’in Afganistan’da öldürdüğü hain komutan Semih Terzi ile birlikte görev yaptığını söylemiştir.

15 Temmuz gecesinde darbeyi Türk Silahlı Kuvvetleri, Özel Kuvvetler Komutanlığından yönetmek isteyen darbeci Semih Terzi’yi, dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı tarafından verilen vur emri ile göğsünden vurarak 15 Temmuz hain darbe girişimin seyrini değiştiren hamleyi yapmıştır. Semih Terzi’yi öldürdükten sonra diğer teröristlerce 30 kurşun sıkılarak şehit edilen Ömer Halisdemir, Türkiye’nin yakın tarihi içinde yer alan en önemli kahramanlardan biri olarak yerini almıştır. Ömer Halisdemir’in 15 Temmuz gününde göstermiş olduğu bu cesaret ve kahramanlık öyküsü şanlı Türk tarihi içinde yerini alacaktır.

Ömer Halisdemir’in Şehit Edilmesi!

15 Temmuz 2016 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanmış bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında, Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmeye çalışan darbeci Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Semih Terzi’yi, o sırada Özel Kuvvetler Komutanlığında nöbette olan Ömer Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı tarafından verilen emirle öldürmüştür. Özel Kuvvetler Komutanlığına Terzi’nin girdiği ilk anda göğsünden vurarak öldüren Ömer Halisdemir daha sonra daha sonra darbecinin korumalığını yapan darbeci Binbaşı Fatih Şahin ve Üsteğmen Mihrali Atmaca tarafından 30 kurşun sıkılarak şehit edilmiştir.

Ömer Halisdemir’in başarılı girişiminin ardından darbe yanlısı hain astsubaylar Nedim Şahin ve Gökmen Ara yapılan operasyonlardan sonra ölü ele geçirilmiş ve diğer 36 darbeci hain ise teslim alınarak Ankara Gölbaşı Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanmışlardır.

Ömer Halisdemir’in 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren bu eylemi sayesinde, darbe başarısız olmuş ve darbeci birçok FETÖ teröristi yakalanmıştır. 24 Ağustos 2016 yılında Suriye’ye karşı yürütülen Fırat Kalkanı Operasyonunda görev yapan Özel Kuvvetler Komutanlığı mensupları, görev boyunca isim apoletlerine Ömer Halisdemir yazılı apoletleri takmışlardır.

Ömer Halisdemir’in Hatırası Yaşatılacak!

Ömer Halisdemir’in 15 Temmuz darbe girişimi sırasında göstermiş olduğu üstün cesaret ve kahramanlık, ülkenin bekası ve hain darbe girişiminin başarısız olmasını sağlamıştır. Semih Terzi’yi öldürdükten sonra 30 kurşunla şehit edilen Ömer Halisdemir için 15 Temmuz’dan sonra birçok farklı anma töreni düzenlenmiş ve hatırasını yaşatmak için hakkında birçok şey yapılmıştır.

Dursun Ali Erzincanlı tarafından Ömer Halisdemir’in şehit edilmesini anlatan 30 Kuş isimli şiir Ömer Halisdemir’in hatırasına yine Dursun Ali Erzincanlı tarafından seslendirilmiştir. Bunun yanı sıra Özel Kuvvetler Komutanlığında şehit edildiği yeri özel malzemelerle kaplayan yetkililer burada Ömer Halisdemir için bir anıt yapmışlardır. Aynı isimle daha sonra kısa bir filmde Ömer Halisdemir anısına çekilmiştir.

15 Temmuz’da gösterdiği cesaretin ve yazdığı kahramanlık destanın yaşatılması için Türkiye’nin birçok şehrinde sokak, cadde, okul vb. isimleri Ömer Halisdemir olarak değiştirilmiş ve Ömer Halisdemir adı bir üniversiteye verilmiştir. Aynı zamanda Mersin Toroslar’da bulunan Şehitler Parkı’na 4.60 metre uzunluğunda bir heykeli de dikilmiştir. 15 Temmuz’un en unutulmaz isimlerinden biri olan Ömer Halisdemir’in hatırası uzun süre yaşatılacaktır.       

#15 temmuz #15 temmuz kahramanı #şehit ömer halisdemir #Ömer Halisdemir Kimdir #Ömer Halisdemirin Hayat Hikâyesi #Ömer Halisdemirin Şehit Edilmesi
Yorumlar (0)
21°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 15 Temmuz 2019
İmsak 03:35
Güneş 05:25
Öğle 13:00
İkindi 16:56
Akşam 20:24
Yatsı 22:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 69
2. Başakşehir 34 67
3. Beşiktaş 34 65
4. Trabzonspor 34 63
5. Malatyaspor 34 47
6. Fenerbahçe 34 46
7. Antalyaspor 34 45
8. Konyaspor 34 44
9. Alanyaspor 34 44
10. Kayserispor 34 41
11. Çaykur Rizespor 34 41
12. Sivasspor 34 41
13. Ankaragücü 34 40
14. Kasımpaşa 34 39
15. Göztepe 34 38
16. Bursaspor 34 37
17. Erzurum BB 34 35
18. Akhisar Bld.Spor 34 27
Takımlar O P
1. Denizlispor 34 72
2. Gençlerbirliği 34 70
3. Hatayspor 34 67
4. Osmanlıspor 34 62
5. Gazişehir Gaziantep 34 59
6. Adana Demirspor 34 58
7. Altınordu 34 57
8. Ümraniye 34 53
9. Boluspor 34 49
10. Altay 34 47
11. İstanbulspor 34 43
12. Adanaspor 34 37
13. Giresunspor 34 36
14. Eskişehirspor 34 35
15. Balıkesirspor 34 34
16. Afjet Afyonspor 34 30
17. Elazığspor 34 25
18. Karabükspor 34 0
Takımlar O P
1. Man City 38 98
2. Liverpool 38 97
3. Chelsea 38 72
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 70
6. M. United 38 66
7. Wolverhampton 38 57
8. Everton 38 54
9. Leicester City 38 52
10. West Ham 38 52
11. Watford 38 50
12. Crystal Palace 38 49
13. Newcastle 38 45
14. Bournemouth 38 45
15. Burnley 38 40
16. Southampton 38 39
17. Brighton 38 36
18. Cardiff City 38 34
19. Fulham 38 26
20. Huddersfield 38 16
Takımlar O P
1. Barcelona 38 87
2. Atlético Madrid 38 76
3. Real Madrid 38 68
4. Valencia 38 61
5. Getafe 38 59
6. Sevilla 38 59
7. Espanyol 38 53
8. Athletic Bilbao 38 53
9. Real Sociedad 38 50
10. Real Betis 38 50
11. Deportivo Alaves 38 50
12. Eibar 38 47
13. Leganés 38 45
14. Villarreal 38 44
15. Levante 38 44
16. Real Valladolid 38 41
17. Celta de Vigo 38 41
18. Girona 38 37
19. Huesca 38 33
20. Rayo Vallecano 38 32

Gelişmelerden Haberdar Olun

@