15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir'in Hayat Hikâyesi

15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen hain darbe girişiminin en unutulmaz isimlerinden biri Ömer Halisdemir’dir. 15 Temmuz gününün millet adına zaferle sonuçlanmasındaki en önemli unsurlardan biri olan Ömer Halisdemir, Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Kuvvetler Komutanlığında, terörist Tuğgeneral Semih Terzi’yi göğsünden vurarak öldürmesinin ardından diğer darbe yanlısı terörist askerlerce vurularak şehit edilmiştir. Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı tarafından verilen emirle, darbenin en kilit ismini ortadan kaldıran Ömer Halisdemir, darbe girişiminin başarısız olmasındaki en önemli isimdir.

Niğde’nin Bor ilçesinde dünyaya gelen Ömer Halisdemir, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmaya başladıktan sonra yurt içi ve yurt dışı sayısız operasyona katılarak, 15 Temmuz öncesinde de iyi bir asker ve görev adamı olarak anılmaktaydı. Yedi çocuklu bir ailede dünyaya gelen Ömer Halisdemir, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığına darbeyi yönetmek için gelen Semih Terzi ile daha önceden Afganistan’da beraber görev yapmışlardı. 15 Temmuz gecesinde büyük bir cesaret ve kahramanlık örneği gösteren Ömer Halisdemir, hain darbeci komutanı öldürdükten sonra diğer darbeci askerlerin kurşunlarıyla şehit olmuştur. Tam 30 kurşun ile haince şehit edilen Ömer Halisdemir’in vurulduğu yerde onun hatırasına bir anıt yer almaktadır.

Ömer Halisdemir Kimdir?

Ömer Halisdemir , 20 Şubat 1974 yılında Niğde’nin Bor ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer Halisdemir, Niğde’nin Bor ilçesinin Çukurkuyu beldesinde ilk çocukluk ve gençlik yıllarını geçirmiştir. Bor’un Çukurkuyu beldesinde gençlik yıllarında çobanlık yapan Ömer Halisdemir, daha sonra Türk Silahlı Kuvvetlerine katılarak, Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde sayısız göreve katılmıştır. Hatice Halisdemir ile evlendikten sonra; Elif Nur ve Doğan Ertuğrul adında iki çocuğu olmuştur.

Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesiyle, yurt içinde ve yurt dışında sayısız operasyona katılmış ve üstün başarılar elde etmiştir. Ömer Halisdemir’in Babası Hasan Hüseyin Halisdemir, 15 Temmuz sonrasında yaptığı bir açıklamada Ömer Halisdemir’in Afganistan’da öldürdüğü hain komutan Semih Terzi ile birlikte görev yaptığını söylemiştir.

15 Temmuz gecesinde darbeyi Türk Silahlı Kuvvetleri , Özel Kuvvetler Komutanlığından yönetmek isteyen darbeci Semih Terzi’yi, dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı tarafından verilen vur emri ile göğsünden vurarak 15 Temmuz hain darbe girişimin seyrini değiştiren hamleyi yapmıştır. Semih Terzi’yi öldürdükten sonra diğer teröristlerce 30 kurşun sıkılarak şehit edilen Ömer Halisdemir, Türkiye’nin yakın tarihi içinde yer alan en önemli kahramanlardan biri olarak yerini almıştır. Ömer Halisdemir’in 15 Temmuz gününde göstermiş olduğu bu cesaret ve kahramanlık öyküsü şanlı Türk tarihi içinde yerini alacaktır.

Ömer Halisdemir’in Şehit Edilmesi!

15 Temmuz 2016 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanmış bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında, Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmeye çalışan darbeci Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Semih Terzi’yi, o sırada Özel Kuvvetler Komutanlığında nöbette olan Ömer Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı tarafından verilen emirle öldürmüştür. Özel Kuvvetler Komutanlığına Terzi’nin girdiği ilk anda göğsünden vurarak öldüren Ömer Halisdemir daha sonra daha sonra darbecinin korumalığını yapan darbeci Binbaşı Fatih Şahin ve Üsteğmen Mihrali Atmaca tarafından 30 kurşun sıkılarak şehit edilmiştir.

Ömer Halisdemir’in başarılı girişiminin ardından darbe yanlısı hain astsubaylar Nedim Şahin ve Gökmen Ara yapılan operasyonlardan sonra ölü ele geçirilmiş ve diğer 36 darbeci hain ise teslim alınarak Ankara Gölbaşı Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanmışlardır.

Ömer Halisdemir’in 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren bu eylemi sayesinde, darbe başarısız olmuş ve darbeci birçok FETÖ teröristi yakalanmıştır. 24 Ağustos 2016 yılında Suriye’ye karşı yürütülen Fırat Kalkanı Operasyonunda görev yapan Özel Kuvvetler Komutanlığı mensupları, görev boyunca isim apoletlerine Ömer Halisdemir yazılı apoletleri takmışlardır.

Ömer Halisdemir’in Hatırası Yaşatılacak!

Ömer Halisdemir’in 15 Temmuz darbe girişimi sırasında göstermiş olduğu üstün cesaret ve kahramanlık, ülkenin bekası ve hain darbe girişiminin başarısız olmasını sağlamıştır. Semih Terzi’yi öldürdükten sonra 30 kurşunla şehit edilen Ömer Halisdemir için 15 Temmuz’dan sonra birçok farklı anma töreni düzenlenmiş ve hatırasını yaşatmak için hakkında birçok şey yapılmıştır.

Dursun Ali Erzincanlı tarafından Ömer Halisdemir’in şehit edilmesini anlatan 30 Kuş isimli şiir Ömer Halisdemir’in hatırasına yine Dursun Ali Erzincanlı tarafından seslendirilmiştir. Bunun yanı sıra Özel Kuvvetler Komutanlığında şehit edildiği yeri özel malzemelerle kaplayan yetkililer burada Ömer Halisdemir için bir anıt yapmışlardır. Aynı isimle daha sonra kısa bir filmde Ömer Halisdemir anısına çekilmiştir.