Ahmet Şafak’ın Müzik Kariyeri ve Hayatı!

Türk müziğinin en sevilen ve en iyi seslerinden biri olan Ahmet Şafak , güçlü sesi ve çıkardığı albümlerle, müzik piyasasının en önemli figürlerinden biridir. Uzun soluklu müzik kariyeri ve kendine has üslubuyla büyük bir hayran kitlesine sahiptir. Anonim türkülere yer verdiği ilk albümünde beklediği etkiyi yakalamayan sanatçı, ilerleyen dönemlerde çıkardığı, söz ve müziklerinin kedisine ait olan eserlerle, geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

1961 yılında İstanbul’da doğan sanatçı, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de , Bakü Devlet Konservatuarında eğitim aldıktan sonra müzik faaliyetleri hız vermiştir. Aslen Rizeli olan sanatçı, yedi çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. Çıkardığı 12 müzik albümünün yanı sıra 10 adet kitabı da bulunmaktadır. Türkiye’nin sanat ve kültür anlamında kendisine kattığı şeyleri, anlatı ve roman tarzında yazdığı eserlerle sevenlerine aktarmıştır.

Kendine has üslubu ve güçlü yorumuyla Ahmet Şafak, yıl içinde sayısız konser vermektedir. Hayranlarıyla sık sık bir araya gelen Ahmet Şafak, zaman içinde çeşitli televizyon programları da yapmıştır. Şuana kadar 12 albüm çıkarmış olan Ahmet Şafak’ın en beğenilen ve çıkış yapmasına neden olan albümü, Yalnız Kurt , 1999 yılında çıktığı andan itibaren yüzbinlerce kişi tarafından dinlenmiş ve hala dinlenmektedir.

Ahmet Şafak Kimdir ? - Ahmet Şafak Hayatı ve Biyografisi

1 Ocak 1961 yılında İstanbul’da, Rizeli bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını İstanbul’da yaşayan Ahmet Şafak önce İstanbul’da işletme bölümünde okumuş ardından bu bölümden ayrılarak, Bakü Devlet Konservatuarında, kompozitörlük (bestecilik) bölümünde okumuştur. Konservatuar eğitiminin ardından asıl yurduna dönen Ahmet Şafak, Türkiye’de müzik kariyerine başlamıştır.

Toplamda 12 adet müzik albümü çıkaran Ahmet Şafak , 1 albümünün dışında tüm albümlerinde, sözlerini ve bestesini kendisinin yaptığı şarkıları seslendirmiştir. Bu albümlerin dışında anonim türküleri seslendirdiği albümü yayınlandığında dikkat çekmemiştir. Ahmet Şafak’ın çıkardığı ilk albüm Yüreğim Yüreğinle, beklenen ilgiyi görmemiştir. Ancak, 1999 yılında çıkardığı ikinci albümü, Yalnız Kurt müzik piyasalarında adeta bir bomba etkisi yaratmıştır. Şahin Özer etiketiyle yayınlanan albümde müzisyen, tamamen kedi şarkılarını seslendirmiş ve binlerce müzikseverin ilgisini çekmeyi başarmıştır.

İkinci albümünden sonra hızlı bir yükselişe geçen müzik kariyerini, sonraki yıllarda çıkardığı albümler izlemiştir. Özellikle; S arıkamış, Adam Gibi, Kan Uykusu ve Gesi Bağları , yüzbinlerce kişi tarafından dinlenmiş ve Ahmet Şafak’ın ünlenmesinde önemli etkiler yaratmıştır.

2005 yılında Kral TV Müzik Ödülleri kapsamında, Özgün Müzik dalında, En İyi Erkek Solist ödülüne layık görülmüştür. Türkiye’nin en prestijli müzik ödüllerinden birini aldıktan sonra, müzik kariyerinin zirve noktasına ulaşan Ahmet Şafak, yıl içinde Türkiye’nin her yerine konserler vermektedir. Türkiye’de en çok konser veren isimler arasında yer alan Ahmet Şafak, aynı zamanda diğer Türk ülkelerinde de çok fazla konser vermektedir.

2007 yılında Azerbaycan Devlet Filarmoni salonunda binlerce kişinin katılımıyla konser veren Ahmet Şafak, Azerbaycan konserinin ardından, tüm konser gelirlerini Azerbaycan ordusuna bağışlayarak, kendisine Fahri Ferman ödülü verilmiştir. Azerbaycan Devlet Filarmoni salonunda konser veren ilk Anadolu Türkü olma ünvanını da elinde bulundurmaktadır.

Politik duruşuyla da dikkat çeken sanatçının bugüne kadar 10 tane kitabı yayınlanmıştır. Araştırma ve inceleme kategorisinde yayınladığı kitapları, özellikle Türkiye’deki milliyetçilik ve sosyo kültürel konular üzerinedir . Aynı zamanda sanatçının roman türünde de birçok farklı eseri bulunmaktadır.

Televizyon ve sinemada da aktif olarak üretim gerçekleştiren Ahmet Şafak; birçok televizyon programının sunuculuğu yapmıştır. Aynı zamanda kendisine ait bir yayın evi ve yayın evine ait bir müzik şirketi bulunmaktadır. Kurt Ateşi adlı bir filmin çalışmalarını yürüten Ahmet Şafak, aynı zamanda bu filmde kendisi de rol alacaktır.

Kültür ve sanat alanında aktif olarak bulunan ve önemli sanat ürünlerine imza atan Ahmet Şafak, politik duruşuyla ve açıklamalarıyla da önemli bir hayran kitlesine sahiptir. Ahmet Şafak günümüzde en özgün eserleri üreten ve en sık konser veren, Türkiye’nin önemli sanatçıları arasında yer almaktadır.

Ahmet Şafak’ın En Sevilen Albümleri!

Türkiye’nin özgün seslerinden biri olan Ahmet Şafak, şuana kadar çıkardığı 12 albümünün tamamında da dinleyicilerinin beğenisini kazanmayı başarmıştır. Ahmet Şafak’ın en sevilen albümleri arasında, sanatçının çıkardığı ikinci albüm olan Yalnız Kurt, üzerinden 19 sene geçmesine rağmen dinleyicilerin hala en çok sevdiği albümdür. Bunun yanı sıra sanatçının seslendirdiği birçok türküde beğeniyle karşılanmaktadır.

Ahmet Şafak şuana kadar; Yüreğim Yüreğinle, Yalnız Kurt , Aşk Militanı, Adam Gibi, Şimdi, Ben Hala Nöbetlerdeyim, Şafak Türküleri , Aranıyor, Aşk ve Vatan, Farkımız Olsun, Vatan Gözlüm, Ömürlük Aşk, Şerefli Kavga, Ayyıldız Kolye ve Vay Delikanlı Gönlüm Vay adlı sayısız albüme imza atmıştır.

Türkiye’nin en sevilen şarkıcılarından biri olan Ahmet Şafak, yeni dönemde de albüm hazırlıkları yapmaktadır. İkinci albümünden bu yana sürekli yükselen müzik kariyeri ve güçlü sesi sayesinde Ahmet Şafak daha uzun yıllar şarkı söylemeye devam edecektir. Ahmet Şafak’ın son çıkardığı albüm milyonlarca kişi tarafından dinlenmiştir.

Yanlız Kurt Şarkı Sözleri

Bize Göre Değil Bizim İçin Değil Siyaha Beyaz Demek,

Çirkine O Hala Zalime Pek Ala Yoksula Olmaz Demek,

Biz Böyle Görmedik Haramı Bilmedik Eğilmedik Bükülmedik,

Bu Şehirde Olmaz Terk Edip Gitmeli Yalnız Kurt Yenilmemeli.

Biz Böyle Görmedik Haramı Bilmedik Eğilmedik Bükülmedik,

Bu Şehirde Olmaz Dağlara Gitmeli Yalnız Kurt Yenilmemeli.

Bize Göre Değil Yabanın Bağında Dal Olmak Gül Olmak

Bize Göre Değil Çirkefin Elinde Deli Olmak Zuul Olmak

Biz Böyle Görmedik Haramı Bilmedik Eğilmedik Bükülmedik,

Bu Şehirde Olmaz Terk Edip Gitmeli Yalnız Kurt Yenilmemeli.

Biz Böyle Görmedik Haramı Bilmedik Eğilmedik Bükülmedik,

Bu Şehirde Olmaz Dağlara Gitmeli Yalnız Kurt Yenilmemeli.

Sana umutlarımı getirmiştim ötelerden birde hasretimi

Giderken götürecek değilim sende kalsın

Eğeti zulümlere ve boyası dökülmüş

Bu şehre inat umutlarımı besledim

Hasretimle büyüdüm sil gözyaşını

Ey yar gidişin sonsuzluk perdesini aralayacak

Başaklar boy verecek balalar soy verecek

Türküler söyleyeceğiz.

Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize

Hüzünler saracak ufkumuzu hüzünler

Hüzünler taze baharlar gibidir

Unutma bahar senin içinde

Nereye gidersen götürürsün

Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar

Türküler söyleniyor bir yerlerde

Meşeler güvermiş varsın güversin

Söyleyin o yare durmasın gelsin diyor türküler

Şimdi ses ver artık yüreğini yüreğime ekle

Yüreğini yüreğime ekle

Kanatlansın türküler...

Ahmet Şafak Olsun Şarkı Sözleri