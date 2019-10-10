Alparslan Kuytul Kimdir?

20 Ağustos 1965 yılında dünyaya gelen Alparslan Kuytul , Furkan Hareketi olarak tanımlanan dini cemaatin, manevi hareketin lideridir. Türkiye’nin son dönemde yakından takip ettiği isimlerden biri olan Alparslan Kuytul, yaptığı açıklamalar ve dernek faaliyetleri ile birçok kişinin tepkisini çekmiştir.

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üzerinden yapılan faaliyetlere ilişkin adını birçok farklı davada geçen ve yargılanan Alparslan Kuytul hakkında, halkı kin ve düşmanlığı yöneltmek ve cumhurbaşkanına hakaret suçlarından 7 yıla kadar hapsi istemiyle yargılanmıştır.

Hayatı ve İlk Yılları

20 Ağustos 1965 yılında Adana’nın Karataş ilçesinde dünyaya gelen Alparslan Kuytul, hayatının ilk yıllarını ve eğitimini Adana’da tamamlamıştır. İlköğretimini Adana İnkılap İlkokulunda tamamlayana Alparslan Kuytul, 1980 ve 1982 yılları arasında ortaokul yıllarında arkadaş çevresini camilere götürerek onlara dini sohbetler etmesiyle yakın çevresi tarafından dikkat çekmeye başlamıştır.

1983 yılında Çukurova Üniversitesi inşaat mühendisliği bölümüne giren Alparslan Kuytul, bu dönemde öğrenci evi kurarak çevresinde etkin olarak dini sohbetler ve toplantılar yapmaya başlamıştır. 1991 yılında Adana Çukurova Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Alparslan Kuytul, erken yaşlarından itibaren İslami bilimlere ve öğretilere ilgi duymaya başlamıştır.

1993 – 1997 yılları arasında Mısır’a giden Alparslan Kuytul, burada El – Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslam Hukuku bölümünde eğitim görmüştür. Mısır’daki eğitim hayatı boyunca İslami ilimler alanında derinleşen Alparslan Kuytul, takip eden yıllarda, Furkan Hareketi olarak anılan dini topluluğun, kurumsallaşması adına dernek faaliyetlerine başlamıştır.

1997 yılında Ezher Üniversitesi’nden mezun olan Alparslan Kuytul, aynı yıllarda Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfını kurmuştur. Takip eden yıllarda internet üzerinden çeşitli sohbet yayınları yapmaya başlayan Alparslan Kuytul, kısa süre içinde kendine ciddi bir izleyici kitlesi oluşturmayı başarmıştır.

İnternet üzerinden başlattığı sohbet yayınlarının ardından kısa süre içinde ciddi bir kesim tarafından takip edilmeye başlanan Alparslan Kuytul, ilerleyen dönemlerde Furkan TV adında resmi bir televizyon kanalı kurumuş ve faaliyetlerine buradan devam etmeye başlamıştır.

2011 yılında Furkan Nesli Dergisinde başmuharrirlik yapan Alparslan Kuytul, yayımlanan eserleri ve programları ile birçok kişinin sempatisini kazanırken önemli bir kesimden de tepki çekmiştir. Özellikle Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı ile gündeme gelen birçok farklı yolsuzluk ve yasadışı faaliyet sonrasında çeşitli davalarda yargılanmıştır.

Hakkında Yapılan Suçlamalar ve Dava Süreci

Alparslan Kuytul, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı bünyesinde yaptığı faaliyetleri ile faaliyetlerine başladığı ilk günden itibaren birçok kişinin dikkatini çekmiştir. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, vakıf faaliyeti adı altında, kuruluş amacına aykırı eylemlerde bulunduğu ve kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme, suç örgütü kurma gerekçesiyle 30 Ocak günü 25 vakıf yöneticisi ve Alparslan Kuytul, gözaltına alınmıştır.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele ekipleri tarafından operasyon başlatılmıştır. Adana merkezli 3 farklı ilde operasyon yürüten savcılık, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ile birlikte pek çok yöneticiyi gözaltına almıştır.

Adana’nın Seyhan ilçesinde bulunan vakfın merkez binasında arama yapan ekipler, bir odada bulunan para sayma makinesi ve 364 bin TL’yi ve vakfın kamera kayıtları, bilgisayarlarına el koymuştur. Soruşturma sürecinde vakfın tüm faaliyetleri durdurulmuştur.