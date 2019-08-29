Atilla Taş Kimdir, Kaç Yaşındadır, Nerelidir?

Sosyal medyayı en aktif şekilde kullanan ünlü isimlerden biri olan Atilla Taş internet üzerinden yaptığı paylaşımlarla geniş kitleler tarafından konuşulmaya devam ediyor. Son dönemde resmi sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici açıklamalar ile sosyal medya gündemine oturmayı başaran Atilla Taş hakkında pek çok internet kullanıcısı detaylı bilgilere ulaşmak istiyor. Atilla Taş kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır soruları internetin en çok hakkında araştırma yapılan konuları arasında yer alıyor. İşte ünlü şarkıcı Atilla Taş’ın hayat hikayesi…

Atilla Taş, 4 Şubat 1975 tarihinde Adana’nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. Doğumundan bir süre sonra annesinin Almanya’ya gitmesi sebebiyle anneannesi tarafından büyütülen Atilla Taş, ilk ve ortaokul eğitimini doğduğu yer olan Ceyhan’da tamamladı. Lise eğitimi için İstanbul’a gelen Atilla Taş, Davutpaşa Lisesi’nden mezun oldu. Liseden mezun olduktan sonra ailesi İstanbul’dan Mersin’e taşınma kararı aldı.

Bunun üzerine ailesiyle birlikte Mersin’e yerleşen Atilla Taş, ilk evliliğini burada yaptı. 1991 yılında İlkay Sarıköse ile dünya evine giren ünlü şarkıcının bu evlilikten 1992 yılında ilk çocuğu Sezen dünyaya geldi. Bir süre sonra acemi birliğini Manisa’da, usta birliğini ise Hakkari’de tamamlayarak zorunlu askerlik görevini yerine getiren Atilla Taş, küçüklüğünden beri aklında olan şarkıcılık yapmak için İstanbul’un yolunu tuttu. Ancak sektöre girişte hiç beklemediği şekilde ekonomik zorluklar yaşayan Atilla Taş, içinde bulunduğu olumsuz durumun akabinde evliliğini sonlandırmak durumunda kaldı.

Müzik Kariyeri

İstanbul’da bulunduğu sürede, ünlü yapımcı Erol Köse ile tanışma fırsatı yakalayan Atilla Taş, 1998 yılında Köse’ye ait olan yapım şirketinin aracılığıyla ilk albümü olan “Kırmızılım”ı piyasaya sürdü. Büyük bir dikkat çeken bu albümde yer alan “Ham Çökelek” şarkısı geniş kitleler tarafından kısa sürede beğenildi. Bu şarkının ardından geniş kitleler tarafından da tanınmaya başlayan Atilla Taş, hayranlarının sayısının artmasının ardından televizyon yapımlarında da boy göstermeye başladı.

Takvimler 1999 yılını gösterdiğinde Star TV ekranlarından yayınlanana Zilyoner adlı televizyon dizisinde Zülküf rolünü başarıyla canlandıran Atilla Taş, kendisine gelen oyunculuğu hakkındaki olumlu tepkilerin ardından 2000 yılında eğitim için Amerika Birleşik Devletleri’nin yolunu tuttu. ABD’de bulunan New York Film Akademisi’nde sinema ve televizyon üzerine eğitim alan Atilla Taş, bu sürede müzik kariyerini de sonlandırmadan çalışmalarına devam ettirmeyi sürdürdü.

Müzik kariyerine piyasaya sürdüğü albümleri ile devam eden Atilla Taş, 200 yılında Emmilenyum, 2001 yılında Pembeli ve 2004 yılında da Kınalı Kuzum olmak üzere peş peşe albümlerini hayranlarının beğenisine sundu. Bu albümleri süresince popülerliği devam eden Atilla Taş’ın albümlerinin satışa çıkmasından bir süre sonra ünü giderek azaldı. Bunun akabinde bir albüm daha yapmayı planlayan Atilla Taş, 2007 yılında Bir Atilla Taş Albümü adını taşıyan çalışması ve 2009 yılındaki Çikolata adlı çalışmaları müzik listelerine giremedi.

Televizyon Kariyeri

Müzik piyasalarında ünü giderek zayıflayan Atilla Taş bu dönemde kendini televizyon yapımlarına odakladı. 2010 senesinin başında Kanal 7 ekranlarından yayınlanan Taş Devri adlı programın sunuculuğunu yapan Atilla Taş, daha sonra Show TV’nin sevilen yapımı Ben Buradan Atlarım yarışmasında da yer aldı.

Sosyal Medya Fenomeni Oldu

Gezi Parkı protestoları döneminden itibaren yaptığı eleştiriler ve mizahi paylaşımlar ile Twitter adlı sosyal medya platformunda fenomen haline gelen Atilla Taş’a 62. Hükümet Başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından hakaret davası açıldı. Ancak dava takipsizlik kararıyla neticelendi.

2015 yılının Nisan ayında Meydan Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapmaya başladı. Fakat gazete, hükümet tarafından 2016 Türkiye askeri darbe girişiminden sorumlu tutulan Gülen Hareketi’ne yakın olması gerekçesiyle kapatıldı. Bir süre sonra 31 Ağustos’ta terör örgütü Gülen cemaatinin medya yapılanmasında yer aldığı öne sürülerek Bursa’da göz altına alınan Atilla Taş, İstanbul’da görülen davada tutuklandı. Ekim 2016’da Silivri Cezaevi’nde cezası devam ederken Meryem Güler ile evlendi. 25 Ekim’de cezaevinden tahliye edildi.