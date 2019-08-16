Barbaros Şansal Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşında?

Sosyal medyayı en aktif şekilde kullanan ünlü isimlerden biri olan Barbaros Şansal, zaman zaman yaptığı aykırı ve dikkat çekici yorumlarla magazin gündemine bomba gibi düşmeye devam ediyor. Resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile büyük bir kesimin tepkisiyle karşılaşan Barbaros Şansal’ın kim olduğu internet üzerinden araştırılıyor. İnternet kullanıcıları, Barbaros Şansal kimdir, nerelidir, kaç yaşında sorularıyla ünlü modacı hakkında detaylı bilgilere ulaşmak istiyor. İşte son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Barbaros Şansal’ın hayatı…

Moda tasarımcısı olan Barbaros Şansal, 10 Temmuz 1957 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Babası Sungur Tekin Şansal, annesi ise Güner Eczacıbaşı’dır. Ankara’da doğmasına rağmen ilk ve ortaokul eğitimini İstanbul’da gören Şansal sırasıyla; Şişli Özel Dost İlkokulu, Yeşilköy Halil Vedat Fıratlı Pansiyonlu İlkokulu’nda ilköğretimini tamamlamıştır.

Daha sonra Site Koleji, Alman Lisesi, İzmir Fatih Koleji, İstanbul Vefa Lisesi, İstanbul Maltepe Lisesi, İstanbul Fenerbahçe Lisesi gibi pek çok eğitim kurumunda eğitim alarak ortaokul eğitimini tamamlayarak mezun olmuştur. Lise mezuniyetinden sonra Marmara Üniversitesi İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi’ni bitiren Şansal, Londra’da da eğitim almıştır.

Modacı kimliğinin yanında LGBT hakları savunuculuğu da yapan Barbaros Şansal, televizyon programlarında da pek çok yapımda yer almıştır. Önce HaberTürk kanalında “Toplu İğne” adlı programı sunan Şansal daha sonra SkyTürk kanalında “Çengel İğne” yapımında yer almıştır. “3. Sınıf Hamur Kâğıda Matbaa Mürekkebi Hayatlar” adlı bir de kitabı bulunan ünlü modacı, son olarak hem Marmara Üniversitesi’nde hem de Ankara Başkent Üniversitesi’nde Moda Tarihi dersleri vermiştir.