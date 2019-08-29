Begüm Kütük Kimdir?

Son dönenim en çok konuşlan isimlerinden biri olan Begüm Kütük sosyal medyanın da gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy’de eşi Erdil Yaşaroğlu ile birlikte görüntülenen Begüm Kütük kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır soruları hakkında internet üzerinden araştırma yapan internet kullanıcıları, bu soruların yanıtlarını aramayı sürdürüyor. İşte ünlü oyuncu Begüm Kütük’ün hayatı ve biyografisine dair en çok merak edilenler…

Begüm Kütük Yaşaroğlu, 27 Ağustos 1980 tarihinde İzmir’in Konak ilçesinde dünyaya geldi. Orta okul ve lise eğitimini İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi’nde okudu. Lise yıllarında voleybol ile ilgilenen Begüm Kütük Yaşaroğlu’nun bir de ablası bulunmaktadır.

Üniversite eğitimini yurt dışında sürdürmek isteyen Begüm Kütük, Fransa’nın Lorraine bölgesinde bulunan Nancy Üniversitesi’nde Kültürel Arabuluculuk ve İletişim Bölümü’nü kazandı. Fakat bu okulda aldığı eğitimi çeşitli sebeplerden dolayı yarım bırakmak durumunda kalan Begüm Kütük, Türkiye’ye geri dönüş yaptı.

Ülkemizde 2001 yılında düzenlenen Türkiye Best Of Model güzellik yarışmasına katılan Begüm Kütük bu yarışmada 3.’lük ödülüne layık görüldü. Güzellik yarışmasında almış olduğu dereceden sonra dikkatleri üzerine çeken Begüm Kütük, kariyerini oyunculuk üzerine yoğunlaştırdı. Zira güzellik yarışmasından 2 yıl sonra A.G.A ve Melek dizilerinde başrolü üstlenerek başarılı bir oyunculuk kariyerine adım attı. Begüm Kütük’ün geniş kitleler tarafından tanındığı televizyon yapımı ise Kurtlar Vadisi oldu. Kurtlar Vadisi dizisinde Safiye Karahanlı rolünü başarıyla canlandırdı.

Televizyon kariyerine bir dönem sunuculukla devam eden Begüm Kütük “Sineshow” adlı programı hem yayına hazırladı hem de sunumunu gerçekleştirdi. Fox TV’de yayınlanan Uygun Adım Aşk adlı dizide de başrolü üstlendi.

Begüm Kütük, 2010 yılında Penguen dergisinde karikatürist olan Erdil Yaşaroğlu ile dünya evine girdi. 2011 yılında da “Olağan Mucizeler” tiyatro oyunundaki başarılı performansı ile “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”ne layık görüldü. Begüm Kütük Yaşaroğlu pek çok sinema filminde de rol aldı.