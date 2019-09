Burak Özçivit Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşındadır?

TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan Diriliş Osman dizisinin başrolünde Osman karakterine hayat vermeye hazırlanan Burak Özçivit kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır soruları, son dönemde sıklıkla dile getirilmeye devam ediyor. Ünlü oyuncunun hayat hikayesini merak eden internet kullanıcıları araştırmalarını sürdürüyor.

Burak Özçivit, 24 Aralık 1984 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Gaziantepli olduğu bilinen Özçivit, Kazım İşmen Lisesi’nden mezun oldu. Başarılı oyuncu en son Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu.

Kariyerine modellik yaparak başlayan Burak Özçivit 2003 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve “gelecek vadeden” seçildi. Yarışmada dikkatleri üstüne çeken Özçivit, Uğurken Erez Ajans ile çalışmaya başladıktan sonra mankenliği bırakarak cast ajansına geçiş yaptı.

Burak Özçivit 2005 yılında Best Model of Turkey yarışmasına tekrar katıldı ve birinci seçildi. Daha sonra da Best Model of The World podyumunda yer alan Özçivit bu yarışmada dünyanın en iyi 2. mankeni olma başarısını gösterdi.

Oyunculuk Kariyeri

2006 yılında Eksi 18 adlı diziyle oyunculuk kariyerine başlayan Burak Özçivit, 2007 yılında da ilk sinema filmi olan Musallat ile hayranlarının karşısına çıktı. 2008 yılında Zoraki Koca ve bir süre sonra da İhanet adlı dizilerde rol aldı. Küçük Sırlar adlı dizide Çetin’i canlandıran oyuncu, 2011 yılında da Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterine hayat vermişti.,

Oyuncu Fahriye Evcen ile 2017 yılında evlenen Burak Özçivit'in Karan isminde bir oğlu bulunuyor.a