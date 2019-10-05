Cahit Arf Kimdir? Cahit Arf’ın Hayatına Dair Bilgiler

Cahit Arf Kimdir?

11 Ekim 1910 tarihinde dünyaya gelen Cahit Arf , Türk bilim insanı ve matematikçidir. Selanik doğumlu olan Cahit Arf, Türkiye’nin en önemli matematikçileri arasında yer almaktadır. Yaptığı bilimsel çalışmaları ve teorileriyle alanında dünya genelinde tanınan bilim insanlarından biridir. Yurt içi ve yurt dışında birçok önemli üniversitede dersler veren Cahit Arf, özellikle matematikte cebir alanında yaptığı çalışmaları ile bilim çevrelerinde ün kazanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 10 liralık banknotun arkasında portresi basılan Cahit Arf, matematik bilimine Arf Değişmezi adıyla katkı sağlamıştır. Bunun yanı sıra, daha birçok farklı çalışması ve teorisiyle matematik dünyasının önemli isimleri arasında yer almayı başarmıştır.

İlk Yılları ve Eğitim Hayatı

11 Ekim 1910 yılında Selanik’te dünyaya gelen Cahit Arf, ilkokulu Sultani adı verilen lisede okumuş ardından 5. Sınıftayken tanıştığı bir matematik hocası sayesinde matematiğe olan ilgisi başlamıştır. Lise eğitimi sırasında sınıfta çözülemeyen birçok matematik problemini çözerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Okulda matematik alanında göstermiş olduğu başarılarıyla hem ailesinin hem de öğretmenlerinin dikkatini çekmeyi başaran Cahit Arf, Paris St. Luis Lisesine ailesi tarafından gönderilmiştir. Fransa’da üç yıllık lise eğitimini iki yılda başarıyla tamamlayan Cahit Arf, Türkiye’ye geri dönmüştür.

Türkiye’ye dönmesinin ardından dönemim Türk hükümeti tarafından üniversite öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrenciler arasında yer almıştır. Yükseköğrenim eğitimi için yeniden Fransa’ya giden Arf, Fransa Ecole Normale Superieure okuluna gitmiştir.

1932 yılında Ecole Normale Superieure’de yükseköğrenimini tamamlayan Arf, Türkiye’nin en önemli liselerinden biri olan Galatasaray Lisesinde öğretmenlik yapmıştır. Takip eden yıllarda İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde doçent adayı olarak görev yapmıştır.

Doktora eğitimi için Almanya’ya giden Cahit Arf, 1938 yılında Göttingen Üniversitesi bünyesinde doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Doktora eğitiminin ardından yeniden Türkiye’ye dönen Cahit Arf, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde profesör olarak görev yapmış kısa süre için ordinaryüs profesör unvanına erişmiştir.

Bilimsel çalışmalarıyla dünya çapında takip edilen isimler arasında yer almaya başlayan Cahit Arf, TÜBİTAK’ın ilk bilim kurulu başkanı olarak görev yapmıştır.

Akademik Kariyeri

Yurt dışı ve yurt içi eğitimlerini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde profesörlük görevinde bulunan Cahit Arf, farklı okullarda eğitimcilik kariyerine devam etmiştir.

1962 yılına kadar İstanbul Üniversitesinde çalışan Arf, takip eden dönemlerde Robert Kolejinde matematik dersleri vermeye başlamıştır. 1964 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ilk bilim kurulu başkanı unvanıyla görev yapmıştır.

Amerika Birleşik Devletlerinde akademik kariyerine devam eden Cahit Arf, Kalifornia Üniversitesinde konut öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Daha sonra tekrardan Türkiye’de yaşamak istemesinin üzerine 1967 yılında Türkiye’ye dönmüştür.

Türkiye dönmesine rağmen Kanada ve ABD’de çeşitli üniversitelerden konut öğretim üyesi olarak teklif almış fakat teklifleri geri çevirerek Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) görev yapmaya başlamıştır.

1980 yılında emekli olan Cahit Arf, Türkiye’nin en önemli bilim kurumlarından biri olan TÜBİTAK’ın kuruluşunda büyük emek vermiştir.

Cebir konusunda önemli çalışmalarda bulunan Arf, sentetik geometri problemlerinin cetvel ve pergel ile çözümünü temel alan ve kuadratik formların sınıflandırılması ile ortaya çıkan değişmezlere ilişkin Arf Değişmezi adıyla bilinen çalışmayı yapmıştır.

Matematik literatürüne Arf Değişmezi ve Arf Halkaları gibi terimleri kazandıran Cahit Arf, aynı zamanda Hasse Arf Teorimi adlı çalışması ile matematik alanında kalıcı isimler arasında yer almayı başarmıştır.

26 Aralık 1997 yılında 87 yaşından hayatını kaybeden Cahit Arf, Türkiye’nin ve dünyanın en önemli matematikçilerinden biri olarak tarihe adını yazdırmıştır.