Cem Adrian Kimdir?

Cem Adrian, 30 Kasım 1980 tarihinde Yugoslav kökenli bir ailenin ikinci çocuğu olarak Edirne'de doğmuştur. Ortalama bir insandan 3 kat daha uzun ses tellerine ve 4.5 oktavlık ses genişliğine sahip müzisyen, besteci ve yapımcı Cem Adrian'ın gerçek ismi Cem Filiz'dir. Sahne soyismi olarak kullandığı Adrian adını, doğup büyüdüğü Edirne şehrinin antik çağlardaki ismi olan Hadrianopolis'ten esinlenerek almıştır.

Henüz küçük yaşlarından itibaren müzikle ilgilenmeye başlayan Cem Adrian, ilk bestelerini de ortaokul çağındayken yapmıştır. 12 Yaşından itibaren Edirne'de pek çok yerel radyo kanalında radyoculuk yapmaya başlayan ve bu işi de yaklaşık 10 yıl boyunca belirli aralıklarla sürdüren Cem Adrian, her fırsatta bu dönemde yaptığı radyoculuğun müzik yapabilmesi için hayatında önemli bir yeri olduğunu belirtmiştir. Bunun bir göstergesi olarak da piyasaya sürdüğü ilk müzik albümünde yer alan iki şarkı dışında tüm şarkılarını Edirne'de çalıştığı radyonun stüdyosunda kaydetmiştir.

Cem Adrian, 12 yaşındayken başladığı radyoculuk serüveninde 6 yılı geride bıraktıktan sonra tiyatro ve fotoğrafçılık eğitimleri de almıştır. Çalıştığı radyonun kayıt stüdyosunda kendine ait yaklaşık 250 şarkı kaydeden Cem Adrian Allah vergisi yeteneğe sahiptir. Ses telleri normal bir insanın sahip olduğu ses tellerinin 3 katı uzunluğunda olmasının yanı sıra Cem Adrian 4.5 oktavlık ses genişliğine sahiptir.

Cem Adrian Müzik Kariyeri

Müzik kariyerinde hedeflerine ulaşabilmek ve şansını denemek için Edirne'den çıkıp İstanbul'a gelen Cem Adrian, 2003 yılında Serkan ve Efkan Erdal ile birlikte kurdukları "Mystika" adlı etnik müzik gurubunda solist ve dansçı olarak çeşitli mekanlarda sahne almıştır. 2004 yılında bir kafede çalıştığı sırada Demet Sağıroğlu aracılığıyla tanıştığı Fazıl Say'ın bir arkadaşı ile tanışma fırsatı yakalayan Cem Adrian bu sayede pek çok enstrüman sesini kendi sesiyle taklit ederek hazırlamış olduğu demosunu Fazıl Say'a ulaştırmayı başarmıştır. Fazıl Say'ın daveti üzerine Bilkent Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi'nde özel öğrenci statüsünde eğitim görmeye başlayan Cem Adrian'ı bu eğitimi almasında Fazıl Say desteklemiştir.

Cem Adrian 2005 yılının şubat ayında 1997 ve 2003 yılları arasında Edirne'de kaydettiği demolardan ve 2004 yılının Ekim ayında Fazıl Say ile birlikte verdiği ilk konserin kayıtlarından oluşan "Ben Bu Şarkıyı Sana Yazdım" adlı albümünü piyasaya sürmüştür. Bir yıl sonra yapımcılığını da kendi üstlendiği ikinci albümü "Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti"yi hayranlarıyla buluşturan Cem Adrian, bu albümünde yer alan ve albüm ile aynı ismi taşıyan şarkısında 134 kanal vokal kaydı yaparak hiç enstrüman kullanmamıştır. Bu sayede albümün genel altyapısı Cem Adrian'ın bas, tenor, mezzo, soprano ve koloratur soprano selerinin koro kayıtları üzerine döşenen elektronik altyapılar ile oluşturulması sağlanmıştır. Ayrıca bu albümde Denizhan, Umay Umay ve Suicide vokalleri ile Cem Adrian'a katkıda bulunmuştur.

2007 yılı Temmuz ayında yine prodüktörlüğünü kendisinin üstlendiği, albüm kayıtlarından şarkı sözüne, müziklerinden aranjelerine kadar tüm işleri kendisinin yaptığı dördüncü profesyonel çalışması "Emir" albümü 26 Aralık 2008 tarihinde piyasaya çıkmıştır. Albümde konu olarak Hayko Cepkin ve Pamela Spence vokalleriyle yer almıştır.

Cem Adrian Albümleri

Ben Bu Şarkıyı Sana Yazdım (2005)

Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti (2006)

Essentials / Seçkiler (2008)

Emir Albümü (2008)

Kayıp Çocuk Masalları (2010)

Siyah Bir Veda Öpücüğü (2012)

Sen Yağmurları Sevdiğinde Single (2012)

Şeker Prens Tuz Kral (2013)

Cam Havli (2014)

Sana Bunları Hiç Bilmediğin Bir Yerden Yazıyorum (2014)