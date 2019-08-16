Dünyanın En Zeki İnsanı Bill Gates'in Sözleri

Dünya üzerindeki neredeyse tüm bilgisayarlarda ve akıllı cihazlarda kullanılan Microsoft sisteminin yaratıcısı ve kurucu Bill Gates, dünyanın en zengin ve en zeki insanları arasında gösterilmektedir. Çarpıcı bir hayat hikâyesine sahip olan Bill Gates, aynı zamanda birçok insana ilham olan sözleriyle de, servetine rağmen mütevazı bir hayat sürdürmektedir.

İlham veren Bill Gates sözleri , insanalar arasında bu kadar önemli olmasının nedeni, Bill Gates’in hayat boyu sağladığı başarıdan kaynaklanmaktadır.

Hayatı ve servetiyle birçok filme konu olan Bill Gates, aynı zamanda sayısız gence de ilham olmuş ve hala ilham olmaktadır. Amerika Silokon Vadisinin efsanevi isimleri arasında yer alan Bill Gates, farklı yatırım projeleri ve Start – Up destekleriyle de genç ve parlak girişimcilere destek olmaktadır.

En güncel Bill Gates sözleri , birçok kişinin hayatında önemli etkiler bırakmakta ve çoğu insanın hayatını derinden etkilemektedir.

"Eğer yoksul olarak doğarsan, bu senin hatan değildir, ama yoksul ölürsen, bu senin hatandır."

Bill Gates’in İlham Veren Hayat Hikâyesi!

Asıl adı William Henry Bill Gates III olan, Bill Gates, 28 Ekim 1955’te Amerika Seattle’da doğdu.

İki kişilik gücük şirketini önemli bir dünya markasına dönüştüren Bill Gates, hayatı boyunca birçok zorlu süreçten geçmek zorunda kalmıştır.

Ortaokul yıllarında yazılım ve teknolojiye ilgi duymaya başlayan Bill Gates çeşitli bilişim kurslarına giderek, oldukça erken yaşlarda bilgisayar yazılımı üzerine yeni üretkenlikler geliştirmeye başladı.

Güçlü Amerikan şirketlerinin bilgisayarlarını ücretsiz kullanmak ve yazılım alanında kendilerini geliştirmek için yakın dostu Paul Allen ile birlikte, şirketlerin veri trafik akışlarını ve yazılım hatalarını bulmaya başladılar. Kısa süre içinde arkadaşıyla birlikte uzmanlaşan Bill Gates, 20 Bin Dolar değerinde bir şirketin ( Traf O – Data ) doğmasını sağladı. Kısa sürede değeri artan şirketin satılmasının ardından, Amerika’nın güçlü silah işletmelerinden olan TRW’de staj gördü.

Bilgisayarların henüz yaygınlaşmadığı bir dönemde, bilgisayarlarda kolay yazılımı sağlayabilmek için farklı bilgisayara yazılımları hazırlarken, kısa sürede MITS şirketinin teşvikiyle, Paul Allen ile Microsoft şirketini kurdular. Bu süreç zarfında 1975 yılında Harvard Üniversitesinde öğrenim gören Bill Gates, okulu bırakarak doğrudan kurdukları Microsoft üzerine yoğunlaştılar.

"Rekabetiniz için yapabileceğiniz en büyük şey- az bir şekilde işe alım yapmak."

Dünyanın En Zengin Adamı Oldu!

2016 yılında yapılan araştırmalara göre 90 Milyar Doların üzerinde servete sahip olan Bill Gates, dünyanın en zengin insanı olarak kabul edilmektedir.

Dünya üzerindeki nerdeyse tüm bilgisayarların kullandığı Windows ve Microsoft sistemleri sayesinde Bill Gates’in saniyede 230 $ kazandığı düşünülmektedir.

Bill Gates’in serveti onu çalışma azminden ve mütevazılığından asla vazgeçirmemiştir. Bu nedenle bugün milyonlarca gence ilham olmaktadır.

Bill Gates'in Sözleri - Tavsiyeleri