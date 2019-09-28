Erol Mütercimler Kimdir? Erol Mütercimler Hayatı Biografisi

1954 yılında Kars’ta dünyaya gelen Erol Mütercimler, Türk yazar, asker, fizikçi, araştırmacı ve televizyoncudur. Son yıllarda yaptığı açıklamalarla yakından takip edilmeye başlayan isimler arasında yer alan Erol Mütercimler, Ergenekon Davası ile gündeme gelmiştir. Kars’ta dünyaya gelen Erol Mütercimler, ilk gençlik yıllarını ve eğitim hayatının tamamını İstanbul’da geçirmiştir.

Köy enstitülerinde öğretmenlik yapan babasının İstanbul’a tayininin çıkmasının ardından hayatının büyük bir bölümünü İstanbul’da geçiren Erol Mütercimler, günümüzde katıldığı televizyon programlarında yaptığı açıklamalar ve yayımladığı kitaplarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Yazar, araştırmacı, akademisyen ve televizyon programcısı olarak günümüzde hala aktif olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Erol Mütercimler Kimdir? Eğitim Hayatı ve İlk Yılları

1954 yılında Kars’ta dünyaya gelen Erol Mütercimler , köy enstitülerinde öğretmenlik yapan babasının İstanbul’a tayinin çıkmasının ardından İstanbul’da büyümüş ve eğitim hayatını tamamlamıştır.

Tüm eğitim hayatı boyunca İstanbul’da bulunan Erol Mütercimler, İstanbul Gazi Osman Paşa Plevne Lisesinde lise eğitimini tamamlamıştır. Lise eğitiminin bitmesinin ardından Deniz Har Okulunda ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünden mezun olmuştur.

Deniz Kuvvetleri bünyesinde kısa süre fizik öğretim üyeliği görevinde bulunmuştur. Fizik öğretmenliğinin ardından İstanbul Beşiktaş Deniz Müzesinde müdürlük görevine getirilmiş ve burada uzun süre görev yaptıktan sonra Avustralya’ya gitmiştir.

SBS devlet radyosunda yayıncılık kariyerine başlayan Erol Mütercimler, takip eden yıllarda Avustralya’da çok kültürlülük alanında doktora çalışmasında bulunmuş ve akademik çevrelerde dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Avusturalya’da başladığı akademik çalışmalarını yeniden İstanbul’da devam ettirmiştir.

İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde çok kültürlülük alanında başladığı akademik çalışmalarını tamamlamıştır. Bunun yanı sıra, deniz tarihi alanında da önemli çalışmalarda bulunmuş ve Türkiye’ye dönüşünden itibaren birçok farklı gazete ve dergide köşe yazarlığı görevlerinde bulunmuştur.

TRT radyosu ve birçok farklı televizyon kanalında programcılık ve yöneticilik görevlerinde bulunarak medyada adından sık sık söz ettirmeye başlamıştır. Aynı dönemlerde yaptığı belgeseller ve televizyon programlarıyla, televizyon ekranlarının aranılan isimlerinden olmayı başarmıştır.

Erol Mütercimler Kimdir? Akademik ve Televizyon Kariyeri

Erol Mütercimler, Avustralya’da başlayan akademik çalışmalarına İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlamasının ardından, Türkiye’de gazete, dergi, radyo ve çeşitli televizyon kanalarında aktif olarak çalışmaya başlamıştır.

Radyo, televizyon ve gazetelerde yaptığı çalışmaların yanı sıra, belgesel yapmış ve Suna isimli bir filmde önemli bir karakteri canlandırmıştır. Akademik hayatına; Yeditepe, İstanbul Ticaret ve Doğuş Üniversitesinde , Strateji ve Devrim Tarihi dersleri vererek devam etmektedir.

Akademik hayatının yanı sıra, televizyon programcılığına da ara vermeyen Erol Mütercimler, Cem TV’de Aynanın Arkası ve Komplo Teorileri adlı haber ve tartışma programı ile devam etmektedir.

Erol Mütercimler, radyo oyunları, belgesel senaryoları, dergi ve gazetelerde köşe yazarlığı ve diğer faaliyetlerinin yanı sıra, toplamda 21 farklı araştırma inceleme kitabına imza atmıştır.

Erol Mütercimler Kimdir? Erol Mütercimler Hayatı Biografisi

Ontvhaber.com adlı internet yayını yapan kanalda yayın hayatına devam etmektedir. Aynı zamanda Erol mütercimler, sayısız televizyon ve radyo programına konuk olarka katılmıştır.

2007 yılında Engin Ayça tarafından yönetilen ve başrolünde Türkan Şoray’ın oynadığı Suna adlı filmde, 68 kuşağından bir karaktere can vererek sinema alanında da boy göstermiştir.

Akıl Oyunu/ Komplo Teorileri 2 , Destanlaşan Gemiler, Milli Mücadelenin Kahraman Gemisi Alemdar, Bilinmeyen Yönleriyle Kıbrıs Barış Harekatı, Gasp Edilen Gemi Sultan Omsan, Ertuğrul Faciası, Gelibolu 1915, Düşler ve Entrikalar, Kadınlar, Gemiler, Otomobiller, Stratejik Düşünme, Geleceği Yönetmek ve Kazanmak İçin, Aynadaki Tarih vb. başta olmak üzere toplam 21 kitaba imza atmıştır.