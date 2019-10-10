Fatih Tezcan Kimdir?

1976 yılında dünyaya gelen Fatih Tezcan , gazeteci ve yazardır. Son dönemlerin en tartışmalı isimlerinden biri olan Fatih Tezcan, çeşitli sosyal medya platformları üzerinden yaptığı açıklamalarla birçok kişinin dikkatini çekmiş ve Atatürk hakkında kullandığı skandal sözlerle birçok kişinin tepkisine maruz kalmıştır.

Ailesi Osmanlı muhacirlerinden olan Fatih Tezcan, eğitimini İstanbul’da tamamlamıştır. Okumaya ve yazmaya erken yaşlarda ilgi duyan Fatih Tezcan, dinler tarihi, tarih, Kuran ve hadis araştırmaları vb. birçok alanda çalışmalarda bulunmuştur. Günümüzde yazarlık, gazetecilik ve araştırmacı olarak kariyerine devam eden Tezcan, çeşitli haber programlarında konuk olarak katılmaktadır.

İlk Yılları ve Eğitimi

1976 yılında İstanbul’un Bakırköy ilçesinde dünyaya gelen Fatih Tezcan, eski İstanbul ahalisinden Şükriye Hanım ile Fahriye Bey’in çocuklarıdır. Dedeleri Osmanlı muhacirlerinden olan Fatih Tezcan, ilk ve ortaöğrenimine İstanbul’da başlamıştır.

1993 yılında İstanbul Behçet Kemal Çağlar Lisesinden mezun olan Fatih Tezcan, takip eden yıllarda askerlik görevini tamamlamak için farklı illerde bulunmuştur.

1996 – 1997 yılları arasında Isparta, Çanakkale ve Siirt’te askerliğini yapan Fatih Tezcan, askerlikten döndükten sonra yoğun bir okuma ve araştırma sürecine girmiştir.

1999 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünü kazanmış fakat okulun daha ikinci yılında ailevi nedenlerden dolayı eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmıştır.

Takip eden yıllarda kuran ve hadis araştırmaları, dinler tarihi, yakın tarih, uluslararası ilişkiler vb. konulara ilgi duymaya başlamış ve bu alanlarda okumalarını arttırmıştır. 22 yaşında ilk araştırma dosyasını yayımlayan Fatih Tezcan, teo – politik ilk araştırması Selam Gazetesinde yayımlanmıştır.

1998 yılında Körfez Savaşı ve Tevrat , Irak’a Silah Satan ABD Şirketleri adlı araştırmalarının bir bölümünün Selam Gazetesinde yayımlanmasının ardından yavaş yavaş belirli çevrelerde adı duyulmaya başlanmıştır.

1999 yılında Türkiye’nin ilk İslami internet platformlarından birinde uzun süre yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Birçok farklı alanda çalışmalarını sürdüren Fatih Tezcan, çalışmalarına devam etmektedir.

Mesleki Kariyeri ve Hayatı

2007 yılında İstanbul Ortaköy’de faaliyetlerini yürüten İlim, Erdem, Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinin kuruculuğunu üstlenmiştir. Dernek aracılığıyla birçok farklı seminer, konferans ve etkinlik düzenleyen Fatih Tezcan, aynı zamanda araştırmalarına devam etmiş ve yazıları birçok farklı platformda yayımlanmıştır.

Ortadoğu, Filistin, İslam tarihi ve yakın dönem Türk tarihi alanlarında çalışmalar yürüten Fatih Tezcan, bu konularda birçok farklı yazı kaleme almış ve çeşitli dergi, gazete ve internet sitelerinde yayımlanmıştır.

2006 yılında Analiz Merkezi adlı internet platformunu kuran Fatih Tezcan, Türkiye’nin ilk İslami haber ve yorum sitesini kurmuştur. 2008 yılında aktif olarak faaliyetlerine başlayan platform üzerinden gündeme yer eden birçok farklı haber ve yazı yayımlanmıştır.

2010 yılında Ankara Türk Tarih Kurumu yakın tarihe ilişkin çalışmalarda bulunmuştur. Aynı dönemlerde Mücadile Çalışma Grubunu kurarak çalışmalarına devam etmiştir. 2011 yılında İstanbul’da da Hira Çalışma Grubu adıyla benzer bir grup oluşturan Tezcan, çok sayıda konferans ve seminer vermiştir.

2011 yılında yoğun çalışmaların olduğu Hama ve İdlib’e gitmiş ve bölgeye ulaşan ilk gazetecilerden biri olmuştur. Suriye iç savaşı sırasında Özgür Suriye Ordusu yöneticileri ile görüşmelerde bulunan Tezcan, yaptığı haberlerle birçok kişi tarafından takip edilmeye başlanmıştır.

2003 yılında Güzin Hanım ile evlenen Fatih Tezcan’ın bu evlilikten, Muhammed Furkan ve Mücahid Ahmet adında 2 erkek ve Nur Filistin adında da bir kız çocoğu olmuştur. 2007 yılında eşinden boşanmıştır. 2011 yılında Ümmü Gülsüm Hanım ile evlenen Tezcan’ın bu evliliğinden 2 tane kız çocuğu bulunmaktadır.