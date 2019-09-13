Fatma Girik Kimdir?

Sosyal medyanın ve internet platformunun son dönemde hakkında araştırma yaptığı isimlerden biri de Yeşilçam sinemasının efsane oyuncusu Fatma Girik olarak öne çıkıyor. İnternet kullanıcıları Fatma Girik kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır sorularının yanıtlarını aramaya devam ediyor. Türk sinemasında oyunculuk kariyeri boyunca sayısız filmde rol alan usta oyuncu aynı zamanda Türk dizilerinde de pek çok yapımda ekranlardan hayranları ile buluştu. İşte efsane sinema sanatçısı Fatma Girik’in hayatı ve hakkında en çok merak edilen soruların yanıtları…

Fatma Girik, 12 Aralık 1942 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Cağaloğlu Kız Lisesi’nden mezun olduktan sonra sinema artistliği kariyerine başlayan Fatma Girik, 1957 yılında ilk başrol aldığı yapım olan Leke ile kamera karşısına geçti. Leke filmini takip eden birkaç iddiasız filmde daha rol alan Fatma Girik, Türk sinemaseverler tarafından asıl fark edilen Ölüm Peşimizde filmi ile adından söz ettirmeye başladı. Memduh Ün’ün yönetmenliğini üstlendiği bu filmde ünlü yönetmen ile tanışması, Fatma Girik’in hayatında dönüm noktası oldu.

Türk sinema tarihinde kariyeri boyunca 180’den fazla filmde rol alan usta oyuncu, film kariyerini sonlandırdıktan sonraki yıllarında siyasete de atıldı. Bir süre Şişli Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Yeşilçam’ın efsane oyuncusu, kısa bir dönem de televizyon ekranlarından izleyici ile buluşan Söz Fato’da adlı bir programın sunuculuğunu üstlendi.