Ferhat Göçer Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşındadır?

Başarılı şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine gelen Ferhat Göçer’in hayatı, internet kullanıcıları tarafından mercek altına alınıyor. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ferhat Göçer kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır soruları internet üzerinde araştırılarak ünlü sanatçının hayat hikayesi hakkında bilgi sahibi olunmak isteniyor. İşte Türk pop müziğinin sevilen müzisyeni Ferhat Göçer’in yaşamına dair bilinmesi gerekenler…

Ferhat Göçer, 23 Haziran 1970 tarihinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde dünyaya geldi. Öğretmen olan anne ve babasının tayin olması sonucu orta okul ve liseyi İzmit’te bitiren Ferhat Göçer, 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Bölümü’nde tıp eğitimi almaya başladı. İki yıl sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Şan Bölümü ön lisans eğitimi almaya hak kazanan Göçer, tıp eğitimini tamamlarken bir yandan da müzik eğitimini sürdürdü.

Konservatuardan arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Turkuaz adlı müzik grubuyla müzik yaşamına başlayan Ferhat Göçer, Q Jazz Bar’da hiç para almadan uzun süre performans sergiledi. Zamanla tecrübe kazanmasıyla Klasik Türk Müziği’nin yanında opera aryaları, müzikaller ile çıktığı sahnelerde bambaşka rüzgarlar estirdi.

İlk albümünü 2005 yılında kendi adıyla çıkaran Ferhat Göçer, 2 yıl sonra da ikinci albümüyle müzik piyasalarında yer aldı. Bugüne kadar 6 albümü bulunan ünlü sanatçı yaptığı 3 evlilikle de magazin gündeminde yer aldı. İlk evliliğini meslektaşı Berna Hocaoğlu ile yapan Göçer, 1993 yılında evlendikten sonra 5 yıl evli kalarak boşandı. Bu evlilikten Yağmur adında bir kızı bulunuyor. 1998 yılında 2. evliliğini, 2001 yılında da 3. evliliğini yapan Ferhat Göçer, 7 yıl evli kaldıktan sonra Ayla Göksel ile boşandı. Bu evlilikten de 2006 yılında dünyaya gelen Can adında bir oğlu bulunuyor.