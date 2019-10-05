Feride Hilal Akın Kimdir? Feride Hilal Akın Hayatı ve Biografisi

8 Mart 1996 yılında dünyaya gelen Feride Hilal Akın , müzisyen, pop şarkıcısı ve oyuncudur. Çok yönlülüğü ve başarılarıyla kısa süre içinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Feride Hilal Akın, sosyal medya platformları üzerinden paylaştığı müzik videolarıyla gündeme gelmiştir. Sosyal medya platformları üzerinde en çok dinlenen ve takip edilen şarkıcılar arasında yer alan Feride Hilal Akın, dizi oyunculuğu kariyerine başlayarak tüm Türkiye tarafından tanınmıştır.

Sosyal medya üzerinden yaptığı müzik paylaşımları ile kısa süre içinde milyonlarca kişinin beğeniyle takip ettiği isimlerden biri olan Feride Hilal Akın, özellikle Enbe Orkestrası ile seslendirdiği Bilir Mi? Adlı şarkı ile birçok otorite tarafından övgülere layık olmuştur. Son yıllarında en iyi çıkış yakalayan isimlerinden biri olan Feride Hilal Akın’ın müzik ve oyunculuk kariyerinin önümüzdeki dönemlerde artarak devam etmesi beklenmektedir.

Feride Hilal Akın Kimdir? Hayatı ve Müzik Kariyeri

8 Mart 1996 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Feride Hilal Akın, uzun süre Ankara’da yaşamış ve eğitim hayatının büyük bir bölümünü başkent Ankara’da tamamlamıştır. Lise eğitimini Ankara’da tamamlayan Feride Hilal Akın, ilk defa 17 yaşında sahne ile tanışmıştır.

Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Feride Hilal Akın, ilerleyen dönemlerde sosyal medya üzerinden çeşitli coverlar yayınlamış ve birçok farklı parçayı seslendirmiştir. Sosyal medya üzerinden yayımladığı şarkılar sayesinde oldukça kısa bir süre içinde geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Feride Hilal Akın, yerli ve yabancı birçok başarılı müzisyeni içinde barındıran ve şuana kadar sayısız sanatçı ile düet yapan Enbe Orkestrası ile Bilir Mi? İsimli bir şarkı çıkarmıştır. Enbe Orkestrası ile birlikte çıkardığı şarkı hem dinleyiciler hem de müzik otoriteleri tarafından oldukça beğenilmiştir.

Sosyal medya üzerinden yaptığı müzik paylaşımlarının ardından profesyonel sanatçılarla yaptığı düetlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. İlyas Yalçıntaş ile yaptığı düet çalışması ile Gizli Aşk şarkısını seslendiren Feride Hilal Akın, en büyük çıkışını bu parça ile yakalamayı başarmıştır.

Enbe Orkestrası ve İlyas Yalçıntaş’ın yanı sıra, birçok farklı isimle müzik çalışmalarında bulunan Feride Hilal Akın, Hakan Tunç Bilek, Onur Baytan gibi müzisyenlerle de düet çalışmalarında bulunmuştur.

Feride Hilal Akın’ın yaptığı düet çalışmaların yanı sıra, sola çalışmaları da ilgiyle takip edilmektedir. Feride Hilal Akın’ın tek başına yaptığı bazı müzik çalışmaları: Yok Yok, İntihaşk, Ara Beni Lütfen, Unuttun Mu Beni? Vb. daha birçok farklı şarkıyı coverlamışdır.

Amatör olarak başlayan müzik çalışmalarına şuan için profesyonel olarak devam eden Feride Hilal Akın, ünlü isimlerle çalışmalarına devam etmektedir. Müzik çalışmalarının aynı sıra, popüler televizyon dizilerinde oyunculuk da yapmaktadır.

Feride Hilal Akın Kimdir? Oyunculuk Kariyeri

Feride Hilal Akın, sosyal medya üzerinden yayınladığı şarkılarının ardından kısa sürede yakaladığı başarısını farklı alanlarda da devam ettirmiştir. Feride Hilal Akın’ın oyunculuk kariyerinin ilk basamağı, Show TV ekranlarında yayınlanan Yeni Gelin dizisidir. Dize Şirin karakterini canlandıran Feride Hilal Akın, dizinin jenerik müziği çalışmaları sırasında, Yeni Gelin’in yönetmeni ve yazarı olan Ersoy Güler ile tanışmasıyla diziye dahil olmuştur.

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yeni Gelin , Feride Hilal Akın’ın oyunculuk yeteneğinin de fark edilmesine neden olmuştur. Dizinin enerjik, deli dolu ve fettan karakteri Şirin Bozok’u canlandıran Feride Hilal Akın , 1.68 cm boyunda ve 54 kilodur.

Oyunculuk ve müzik kariyeri ile son yılların en iyi çıkış yakalayan isimlerinden biri olan Feride Hilal Akın, oyunculuk ve müzik kariyerine aktif olarak devam etmektedir.