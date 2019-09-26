Fuat Oktay Kimdir?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hayatı merak ediliyor. Yeni kabinenin belirlenmesinden sonra siyasetin en çok merak edilen sorularının başında Fuat Oktay kimdir, nerelidir ve kaç yaşında soruları geliyor. İşte son olarak Türk Hava Yolları Teknik A.Ş yönetim kurulu üyeliği ve Türk Telekom A.Ş. yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hayat hikayesi ve biyografisi...

Fuat Oktay, 1964 yılında Yozgat'ın Çekerek ilçesinde dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimini Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlayan Fuat Oktay, mezun olduktan sonra yine aynı üniversitede kalıp araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Fuat Oktay, 1990 yılında dünyanın otomotiv başkenti olarak bilinen ve uluslararası üniversitelerin akademik başarı sıralaması listesine göre dünyanın en iyi 200 üniversitesi içinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri'nin Detroit eyaletindeki Wayne State Üniversitesi'nde imalat mühendisliği ve işletme alanlarında yüksek lisans programlarını tamamlamıştır. Yine aynı üniversitede endüstri mühendisliği alanında doktora derecesini de alan Fuat Oktay, havacılık ve otomotiv endüstrisi alanlarında uzmanlık seviyesine yükselmiştir.

Fuat Oktay Kariyeri

Daha sonra Türkiye'ye dönerek Beykent Üniversitesi'nde İşletme Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı yapan Fuat Oktay, hem kamuda hem de özel sektörde pek çok köklü şirkete danışmanlık hizmetlerinde bulunmuştur. Fuat Oktay, bu görevleri süresince bazı uluslararası şirketlerde genel müdür, başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini üstlenmiştir.

Fuat Oktay, 2008 ile 2012 yılları arasında Türk Hava Yolları (THY) Stratejik Planlama ve İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama, Üretim Planlaması ve Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Bu görevlerinin yanı sıra bu süreçte pek çok sayıda ortak girişim projesine de hayat veren Fuat Oktay, DEİK, Türk - İngiliz, Türk - Alman, ve Türk - İspanyol İş Konseyleri Yürütme Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur.

2 Ocak 2012 tarihinde başladığı T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevini, 19 Haziran 2016 tarihine kadar sürdüren Fuat Oktay, bu tarihten itibaren yeni atandığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevine kadar da Başbakanlık Müsteşarlığı görevinde bulunmuştur. Türkiye'nin son yıllarda Suriye'de terör unsurlarına karşı yürüttüğü en kritik operasyonlar arasında yer alan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları kapsamında kurumlar arası koordinasyon görevini üstlenen Fuat Oktay, yine bu dönemde kamu hizmetlerinde dijital dönüşüm hamleleri gibi pek çok çalışmada da belirleyici bir rol üstlenmiştir.

Ülkemizde 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi ile birlikte Türkiye'nin yönetim şeklinin Başkanlık Sistemi'ne dönmesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisi ve talimatı ile 9 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak yeni görevine atanan Fuat Oktay, aynı zamanda Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak adını tarihe yazdırmıştır.

Fuat Oktay ayrıca Türk Havacılık ve Uzay SAnayii Anonim Şirketi (TAI) yönetim kurulu üyeliği görevinde de bulunmuştur. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. yönetim kurulu üyeliği ve Türk Telekom A.Ş. yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir. Çok iyi derecede İngilizce bilen Fuat Oktay, 3 çocuk babasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan yeni kabine töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay olmuştur. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada "Çocuk yaşta kızlarımızı kaçırıp dağlarda teröre alet eden, şehirde de sözüm ona 'kadın hakları savunuculuğu' taslayan ikiyüzlülerden soracak hesabımız var." ifadelerini kullanmıştır. Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracaklarını söyleyen Oktay, "Suriye'den Doğu Akdeniz'e kadar her yerde ülkemizin ve milletimizin hakkını korumak için gece-gündüz mücadeleye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştur.