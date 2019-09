Günay Musayeva Kimdir, Kaç Yaşındadır?

Magazin gündemine bomba gibi düşen ve ünlü mankenin hayranlarında da soğuk duş etkisi yaratan bıçakla yaralama olayının ardından pek çok internet kullanıcısı Günay Musayeva kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? sorularının yanıtlarını merak ediyor. Azeri asıllı olduğu bilinen Günay Musayeva’nın hakkında dava açılmasının ardından ünlü mankenin yaşamı mercek altına alınmaya başlandı. İşte son dönemde hakkında en çok araştırma yapılan ünlü isimlerden biri olan manken Günay Musayeva’nın hayat hikayesi…

Günay Musayeva, 7 Şubat 1986 tarihinde Azerbaycan’da dünyaya geldi. Küçüklüğünden beri ekran karşısında olma hevesi olan Musayeva, Bakü Devlet Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü’nü birincilik derecesiyle bitirdi. Daha sonra bu alanda master yaptı.

2010 yılı itibarıyla düzenlenen Best Model Azerbaycan yarışmasına katılan Günay Musayeva bu yarışmadan birinci seçilerek Azerbaycan’ın en güzel mankeni oldu. Daha sonra yine aynı yıl içinde ancak bu sefer Bulgaristan’da düzenlenen Best Model of the World yarışmasına da katılan Günay Musayeva, bu yarışmada ikinci seçildi. Mankenlik kariyerinin yanında pek çok sinema ve reklam filminde de oynadığı bilinen Günay Musayeva, Türk hayranları tarafından Ezel dizisinde gösterdiği başarılı performansın ardından tanınmaya başlandı.

Günay Musayeva, oyuncu Tolga Karel ile 29 Ağustos 2011 tarihinde yıldırım nikahı kıyarak dünya evine girdi. Bu evlilikten Cihangir Can adında bir oğlu olan Musayeva, 2015 yılında Tolga Karel’den boşandı. Ünlü mankenin son olarak Taha Tatlıcı ile aşk yaşadığı biliniyor.