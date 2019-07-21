Güzin Abla kimdir, Gerçek adı nedir, Güzin abla ne zaman öldü,

Güzin Sayar, namı diğer Güzin Abla , Türkiye’de en bilinen ve vatandaşlar tarafından en çok takip edilen köşe yazarlarından biridir. Türkiye’nin en bilinen gazetecilerinden ve köşe yazarlarından biri olan Güzün Sayar, sayısız gazetede çalışmış ve köşe yazılarıyla yüzbinlerce kişinin, Güzin Ablası olmuştur. Gazetelerde yayımlanan köşesinde, okuyucularıyla dertleşen ve onların sorunlarına çözümler üretmeye çalışmıştır. Yaptığı bu dertleşme köşe yazılarıyla kısa sürede ünlenen Güzin Sayar, okuyucularıyla yakın ilişki kurduğu için halk arasında Güzin abla olarak anılmakta ve sevilmektedir.

1921 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Güzin Sayar, 1952 yılında gazetecilik kariyerine başlamış ve gazeteler için çevirmenlik yaparak ilk yazılarını yayımlatmaya başlamıştır. Çevirilerinin ardından kendi köşe yazılarını yazmaya başlamıştır. İlk defa 1960’lı yıllarda okuyucularla ortak ilişki kurmaya başlayan Güzin Sayar, kısa sürede okuyucuların yoğun ilgisiyle karşılaşmış ve sayısız mektup almıştır. Bu köşesini farklı isimlerde ve farklı gazetelerde sürdürmeye devam eden Güzin Sayar, en önemli başarısını; Güzin Abla Dertlerinizle Baş Başa, adlı köşe yazılarıyla edinmiştir. Bu köşeden sonra sayısız okuyucunun derdine çözüm bulan Güzin Sayar, birçok farklı kesimden kişiyle dertleşmiş ve Türkiye’nin birçok farklı noktasından sayısız mektup almıştır.

1998 yılına kadar kendisinin hazırladığı Güzin Abla köşesini , yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kızı Feyza Algan’a bırakmıştır. Güzin Abla köşesi uzun bir süre kızı Feyza Algan tarafından devam ettirilmiştir. Türk gazetecilik tarihinin en önemli olaylarından biri olan Güzin Abla köşesi, gazetecilikte önemli bir dönemin başlangıcında da oldukça etkili olmuştur. Okuyucuların dertleriyle doğrudan ilgilenmek, G üzin Abla köşesinin popülerlik kazanmasından sonra gerçekleşmiştir.

Kızı Feyza Algan tarafından hala devam ettirilen Güzin Abla köşesi günümüzde popülerliğini büyük ölçüde kaybetmiştir. Fakat hala birçok kişi Güzin Abla köşesine başvurmakta ve sıkıntılarını Güzin Abla ile paylaşmaktadır. Ülkemizde gazeteciliğin yaygın olduğu dönemlerde, Güzin Abla köşesiyle bir fark yaratan Güzin Sayar, 16 Temmuz 2006 yılında hayatını kaybetmiştir.

Güzin Sayar’ın Gazetecilik Kariyeri!

Türk edebiyatının önemli temsilcilerinden olan Reşat Nuri Güntekin ve Refik Halit Karay’a

Güzin Sayar, bilinen adıyla Güzin Abla, 1921 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul’da köklü bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Güzin Sayar,uzanan bir aileye mensuptur. Küçük yaşlarda babasını kaybeden Güzin Sayar, annesiyle birlikte yaşamaya başlamıştır. Alman Okulu mezunu olan annesi, dönemin Türkiye’sinde çalışma hayatına atılan sayılı kadınlar arasında yer almaktadır.

16 yaşında Fransız Kız Lisesine gittiği sırada bir subaya âşık olmuş ve kısa sürede annesinin itirazlarına rağmen subayla evlenmiştir. Farklı sosyal sınıflardan gelen bu iki kişinin evliliği kısa sürede sonlandı. İlk evliliğinden bir çocuğu olan Güzin Sayar, tekrardan evlenmiş fakat bu evliliği de 5 yılın ardından noktalanmıştır. Her iki evlilikte araya başka kadınların girmesinden kaynaklanmıştır. İlk evliliğinde kocasının evli ve çocuklu bir kadına aşık olması ve ardından Güzin Sayar’ı terketmesi onun hayatında önemli etkiler bırakmıştır. Bunun yanı sıra ikinci evliliğinden de yine başka bir kadının evliliklerinin arasına girmesinden dolayı ayrılmıştır.

Yeni İstanbul Gazetesinde çalışan annesinin tavsiyesiyle, gazetecilik kariyerine başlamıştır. Yeni İstanbul Gazetesinde tercüman olarak görev yapan Güzin Sayar, bu gazetede uzun süre çalıştıktan sonra; Havadis, Akşam, Son Havadis, Günaydın, Hürriyet, İstanbul Ekspres vb. Türkiye’nin en önemli gazetelerinde çalışmıştır.

1960 yılında Son Havadis gazetesinde çalışırken, daha sonra Güzin Abla köşesinin temeli olarak gösterilecek olan Sorun Söyleyelim adlı köşe yazılarını yayımlamaya başladı. Okuyucuların sorunlarına yönelen Güzin Sayar, Son Havadis Gazetesinden ayrılarak daha sonraki yıllarda; Akşam ve Hür Vatan gazetelerinde, Derim Ki, adlı yeni bir köşe yazısı hazırlamaya başladı. Kısa sürede ünlenen ve okuyuculardan yoğun ilgi gören Güzin Sayar; Saklambaç Gazetesinde, Feride adlı dertleşme köşe yazıları hazırlamaya devam etti. Daha sonra bu köşe yazılarını aynı gazetede, Güzin Abla Dertlerinizle Baş Başa, olarak değiştirmiş ve Türkiye’de Güzin Abla fenomeninin doğmasına neden olmuştur.

Uzun süre çeşitli gazetelerde Güzin Abla adıyla dertleşme köşeleri yazan Güzin Sayar, köşe yazılarının yanı sıra; Siyaset Çarkı ve Ihlamurlar Altında adında iki tane kitabı yayımlanmıştır. Türk gazeteciliğinde önemli bir dönemin başlamasında etkili olan Güzin Sayar, 1998 yılında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle köşe yazarlığını ve gazeteciliği bırakmak zorunda kalmıştır. Güzin Abla köşesinin devam etmesi için Güzin Abla, dertleşme köşesini kızına, Feyza Algan’a bırakmıştır. Uzun yıllar Güzin Abla köşesini devam ettiren Feyza Algan’da aynı zamanda bir gazetecidir. Annesinin ardından Güzin Abla köşesini aynı başarıyla sürdürmüş ve Güzin Abla fenomeninin yaşatılasında etkili olmuştur.