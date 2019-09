Haluk Bilginer Kimdir?

5 Haziran 1954 tarihinde dünyaya gelen Haluk Bilginer , oyuncu, seslendirme sanatçısı ve tiyatro yönetmenidir. Rol aldığı sayısız sinema filmi ve tiyatro oyunlarıyla sayısız ödüle layık görülmüştür. Başarılı oyunculuk kariyeri ve sanat hayatıyla her dönemde ilgiyle takip edilen isimler arasında yerini almayı başarmıştır.

Sanat yaşamı boyunca rol aldığı birçok sinema filmi ve tiyatro oyunun yanı sıra, Türk televizyon tarihine damgasını vuran birçok dizide de başrol oynamıştır. Yerli ve yabancı birçok filmde performans sergileyen Haluk Bilginer, Masumiyet , Polis ve Neredesin Firuze adlı sinema filmlerindeki başarısı nedeniyle en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülmüştür.

Haluk Bilginer günümüzde sanat kariyerine hala devam etmektedir. Son yıllarda çeşitli internet platformlarının yaygınlaşmasının ardından 2018 yılında yayımlanan Şahsiyet adlı internet dizisinde rol alarak yeniden gündemde ilk sırada yerini almış ve başarılı performansı ile adından çokça söz ettirmiştir.

Çocukluğu ve İlk Yılları

5 Haziran 1954 yılında İzmir’de dünyaya gelen Haluk Bilginer, sigortacı Tahsin Bilginer ve ev hanımı Bedriye Bilginer’in üç çocuklarından ortancasıdır. İzmir Türk Koleji’nde eğitim hayatına başlayan Haluk Bilginer, lise son sınıfta tiyatro koluna girerek ilk defa tiyatro ile ilgilenmeye başlamıştır.

Lise son sınıfta okulun tiyatro koluna girerek tiyatro ile tanışan Haluk Bilginer aynı yıllarda Cahit Gürkan’ın öğrencisi olmuş ve Demokrat İzmir Gazetesi tarafından aynı yıl açılan liselerarası tiyatro yarışmasında ilk oyunculuk ödülünü almıştır. Türk tiyatro tarihinin önemli isimlerinden biri olan Ragıp Haykır’ın daveti üzerine İzmir Devlet Tiyatrosunda konuk oyuncu olarak çalışmaya başlamıştır.

Ankara Devlet Konservatuarı’nda profesyonel tiyatro eğitimine başlayan Haluk Bilginer, okuldan mezun olduktan sonra İngiltere’ye giderek eğitimine devam etmiştir. İngiltere’nin başkenti Londra’da Müzik ve Drama Sanatları Akademi (LAMDA) bünyesinde yüksek tiyatro eğitimine başlayan Haluk Bilginer aynı yıllarda İngiltere’de birçok farklı tiyatro oyununda performans sergilemiştir.

1980 – 1991 yılları arasında İngiltere’nin birçok farklı sahnesinde rol alan Haluk Bilginer; My Fair Lady, Kafkas Tebeşir Dairesi, Macbeth, Pal Joey, Melami Phantom of the Opera vb. dünyanın en önemli tiyatro eserlerinde başarılı performansı ile dikkat çekmiştir.

1987 yılından itibaren Londra – İstanbul arasında kariyerini sürdüren Haluk bilginer, aynı tarihte yönetmenliğini Okan Uysaler’in yaptığı mini televizyon filmi olan Gecenin Öteki Yüzü’nde , Müşfik Kenter, Zuhal Olcay, Cem Özer, Tomris Gencer Erkaya gibi usta isimlerle birlikte rol almıştır.

Sanat Kariyeri ve Özel Hayatı

1990 yılında Zuhal Olcay ve Ahmet Leventoğlu ile birlikte Tiyatro Sütüdyosu’nu kurmuştur. Kuruculuğunu yaptıkları Tiyatro Stüdyosunda Haluk Bilginer; Aldatma, Kan Kardeşleri, Derin Bir Soluk Al, çöplük, Histeri, Balkon gibi önemli eserlerde başrol oynamıştır.

1992 yılında başarılı tiyatro sanatçısı ve müzisyen Zuhal Olcay ile dünya evine giren Haluk Bilginer, eşi Zuhal Olcay ile birlikte Hollywood’da Indiana Jones dizisinde rol almışlardır. Takip eden dönemlerde sayısız filmde rol alan Haluk Bilginer birçok ödüle layık görülmüştür. 1993 yılında Türkiye’nin ilk reality showu olma özelliğine sahip Sıcağı Sıcağı adlı programın sunuculuğunu üstlenmiştir.

1996 yılında Tomris Giritoğlu’nun 80. Adım filminin ardından; İstanbul Kanatlarımın Altında, Usta Beni Öldürsene, Masumiyet gibi bol ödüllü ve Türk sinema tarihinin kült eserlerinde rol almıştır.