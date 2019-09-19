Haluk Levent Kimdir?

26 Kasım 1968 Adana Yüreğir ilçesinde dünyaya gelen Haluk Levent, Türk rock sanatçısıdır. Özellikle son yıllarda AHBAP Platformu üzerinden birçok başarılı sosyal sorumluluk projesiyle adının anılmasının ardından birçok kişi tarafından yakından takip edilmeye başlanmıştır.

1992 yılından günümüze kadar sanat hayatına ara vermeden devam Haluk Levent, başarılı müzik kariyeri ve samimi sosyal sorumluluk projeleri ile milyonlarca kişinin kalbinde yer edinmeyi başarmıştır. Haluk Levent günümüzde hala sanat kariyerine aktif olarak devam etmektedir. Başarılı sanat kariyeri ve yer aldığı sosyal sorumluluk projeleri ile Türkiye’nin en önemli isimleri arasında yer almayı başarmıştır.

Çocukluğu ve İlk gençlik Yılları

Türk rock müziğinin yaşarken efsaneleşmiş isimlerinden biri olan Haluk Levent, 26 Kasım 1968’de Adana’nın Yüreğir ilçesinde dünyaya gelmiştir. Dokuz kardeşli bir ailenin sekizincisi olan Levent, Nusayri bir aileden geldiklerini ancak Arap olmadıklarını ifade etmiştir.

Eğitim hayatına Sabancı İlköğretim Okulunda başlayan Haluk Levent , Adana Atatürk Lisesi’nden mezun olmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Adana’da tamamlamasının ardından Türkiye’nin farklı şehirlerindeki birçok üniversitede eğitim görmüştür.

Üniversite öğrenimine Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden başlayan Haluk Levent sırasıyla; Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı, ODTÜ Fizik ve Ankara Üniversitesi Muhasebe bölümlerinde kısa aralıklarla öğrenim hayatını sürdürmüştür. Üniversite sınavlarını kazanmasına rağmen ailesinin maddi yetersizlikleri nedeniyle öğrenimi çok sık kesilmek zorunda kalmıştır.

Üniversite eğitimlerinin kesilmesinin ardından ticarete atılan Haluk Levent burada da tutunamayınca müzik kariyerine ilk adımı atmıştır. Çalkantılı yaşamının ardından kendi hayatından izler taşıyan ilk albümü Yollarda müzik piyasasında büyük yankı uyandırmıştır. Türk Anadolu Rock müziğinin ikinci yükselişi olarak nitelendirilen dönemde önemli eserler vererek müzik piyasalarında çok önemli bir yer edinmeyi başarmıştır.

Müzik Kariyeri

Haluk Levent’in zorluklarla geçen ilk gençlik yıllarının ardından müzik kariyeri 1992 yılında İstanbul’a gelmesiyle başlamıştır. İstanbul’da birçok farklı barda çalışmaya başlayan Haluk Levent, Yıldıray Gürgen ile tanışmasının ardından çeşitli müzik grupları ile başarılı işlere imza atmıştır.

1990 yılında başladığı albüm çalışmaları uzun uğraşlar ve zorluklar sonucunda 3 yıl sonra ortaya çıkmıştır.

1993 yılında Yollarda albümünü yayınlayan Haluk Levent, Türk müzik tarihi içinde önemli bir yere sahip olan Andolu Rock’ın ikinci yükseliş döneminin en önemli eserlerinden birinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Çıkardığı ilk albümü ile 200 binin üzerinde beklenmedik bir satış rakamı yakalamış ve Haluk Levent’in adının duyulmasını sağlamıştır.

1995 yılında Bir Gece Vakti adıyla yayınlanan albümü 1 milyona yakın bir satış rakamı yakalayarak yeniden Haluk Levent’i unutulmaz sanatçılar arasında yerini almasını sağlamıştır. Takip eden yıllarda çıkardığı Arkadaş albümü ile dünya standartlarını yakaladığı ifade edilmiştir.

1997 yılında on yıldır kurutulamadığı bir ticari dava yüzünden 9 ay hapse mahkûm edilmiştir. Cezaevindeyken eski kayıtları ve birde kitap yayımlanmıştır. Cezaevinden çıktıktan sonra kısa bir süre içinde yeni albümünü hazırlamaya koyulmuştur.

1998 yılında Yine Ayrılık albümünü çıkarmasının ardından askere gitmiştir. Askerliği sırasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sayısız ile giderek konserler vermiştir. 1999 yılında yaşanan büyük depremin ardından İzmit’te kurulan çadır kentlerde çalışmış ve depremzedeler için yardım konserleri düzenlemiştir.