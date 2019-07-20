Hüseyin Sözlü Kimdir?

Milliyetçi Hareket Partisi eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski Ceyhan Belediye başkanı olan Hüseyin Sözlü, yakın dönem Türk siyasetinin en yakından takip edilen ve sevilen isimlerinden biridir. Milliyetçi Hareket Partisi bünyesinde oldukça erken yaşlarından itibaren faaliyetlerine başlayan Hüseyin Sözlü, 31 Mart Türkiye yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi tarafından yeniden Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmiş ancak 31 Mart seçimlerinde seçimi az bir farkla kaybetmiştir.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olarak uzun süre göreve yapan Hüseyin Sözlü, yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından Milliyetçi Hareket Partisi merkezi yönetimi içinde önemli bir göreve getirildi. Yerel yönetim alanında oldukça tecrübeli bir isim olan Hüseyin Sözlü, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin onayıyla; Milliyetçi Hareket Partisi Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Başdanışman olarak göreve getirildi. Milliyetçi Hareket Partisi tarafından yapılan yazılı açıklamayla yeni görevi bildirilen Hüseyin Sözlü, Milliyetçi Hareket Partisi parti tüzüğünün 57. Maddesi kapsamında; Milliyetçi Hareket Partisi Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak parti yönetiminde görevlendirildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını kaybeden Hüseyin Sözlü, parti içinde Devlet Bahçeliye yakın bir konumda görev yapacak. Yerel yönetim tecrübesinden dolayı yeni görevinde önemli başarılara imza atması beklenen Hüseyin Sözlü’nün önümüzdeki dönemlerde Milliyetçi Hareket Partisi merkezi yönetiminde de görev alması beklenmektedir.

Hüseyin Sözlünün Siyasi Kariyeri ve Hayatı!

2 Mayıs 1965 yılında Adana’nın Ceyhan ilçesi Çokpınar’da dünyaya gelen Hüseyin Sözlü, 1999 yılından itibaren Milliyetçi Hareket Partisi bünyesinde Ceyhan Belediye başkanı olarak üst üste üç dönem belediye başkanı olarak seçildi. Ceyhan’da önemli belediyecilik faaliyetleri yapan Hüseyin Sözlü, kısa sürede başarıları sayesinde Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiş ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi adına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmet etmeye başlamıştır. 2014 yerel seçimlerinde %34, 51 oy oranıyla başkan seçilen Hüseyin Sözlü , 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilmiş ancak bu defa seçilememiştir.

Siyasi yaşamının yanı sıra Mahalli İdareler İşverenleri Sedikası Genel Başkanlığı görevinde de önemli işlere imza atmıştır. Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından verilen talimatla, Milliyetçi Hareket Partisi Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak parti içi göreve getirilmiş ve parti içinde hizmetlerine devam etmesi kararlaştırılmıştır.

1990 ve 1999 yılları arasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde önemli hizmetlerde bulunan Hüseyin Sözlü, Ceyhan Belediye Başkanlığına ve oradan da Adana Büyükşehir Başkanlığına kadar uzanan süreçte meslek hayatı oldukça etkili olmuştur. Gelecek yıllarda Türkiye’nin en önemli siyasi aktörlerinden biri olması beklenen Hüseyin Sözlü, aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi içinde de çok önemli hizmetlerde bulunması beklenmektedir.

Hüseyin Sözlü’nün Eğitim ve Meslek Hayatı!

Adana’nın Çokçapınar köyünde dünyaya gelen Hüseyin Sözlü, ilköğrenimini burada tamamladıktan sonra, ortaöğrenim ve lise eğitimini Adana’nın Ceyhan ilçesinde tamamlamıştır. Ceyhan Yaltır Kardeşler Ortaokulu ve Ceyhan Endüstri Meslek Lisesi’nde öğrenimini tamamlayan Hüseyin Sözlü, Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden , 1989 yılında ziraat mühendisi olarak mezun olmuştur.

1990 yılında üniversite eğitiminin hemen ardından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde, mühendis olarak göreve başlayan Hüseyin Sözlü, 1997 yılında Devlet Su İşleri Kösreli İşletme ve Bakım Başmühendisi olarak atanmıştır. Birkaç yıl boyunca başarılı bir şekilde DSİ’de görev yapan Hüseyin Sözlü, 1999 yılında ilk defa belediyecilik faaliyetlerine başlamıştır.

1999 ve 2013 yılına kadar üç dönem aralıksız olarak A dana Ceyhan Belediye Başkanlığına seçilen Hüseyin Sözlü, 2014 yerel seçimlerine kadar burada aktif olarak belediye başkanlığı görevini yürütmüştür. Ceyhan’da gösterdiği başarılı çalışmalar neticesinde Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir.

30 Mart 2014 Türkiye Yerel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi , Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiş ve o yıl yapılan genel seçimlerde oyların %33, 51’ni alarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştür. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yeniden Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan Hüseyin Sözlü, ancak 31 Mart seçimlerinde seçimi az bir farkla kaybetmiştir.

Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası Genel Başkanlığı görevinde de aktif olarak hizmet yürüten Hüseyin Sözlü, Milliyetçi Hareket Partisi Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak göreve gelmiş ve yeni dönemde Milliyetçi Hareket Partisi içinde Devlet Bahçeli’ye yakın olarak görevlerini sürdürecektir.