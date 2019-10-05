İbrahim Kalın kimdir? Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın, kaç yaşında ve aslen nereli?

15 Eylül 1971 tarihinde dünyaya gelen İbrahim Kalın , Türk tarihçi, bürokrat, akademisyen ve cumhurbaşkanlığı sözcüsüdür. Türk bürokrasisi içindeki en önemli isimlerden biri olan İbrahim Kalın, çeşitli kurumlarda, müsteşar yardımcısı, danışman, genel sekreterlik ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. 2014 yılından itibaren günümüze kadar cumhurbaşkanlığı sözcülüğü görevini başarılı bir şekilde yürütmektedir.

Bürokrasi hayatının yanı sıra, akademik olarak da İbrahim Kalın birçok önemli çalışmaya imza atmıştır. Çeviri ve kaleme aldığı birçok eserler görüşlerini kayıt altına almıştır. Sanata özellikle de müziğe de ilgi duyan İbrahim Kalın, Türk halk müziğine ilgi duymaktadır.

İlk yılları ve Eğitim Hayatı

15 Eylül 1971 yılında İstanbul’da dünyaya gelen İbrahim Kalın, aslen Erzurum İspir kökenli bir ailenin çocuğudur. Çocukluk ve ilk gençlik yılları İstanbul’da geçen İbrahim Kalın, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunudur.

1992 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan İbrahim Kalın, yüksek lisans eğitimiyle akademik hayata devam etmiştir. Malezya’da yüksek lisans eğitimi alan Kalın, doktora çalışmaları için Amerika Birleşik Devletlerine gitmiştir.

1996 yılında ABD George Washington Üniversitesinde doktora çalışmalarını ve diğer akademik faaliyetlerine devam etmiştir. Akademik eğitiminin ardından çeşitli üniversitelerde dersler veren İbrahim Kalın, İslam tarihi, siyaset bilimi vb. alanlarda yoğunlaşmıştır.

Çeşitli okullarda İslam düşüncesi ve İslam batı ilişkisi alanında dersler veren İbrahim Kalın sırasıyla; Collage of the Holy Cross, Georgetown Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesinde dersler vermiştir.

Felsefe, İslam düşüncesi, İslam felsefesi ve batı gibi alanlarda önemli akademik çalışmalarda bulunmuştur. Doktora eğitimi sırasında Mulla Sadra’nın Bilgi Teorisi ve Anti Subjektivist Epistemoloji İmkanı alanında çalışmalarda bulunmuştur.

Akademik hayatı içinde sayısız esere imza atan Kalın, Japon araştırmacı ve yazar Toshihiko Izutsu’nın İslam’da Varlık Düşüncesi kitabı ve Şazelliyye Darkaviyye tarikatının kurucusu sayılan Mulay El- Arabi Ed Darkavi’nin Bir Mürşidin Mektupları adlı eserlerini Türkçeye kazandırmıştır.

2005 ve 2009 yılları arasında Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı kurucu başkanlığı görevini üstlenmiştir. 2007 yılında İslam ve Batı adlı kitabını yayımlamasının ardından Türkiye Yazarlar Birliği Fikir Ödülüne layık görülmüştür.

2011 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevelli heyeti üyeliğine seçilmiştir. Takip eden dönemlerde akademi ve bürokrasi hayatı içinde oldukça önemli görevlerde bulunmuştur. Sayısız makalesi, kitabı ve çevirileri bulunan İbrahim Kalın, fikri üretimlerini hala devam ettirmektedir.

Bürokrasi Kariyeri

İbrahim Kalın’ın akademik başarılarının yanı sıra, Türkiye’nin en önemli kurumlarında üst düzey yöneticilik ve bürokrasi alanında başarıları dikkat çekmektedir. 2009 yılında Ahmet Davutoğlu’nun dışişleri bakanı olmasını takiben, dış politikadan sorumlu başbakan başdanışmanlığı görevine gelmiştir.

2010 yılında Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü biriminde ilk koordinatör olarak görevine devam etmiştir. 2012 yılında başbakanlık müsteşar yardımcılığı görevine getirilen İbrahim Kalın, Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı görevine gelmesini takiben, cumhurbaşkanlığı genel sekreter yardımcılığı görevine gelmiştir.

11 Aralık 2014 yılında cumhurbaşkanlığı sözcüsü olarak atanan İbrahim Kalın, hala bu görevinde aktif olarak görev yapmaktadır. Devlet kurumlarında yaptığı yöneticiliklerin yanı sıra, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve eğitim kurumlarında da İbrahim kalın aktif olarak üyelik ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.

Bürokratik ve akademik kariyerinin aynı sıra müzikle de yakından ilgilenen İbrahim Kalın, Seni Mene Vermez İse ve Elif Bacı adlı iki adet bestesi bulunmaktadır. Çok yönlülüğü ve başarılarıyla İbrahim Kalın, Türk siyasal ve bürokrasi hayatının önemli isimleri arasında yerini almayı başarmıştır. Evli ve 3 çocuk babası olan İbrahim Kalın’ın şuana kadar yayımlanmış 6 farklı kitabı vardır.