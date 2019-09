İpek Açar’ın Eşi Alper Kömürcü Kimdir, Nereli? Alper Kömürcü Kaç Yaşında?

İpek Açar ile Alper Kömürcü mütevazi bir düğünle dünya evine girdi. Yaklaşık iki yıldır birlikte olan çift aşklarını evlilikle taçlandırdılar. Ünlü çifti mutlu gününde yalnız bırakmayan dostlarının yanı sıra nikah şahitlerinin de ünlü isimlerden oluşması dikkatlerden kaçmadı. Sevilen çiftin nikah şahitliğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Süleyman Soylu’nun eşi Hamdiye Soylu, Levon Kordonciyan ve İlker Kömürcü hazır bulundu.

Sevilen isim İpek Açar, geçtiğimiz günlerde Alper Kömürcü ile nikah masasına oturarak dünya evine girdi. İpek Açar’ın eşi Alper Kömürcü kimdir? Alper Kömürcü kaç yaşında ve nerelidir? soruları evliliğin basına yansımasının ardından internet dünyasının en çok araştırılan konuları arasına girmeyi başardı. Yaklaşık iki yıldır sevgili oldukları bilinen ünlü çiftin mutlu gününde nikah şahitliğini ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Süleyman Soylu’nun eşi Hamdiye Soylu, Levon Kordonciyan ve İlker Kömürcü yaptı. Mütevazi bir düğün yapmayı tercih eden İpek Açar ve Alper Kömürcü çifti 180 kişilik bir düğün töreni yaptı. Çiçeği burnunda evli çiftin balayı içinse Londra’yı tercih ettikleri öğrenildi.

İpek Açar Evlendi!

Eşi merhum sanatçı Kayahan’ı 2015 yılında kaybeden İpek Açar, geçtiğimiz gün müzisyen nişanlısı Alper Kömürcü ile Beylerbeyi’nde bulunan Bosphorus Palace Hotel’de evlendi. 180 kişilik düğün merasiminden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ikili, “Çok mutluyuz.” Aile arasında sevdiğimiz arkadaşlarımızla bir aradayız. Balayı için de birkaç günlüğüne Londra’ya gideceğiz.” açıklamasında bulundu. Çiftin mutluluğu gözlerinden okundu.

İpek Açar’ın Eşi Alper Kömürcü Kimdir?

Alper Kömürcü 1980 yılında Ankara’da dünyaya geldi. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Keman Bölümü’nün kazanan Alper Kömürcü okulunu başarıyla bitirdikten sonra 1998 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’ne burslu öğrenci olarak kabul edildi. Alper Kömürcü 2005 yılında Emrehan Halıcı’nın kurmuş olduğu Halıcı Bilişim Şirketi’Nin düzenlediği “Bilgisayarla Beste Yarışması”nda Mongol Çocuk ve Özgürlük eseriyle Türkiye birincisi ödülüne layık görüldü.

Alper Kömürcü 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı yüksek lisan programını kazandı ve eğitimini başarıyla tamamladı. Müzik dünyasın önde gelen prodüktörlerinden ve yapımcılarından İskender Paydaş ile Cihan Sezer’in uzun süre asistanlığını yapan Alper Kömürcü, birçok albümde besteci, söz yazarı ve aranjör olarak yer aldı. Bir dönem Show TV’de ekranlara gelen ve Plato Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği M.U.C.K adlı dizinin müzik direktörlüğünü yaptı. 2011 yılında 19. Altın Güvercin Beste Yarışamsı’nda En İyi Beste ve En İyi Aranjör ödüllerinin sahibi oldu. Alper Kömürcü 2014’ün Mart ayında ilk solo albümü olan MAT’ı piyasaya sürdü.

Alper Kömürcü’nün Katkıda Bulunduğu Albümler ve Yapımlar

2009 Herşeye Rağmen / Neslihan Demirtaş Müzik direktörü, aranjör

2009 Biz Ayrıldık / Özgün Besteci, Söz yazarı, Aranjör

2012 Aşk’a Dair / Alpay Aranjör, Besteci

2012 Konu Senden Açılınca / Özgün Aranjör

2012 Oysa Sen / Nedim Zeper Aranjör

2012 Benimle Yan / Guntac Ozdemir Aranjör

İpek Açar Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşındadır?

İsmini ünlü sanatçı Kayahan ile yaptığı evlilik ile Türkiye’ye duyuran İpek Açar evliliği ile de son günlerde internet platformunda ve sosyal medyada çok konuşulmaya başlandı. İpek Açar kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır sorularının yanıtlarını arayanlar internet üzerinden araştırma yapmaya devam ediyor. İşte merhum sanatçı Kayahan’ın eski eşi İpek Açar’ın hayatı…

İpek Açar 7 Şubat 1976 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. 5 yaşından itibaren müzikle ilgilenmeye başlayan İpek Açar, 11 yaşına geldiğinde TAÇSAV müzik yarışmasındaki başarılı performansını birincilik ödülünü alarak taçlandırdı. Küçük yaştan itibaren müzik üzerine kariyer planlayan İpek Açar, ünlü opera sanatçısı Belkıs Aran’dan özel ses eğitimi aldı. 1993 yılında Hürriyet Gazetesi ve Raks müzik yapım firmasının düzenlediği ses yarışmasında da birincilik ödülünü alan İpek Açar, Berklee College Of Music Singer – Songwriter bölümünü bitirip Professional Certificate aldı.

İpek Açar, 1995 yılından itibaren Kayahan’ın piyasaya sürülen albümlerinin tamamında yardımcı prodüktörlük ve vokalistlik yaptı. İlk albümü “Kayahan Şarkıları”nu 2003 yılında müzik dünyasına sunan İpek Açar, daha sonra Her An, Mektupların Eskidi, Cennet Kokulum, Seninle Her Şeye Varım Ben, Mor Menekşe, Afet Oldu Hasretin ve Sevgiliye adlı teklilere imza attı. İpek açar günümüzde müzik üzerine çalışmalarını ses sanatçısı, sanat yönetmeni, besteci ve söz yazarı olarak sürdürmeye devam etmektedir.

Ayrıca bir kız çocuğu annesi olan İpek Açar, bununla birlikte Kadın Kanserleri ile ilgilenen Pembe İzler Derneği’nde de yönetim kurulu üyesidir.

Üsküdar’daki bir otelde ailesi ve yakın arkadaşlarının katıldığı nikahta Alper Kömürcü’nün nikah şahitliğini Levon Kordonciyan ve kardeşi İlker Kömürcü yaparken, İpek Açar’ın nikah şahitliğini ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşi yaptı. İpek Açar’ın kızı Aslı Gönül Açar ise, düğün için öğrenim gördüğü Londra’dan gelerek annesini mutlu gününde yalnız bırakmadı. Düğüne Zara ve Hakan Aysev gibi ünlü isimler de katıldı.