Leonardo Da Vinci’nin Hayata Yön Veren Sözleri!
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Leonardo Da Vinci’nin Hayata Yön Veren Sözleri!
Dünyanın en gizemli ve en başarılı sanatçılarından biri olarak gösterilen Leonardo Da Vinci, Rönesans akımının en önemli temsilcileri arasında gösterilmektedir. Günümüzde hala yaptığı eserlerin sırrı çözülemeyen usta sanatçının aynı zamanda mühendislik, insan anatomisi ve mimari alanında da çok büyük projeleri ve önemli eserleri bulunmaktadır.
Leonardo Da Vinci hayatı ve eserleriyle birlikte kendinden sonraki birçok kuşağı etkileyerek önemli sanatçılara ilham olmayı başarmıştır. Mona Lisa tablosu ve Son Akşam Yemeği tablosu, sanatçının paha biçilemez eserleri arasında yer almaktadır.
Da Vinci metodu olarak bilinen zihin ve düşünce kontrolü tekniğinin de günümüze ulaşmasındaki en büyük temsilcilerinden biridir. Defterlerinde yer alan birçok etkili söz ve anatomiye ilişkin eskizleri, Leonardo Da Vinci’nin her alanda önemli bir bilim ve sanat insanı olduğunu kanıtlamaktadır.
Leonardo Da Vinci’nin En İyi Eserleri!
Leonardo Da Vinci, Rönesans dönemi sanatçıları arasında öncü olarak kabul edilen ve birçok farklı alanda yüzyıllardır aşılamayan eserler yaratan bir sanatçıdır. Sadece sanat alanında sınırlı kalmayarak aynı zamanda bugün bile bilim insanlarına ilham veren eserleri Leonardo Da Vinci’nin eserleri arasında yer almaktadır.
Leonardo Da Vinci’nin en iyi eserleri arasında; Mona Lisa, Son Akşam Yemeği, Viruvius Adamı, Vaftizci Yahya, Meryem ve İsa, St. Anne’le Birlikte, gösterilebilir. Bu eserlerin büyük bir bölümü günümüzde Fransa’nın başkenti Paris’te, Louvre Müzesinde sergilenmektedir.
Eserlerinin yapımında kullandığı teknik birçok sanatçıya da ilham olarak dünya sanat tarihinin önemli bir boyut kazanmasına neden olmuştur.
Leonardo Da Vinci’nin Esrarengiz Yaşamı?
Leonardo Da Vinci, İtalya’nın Floransa şehrinde, Vinci Kasabasında dünyaya geldi. Evlilik dışı bir ilişkinin sonucu olarak doğduğu düşünülen Leonardo Da Vinci, dönemin şartları nedeniyle bu özelliğinden dolayı çeşitli alaylara ve dışlanmaya maruz kalmıştır.
Leonardo Da Vinci bu baskılar nedeniyle Floransa’dan ayrılarak, Milano Dükü Sforza adına çalışmak için, dünyanın ilk resmi iş başvurusu sayılan mektubu göndermiştir.
1482 yılında Floransa’dan ayrılarak 17 sene boyunca Milano Dükü için çalışmalarda bulunmuştur.
1485 ve 1490 yılları arasında Leonardo Da Vinci’nin, geometri, matematik, mühendislik ve doğa bilimleriyle ilgilenmeye başladığı düşünülmektedir. Uçan araç tasarımları, anatomi ve önemli hatıraların yer aldığı defterleri bugün bile yeni tasarımların yaratılma süreçlerine ilham olmaktadır.
Leonardo Da Vinci 1519 yılında 67 yaşında hayata veda etmiştir. Söylentilere göre Kral I. Francis’in kolları arasında öldüğü düşünülmektedir. Ancak bu iddianın oldukça zayıf olduğu düşüncesi daha ağır basmaktadır.
Leonardo da Vinci Sözleri
- İnsanoğlu, zamanın uçup gitmesine yas tutup onu çabuk geçmekle suçlarken hataya düşer. Çünkü geçerken de her şeye yettiğinin farkında değil.
- Hayata değer vermeyen onu hak etmemiştir.
- İyi insanlar için öğrenme arzusu doğaldır.
- İnsanın bilgisi arttıkça sevgisi de çoğalır.
- Küçük bir hakikat, büyük bir yalandan iyidir.
- Deneme kesinliğin anasıdır, bilgi kesinliktir.
- Bakıp görmeyenlerden, konuşup dinlemeyenlerden, dokunup hissetmeyenlerden uzak durun.
- Yaşamayı öğrendiğimi sandığımda aslında ölmeyi öğreniyormuşum.
- Doğa hiçbir zaman kendi yasalarına karşı çıkmaz.
- Kendinden şüphe etmeyen sanatçı, bir yere varamaz.
- Ruhun elle birlikte çalışmadığı yerde sanat olmaz.
- Sevgili seven tarafından algılandığı şekliyle çizilir. Çizdiğim her resim kendi yaşamıma sorduğum bir soruydu.
- Başkasının hayatına değer vermeyenin yaşamaya hakkı yoktur.
- Bilimle sanat, mantıkla hayal gücü arasında denge geliştir.
- Aşk bilgiden doğar. Ne kadar derin bilirsek o kadar severiz.
- Seven, sevdiğinin yanındayken dinlenir.
- Bir gün içinde zengin olmak isteyen bir yıl içinde aşılmış olacaktır.
- Belirsizliği, tutarsızlığı çelişkiyi, kararsızlığı kucaklamaya istekli ol.
- Engeller beni durduramaz, her bir engel kararlılığımı daha da güçlendirir.
- Bir gün hayvanların öldürülmesine de insanların öldürülmesi gibi bakılacak. Nasıl yaşamam gerektiğini anlamaya başladığımda, nasıl ölmekte olduğumu gördüm.
- Uygulamaya elvermeyen teori anlamsız, teoriye dayanmayan uygulama ise kısırdır.
- Bilgiyi deneyimle ve inatla test etmeye bağlı ol, ve hatalarından öğrenmeye açık ol.
- Çalışmalarım olması gereken kaliteye erişmediği için tanrıyı ve insanlığı gücendirdim.
- Hayata doymak bilmez bir merakla yaklaş ve kesintisiz öğrenmek için sürekli arayış içinde ol. Ne yapacağını iyi biliyorsan, gidip de onu yapmanın ne anlamı var? Başka bir şey yap daha iyi.
- İyilik merhamet saygınlık, çok yönlülük, sağlık zindelik ve duruş denge soğukkanlılık üret yetiştir.
- İyi geçirilmiş bir günün, mutlu bir uyku getirmesi gibi; iyi yaşanmış bir hayat da mutlu bir ölüm getirir.
- Deneyimlerini zenginleştirme yolunda hislerini duyularını özellikle görme duyunu devamlı geliştir rafine et.
- Resim bir bilimdir ve tüm bilimler matematiğe dayanır. İnsanın ortaya koyduğu hiçbir şey matematikte yerini bulmaksızın bilim olamaz.
- Hiçbir şey tanınmadan sevilemez. Ve tanımadan hiçbir şeyden nefret edilemez.
- Engeller zorluklar beni yıldıramaz, Her engel beni daha iyiye doğru kaçınılmaz değişime iter.
- Gözünü bir yıldıza diken kişi kararını değiştirmez.
- Gençliğimden bu yana et yenilmesine karşıyım.
- Birgün insanların hayvanları öldürmeyi tıpkı insan öldürmek gibi cinayet kabul edeceğine inanıyorum.
- Kıskançlık; kadının kalbini kabaran bir yılan gibi kemirir’ ve ‘kadına bir leopar derisi verir. Çünkü bu yaratık kıskançlıktan aslanı aldatarak öldürür.
- İnsanın istemeden yemek yemesi nasıl sağlığa zararlıysa, hoşlanılmadan yapılan bir öğrenme de belleği mahveder ve bellek algıladığı hiç bir şeyi akılda tutmaz.
- Gecenin sessizliği içinde düşüncenizde, gündüz gördüğünüz nesnelerin kontürlarını çizersiniz.
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