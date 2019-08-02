Leonardo Da Vinci’nin Hayata Yön Veren Sözleri!

Dünyanın en gizemli ve en başarılı sanatçılarından biri olarak gösterilen Leonardo Da Vinci, Rönesans akımının en önemli temsilcileri arasında gösterilmektedir. Günümüzde hala yaptığı eserlerin sırrı çözülemeyen usta sanatçının aynı zamanda mühendislik, insan anatomisi ve mimari alanında da çok büyük projeleri ve önemli eserleri bulunmaktadır.

Leonardo Da Vinci hayatı ve eserleriyle birlikte kendinden sonraki birçok kuşağı etkileyerek önemli sanatçılara ilham olmayı başarmıştır. Mona Lisa tablosu ve Son Akşam Yemeği tablosu, sanatçının paha biçilemez eserleri arasında yer almaktadır.

Da Vinci metodu olarak bilinen zihin ve düşünce kontrolü tekniğinin de günümüze ulaşmasındaki en büyük temsilcilerinden biridir. Defterlerinde yer alan birçok etkili söz ve anatomiye ilişkin eskizleri, Leonardo Da Vinci’nin her alanda önemli bir bilim ve sanat insanı olduğunu kanıtlamaktadır.

Leonardo Da Vinci’nin En İyi Eserleri!

Leonardo Da Vinci, Rönesans dönemi sanatçıları arasında öncü olarak kabul edilen ve birçok farklı alanda yüzyıllardır aşılamayan eserler yaratan bir sanatçıdır. Sadece sanat alanında sınırlı kalmayarak aynı zamanda bugün bile bilim insanlarına ilham veren eserleri Leonardo Da Vinci’nin eserleri arasında yer almaktadır.

Leonardo Da Vinci’nin en iyi eserleri arasında; Mona Lisa, Son Akşam Yemeği , Viruvius Adamı, Vaftizci Yahya, Meryem ve İsa, St. Anne’le Birlikte, gösterilebilir. Bu eserlerin büyük bir bölümü günümüzde Fransa’nın başkenti Paris’te, Louvre Müzesinde sergilenmektedir.

Eserlerinin yapımında kullandığı teknik birçok sanatçıya da ilham olarak dünya sanat tarihinin önemli bir boyut kazanmasına neden olmuştur.

Leonardo Da Vinci’nin Esrarengiz Yaşamı?

Leonardo Da Vinci, İtalya’nın Floransa şehrinde, Vinci Kasabasında dünyaya geldi. Evlilik dışı bir ilişkinin sonucu olarak doğduğu düşünülen Leonardo Da Vinci, dönemin şartları nedeniyle bu özelliğinden dolayı çeşitli alaylara ve dışlanmaya maruz kalmıştır.

Leonardo Da Vinci bu baskılar nedeniyle Floransa’dan ayrılarak, Milano Dükü Sforza adına çalışmak için, dünyanın ilk resmi iş başvurusu sayılan mektubu göndermiştir.

1482 yılında Floransa’dan ayrılarak 17 sene boyunca Milano Dükü için çalışmalarda bulunmuştur.

1485 ve 1490 yılları arasında Leonardo Da Vinci’nin, geometri, matematik, mühendislik ve doğa bilimleriyle ilgilenmeye başladığı düşünülmektedir. Uçan araç tasarımları, anatomi ve önemli hatıraların yer aldığı defterleri bugün bile yeni tasarımların yaratılma süreçlerine ilham olmaktadır.

Leonardo Da Vinci 1519 yılında 67 yaşında hayata veda etmiştir. Söylentilere göre Kral I. Francis’in kolları arasında öldüğü düşünülmektedir. Ancak bu iddianın oldukça zayıf olduğu düşüncesi daha ağır basmaktadır.

Leonardo da Vinci Sözleri