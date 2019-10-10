Levent Gültekin Kimdir?

1972 yılında Ardahan’da dünyaya gelen Levent Gültekin , Kürt kökenli Türk gazeteci ve yazardır. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı erken seçimlerinde, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklaması ile gündeme gelen Gültekin, gazetecilik kariyeri boyunca yaptığı açıklamaları ve yayımladığı eserleriyle birçok kişinin dikkatini çekmeyi başarmıştır. 18 Nisan 2018 yılında cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklamış ardından, adaylıktan geri çekilmiştir.

Çeşitli televizyon kanallarında ve alternatif yayın organlarında gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Levent Gültekin, birçok farklı gazetede köşe yazarlığı yapmıştır. Haber programlarında sık sık konuk olarak katılan ve çarpıcı açıklamalarıyla gündemde her zaman ilk sırada yer almayı başaran Levent Gültekin’in şuana kadar yayımlanmış iki adet kitabı da bulunmaktadır.

İlk Yılları ve Eğitim Hayatı

1972 yılında Ardahan’ın en büyük ilçelerinden biri olan Göle’de dünyaya gelmiştir. Liseye kadar olan yaşamını Ardahan’da tamamlayan Levent Gültekin, üniversite eğitimi için Ardahan’dan ayrılarak, akademik hayata başlamıştır.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde lisans eğitimine başlayan Levent Gültekin, bu bölümden mezun olmasının ardından Konya Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimine başlamıştır.

Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Levent Gültekin, 1994 yılında Yeni Şafak Gazetesinde ilk defa gazetecilik hayatına başlamıştır. Takip eden yıllarda çeşitli medya platformlarında ve yayım organlarında kariyerine devam eden Levent Gültekin, yayın kuruluşlarında önemli görevlerde bulunmuştur.

Gazetecilik Kariyeri

1994 yılında Yeni Şafak Gazetesinde gazetecilik hayatına başlayan Levent Gültekin, aynı kurumda kısa bir süre içinde reklam müdürü olarak görev yapmaya başlamıştır.

1995 yılında Yeni Şafak Gazetesi reklam müdürü pozisyonunda görev yapmaya başlayan Levent Gültekin, 3 yıl aynı gazetede görevlerine devam ettikten sonra, Yeni Şafak Gazetesinden ayrılmıştır.

1998 yılında Yeni Şafak’taki görevinden ayrılan Levent Gültekin, Haber Postası adında günlük yayım yapan bir gazete çıkarmıştır. Yaklaşık 1 yıl kadar gazetecilik faaliyetlerine tek başına devam eden Levent Gültekin, kısa bir ayrılık sürecinin ardından yeniden Yeni Şafak Gazetesine dönmüştür.

Yeni Şafak Gazetesine geri dönen Levent Gültekin, 5 yıl boyunca aynı gazetede bu defa genel müdür pozisyonunda görev yapmıştır. Genel müdürlüğün yanı sıra, 5 yıllık süre içinde gazetenin birçok farklı biriminde görevlerde bulunana Levent Gültekin, bu sürenin ardından yeniden gazeteden ayrılmıştır.

2000 yılında Yeni Şafak gazetesinden ikinci defa ayrılan Levent Gültekin, Gerçek Hayat isimli bir dergi çıkarmaya başlamıştır. Derginin genel yayın yönetmenliğini görevini de üstlenen Levent Gültekin, uzun bir süre dergicilik faaliyetleri ile kariyerine devam etmiştir.

Takip eden yıllarda farklı internet sitelerinde Cenk Açık mahlasıyla gündeme ilişkin yazılar yazmıştır. İnternet haber sitelerinde takma isimle yazdığı yazılarla uzun süre gazetecilik faaliyetlerine devam etmiştir.

2015 yılında uzun süredir yazarlık yaptığı internet haber sitelerinden ayrılan Levent Gültekin, Diken Grubuna dahil olarak burada faaliyetlerine devam etmiştir.

2007 yılında Star Medya Grubu bünyesinde İcra Kurulu Başkan Yardımcısı görevlerinde bulunan Levent Gültekin, takip eden yıllarda bu görevinde de istifa ederek dil eğitimi için yurt dışına gitmiştir.

2009 yılında İngiltere’nin başkenti Londra’ya dil eğitimi için giden Levent Gültekin, 2010 yılında yeniden Türkiye’ye dönmüştür. Aynı yıl TMSF idaresinde olan Cine 5 yayın grubunda yönetici olarak görev yapmıştır.