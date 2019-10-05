Mete Yarar kimdir? Aslen nereli kaç yaşındadır?

Mete Yarar Kimdir?

10 Nisan 1967 yılında dünyaya gelen Mete Yarar , emekli Türk subayı ve güvenlik uzmanıdır. Uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemli önemli birimlerinde aktif görevlerde bulunan Mete Yarar, emeklilik süresi dolmasına az bir süre kala binbaşı rütbesindeyken istifa etmiş ve güvenlik danışmanı olarak hayatına devam etmiştir.

Çeşitli televizyon kanallarında haber programcılığı yapan Mete Yarar, özellikle Ortadoğu ülkelerinde ticaret yapan birçok kurumsal firma için güvenlik danışmanlığı hizmeti vermektedir. Şuana kadar 5 farklı kitabı yayımlanan Mete Yarar, köşe yazarlığı, yorumculuk ve güvenlik uzmanlığı yapmaktadır.

Hayatı ve Mesleki Kariyeri

10 Nisan 1967 yılında Samsun’da dünyaya gelen Mete Yarar, Kara Harp Okulundan mezun olduktan sonra uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmıştır.

1988 yılında Kara Harp Okulundan piyade teğmen olarak mezun olan Mete Yarar, 16 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmıştır. 10 yıldan fazla bir süre Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde çeşitli terör operasyonlarında ve sınır dışı harekâtlarda başarılı görevlerde bulunmuştur.

2004 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde binbaşı rütbesindeyken askeri kariyerini noktalamıştır. Son görev birimi olan Özel Kuvvetler Komutanlığından emekliliğine 1,5 yıl kala isteğiyle ayrılmıştır. Askeri kariyerinin ardından sivil hayata geçen ve ticaretle uğraşan Mete Yarar, günümüzde güvenlik uzmanı sıfatıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

2004 yılında askerlik görevinden ayrıldıktan sonra ticaretle uğraşmaya başlayan Mete Yarar, takip eden dönemlerde özellikle Irak ve diğer Ortadoğu ülkelerinde ticari faaliyetlerde bulunan firmalar için terör ve diğer güvenlik riskleri hakkında danışmanlık hizmeti vermiştir.

Çeşitli basın yayın organlarında güvenlik uzmanı olarak çalışmalarda bulunan Mete Yarar, köşe yazarlığı, yazarlık, yorumculuk ve belgesel yapımcılığı, sunuculuğu yapmıştır. Çeşitli haber kanallarında gündeme ilişkin yorumlarıyla birçok kişi tarafından tanınan ve takip edilen Mete Yarar, araştırma ve inceleme kitaplarıyla da dikkatleri üzerine çekmiştir.

Şahit Olun adlı bir belgeselin yapım aşamasına katılarak aynı zamanda sunuculuğunu da üstlenmiştir. TRT ve Habertürk TV başta olmak üzere birçok farklı televizyon kanalında haber programlarında yer almıştır. Mete Yarar, günümüzde hala gündeme ilişkin değerlendirmelerle haber yorumculuğu, yazarlık ve köşe yazarlığı yapmaktadır.

Yazarlık ve Televizyon Kariyeri

2004 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan Mete Yarar, bu tarihten itibaren güvenlik danışmanlığının yanı sıra, yazarlık ve haber yorumculuğu çalışmalarında bulunmuştur.

2015 yılında 60 Yıllık İttifakta Son Gün isimli romanı ile yazarlık kariyerine başlayan Mete Yarar, takip eden yıllarda yazdığı diğer birçok kitapla, Türkiye’nin yakın siyasi geçmişine ve güncel olaylara ışık tutmuştur. Tecrübelerinden yararlanarak yaptığı yorumlarla birçok kişi tarafından eserleri ve televizyon programları ilgiyle takip edilmektedir.

2016 yılında Bu Delileri Bir Araya Getirmeyecektiniz adıyla bir inceleme kitabı yayımlayan Mete Yarar, gündemde uzun süre yer almayı başarmıştır. Takip eden yıllarda 60 Yıllık İttifakta Son Gün ve Bu Delilleri Bir Araya Getirmeyecektiniz adlı çalışmalarının yanı sıra; Büyük İhanet, Oyunun Sonu, Darbenin Kayıp Saatleri adlı kitapları yayımlanmıştır.

Yaptığı bir açıklamada, Arap Baharı’nın başlangıcından sonuna kadar etkileri ve harekete ilişkin izlenmesi gereken yol haritalarının olduğu 2006 tarihli bir kitabı olduğunu ancak yayımlatamadığını ifade etmiştir. Söz konusu kitapta Arap Baharı hakkında doğru tahminler eden ve 2020 yılına kadar yaşanacak birçok olaya karşı önemli yol haritalarının olduğunu belirtmiştir.