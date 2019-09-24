Mimar Sinan Kimdir? Hayatı ve Yeniçerilik Yılları...

Mimar Sinan Kimdir?

29 Mayıs 1489 tarihinde dünyaya gelen Mimar Sinan, Osmanlı İmparatorluğu Başmimarı ve inşaat mühendisidir. Koca Mimar veya Sinan Ağa lakaplarıyla da bilinmektedir. Osmanlı Devleti’nin en önemli padişahlarından olan Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde birçok eser vermiş ve eserlerinin büyük bir bölümü günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır.

Türk tarihinin en önemli bilim ve sanat adamlarından biri olan Mimar Sinan; köprü, cami, medrese, kervansaray, saray, hamam, türbe vb. başta olmak üzere sayısız eser yapmıştır. Eserlerinde mimari estetik ve sağlamlık göze çarpmaktadır. Dünyaca ünlü mimar ve mühendisler arasında yer alan Mimar Sinan’ın en önemli eseri, kendi deyimiyle ustalık eseri Selimiye Camidir.

Hayatı ve Yeniçerilik Yılları

Asıl adı Sinaneddin Yusuf olan Mimar Sinan, 1489 tarihinde, Kayseri’nin Agrianos köyünde, Ermeni, Rum veya Türk Hıristiyan olarak doğmuştur. Döneminde devlet tarafından sıklıkla uygulanan devşirme yöntemi ile 1511 tarihinde İstanbul’a getirilmiştir. Yavuz Sultan Selim devrinde İstanbul’a gelen Mimar Sinan Yeniçeri Ocağına alınmıştır.

1521 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman ile birlikte Belgrad Seferine yeniçeri olarak katılmıştır. 1522’de Rodos Seferi sırasında da Atlı Sekban olarak katılmış ve takip eden yıllarda Mohaç Meydan Muharebesinde göstermiş olduğu başarıları sayesinde Acemi Oğlanlar Yayabaşılığı rütbesine terfi ettirilmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman’ın 1533 tarihli İran Seferi sırasında, Van Gölünün geçilmesi için iki haftalık kısa bir süre içinde 3 kadırga birden yaparak, herkesin gözünde itibar kazanmayı başarmıştır. Bu başarısının ardından sefer dönüşünde Yeniçeri Ocağının en önemli rütbelerinden biri olan Hasekilik makamına getirilmiştir.

1538 yılında aynı rütbe ile Karaboğdan Seferine katılarak, Prut Nehrinin geçilmesi için bataklık üzerine köprü yaparak, 17 yıl boyunca süren Yeniçerilik hayatı, Osmanlı Devleti’nin Başmimarı olarak sonlanmıştır.

Mimarlık Kariyeri

1538 tarihinde Hassa Başmimarı olarak göreve başlayan Mimar Sinan, bu görevini üç farklı padişah döneminde sürdürmeyi başarmış ve toplam 49 yıl süre ile Osmanlı’da mimarlık yapmıştır. Başmimar olmadan önce yaptığı üç önemli eseri, Mimar Sinan’ın hayatında önemli bir yere sahiptir. Bu üç eser; Husreviye Külliyesi, çoban Mustafa Külliyesi ve Haseki Külliyesidir.

Mimarbaşılık öncesi yapmış olduğu en önemli eser ise Hürrem Sultan için yaptığı Haseki Külliyesidir. İstanbul’daki ilk eseri olma özelliğini taşıyan Haseki Külliyesi, dönemim genel mimari üslubunu taşımaktadır. Haseki Külliyesi için; medrese, sübyan mektebi, imaret, cami, darüşşifa ve çeşme yer almaktadır.

Mimar Sinan’ın mimarbaşı olarak verdiği en önemli üç eseri ise onun kariyerinin basamakları hakkında fikir vermektedir. Bu eserler; Şehzade Cami, Süleymaniye Cami ve Selimiye Camiidir.

Kariyerinin en önemli eserleri arasında sayılan bu üç camiden ilki İstanbul Şehzade Camiidir. İnşa edilmesinin ardından sonraki dönemlerde birçok eser için örnek teşkil eden Şehzade Camii, Mimar Sinan’ın çıraklık eseri Şehzade Camiinden sonra ikinci en öneli eseri ise Süleymaniye Camiidir. Mimar Sinan’ın İstanbul’daki en önemli eseri olarak kabul edilen Süleymaniye Camii kalfalık dönemi eserleri arasında yer almaktadır.

Mimar Sinan’ın en büyük ve ustalık eseri olarak tanımlanan yapıtı Edirne’deki Selimiye Camiidir. 86 yaşında yaptığı eser günümüzde dünyanın en önemli mimari örnekleri arasında yer almaktadır. 1574 yılında tamamlanan eser Osmanlı tarihinin de en önemli eseri olarak kabul edilir.

17 Temmuz 1588 yılında 99 yaşında hayatını kaybeden Mimar Sinan, Nam – ı Diğer Koca Mimar Sinan; 81 cami, 51 mescit, 8 köprü, 5 su yolu, 20 kervansaray ve daha nice esere imza atmıştır.