Pek çok kişi internet üzerinden Mustafa Sandal kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır sorularının yanıtlarını arıyor. İşte ünlü şarkıcı hakkında merak edilen tüm soruların yanıtları ve kariyeri ile ilgili olarak bilinmesi gerekenler…

Mustafa Sandal Kimdir?

Magazin gündeminin son dönemde en çok konuşulan isimlerinden biri olan, Türk popunun en sevilen isimleri arasında gösterilen Mustafa Sandal’ın hayat hikayesi merak ediliyor. Sevilen şarkılarının yanında özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ünlü pop şarkıcısı hakkında Mustafa Sandal kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır soruları internet üzerinden sorulmaya devam ediliyor. İşte sevilen pop şarkıcısı hakkında bilinmesi gereken tüm bilgiler…

Mustafa Sandal 11 Ocak 1970 yılında İstanbul’un Beşiktaş semtinde dünyaya geldi. Babası Erzincanlı annesi ise Adanalıdır. Dedesi TRT’nin eski ritim saz sanatçılarından Hüseyin İleri’dir.

İlköğrenimini Özel Dost Koleji’nde tamamlayan Mustafa Sandal, daha sonra İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan College Du Leman okulunda lise eğitimini tamamlayarak mezun oldu. Üniversite eğitimine Boston New Hamsphire College’de başlayan Musatafa Sandal, küçüklüğünden beri içinde büyük bir istek halinde olan müzik tutkusunun peşinden giderek 2,5 senelik üniversite eğitimini yarıda bırakıp Türkiye’ye dönüş yaptı.

Müzik eğitimini ardından, bestecilik ve söz yazarlık yönünü ortaya çıkaran Mustafa Sandal, pek çok ünlü müzisyen ve şarkıcıya beste verdi. Kendi bestelerini yorumlamaya karar veren Sandal, 1994 yılında ilk albümü Suç Bende’yei çıkardı.

2 yıl sonra Gölgede Aynı adlı albümünü piyasaya sürdü. 1997 yılında da Londra’ya yerleşerek üniversite eğitimine American College Of London’da devam etti. Bu sırada albüm hazırlıklarını da sürdürdü. Bu güne kadar 17 albüme imza atan Mustafa Sandal’ın en çok dikkat çeken albümleri; Araba, Kop, Yamalı Tövbeler, Karizma…

2008 yılında Emina Jahovic ile dünya evine giren Mustafa Sandal’ın bu evlilikten Yaman ve Yavuz adında 2 erkek çocuğu vardır.