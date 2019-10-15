Mustafa Yıldızdoğan Kimdir?

Türk müzisyen ve şair olan Mustafa Yıldızdoğan , Türkiye’nin yakında tanıdığı ve özellikle Türkiye’m şarkısıyla milyonlarca kişinin gönlünü fethetmiş müzisyenler arasında gösterilmektedir. Şuana kadar sayısız albüm ve şarkı çıkaran Mustafa Yıldızdoğan, yurt içinde ve yurt dışında yıl içinde sayısız konser vermektedir. Mustafa Yıldızdoğan özellikle milliyetçi tutumu ve söylemleriyle Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine sahiptir. Mustafa Yıldızdoğan hemen hemen her seçim döneminde Milliyetçi Hareket Partisi’nin seçim müziklerini yapmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisine için kendi yazdığı ve bestelediği şarkılar bugün milyonlarca kişi tarafından dinlenmektedir.

1966 yılında Konya’nın Kadınhanı ilçesinde çiftçi bir ailede dünyaya gelen Mustafa Yıldızdoğan, oldukça küçük yaşlarda müzikle tanışmıştır. 16 yaşında bağlama ile başladığı müzik hayatına ilk gençlik yıllarında da devam ederek kendini geliştirmiş ve günümüzde Türk müzik piyasası içinde en çok dinlenen ve sevilen müzisyenler arasında yerini almıştır. Şuana kadar çıkardığı sayısız müzik albümü ve seslendirdiği birçok farklı türkü bulunmaktadır. Politik kimliği ve mütevazı duruşuyla hem Türkiye’de hem de yurt dışında sayısız insanın beğenisini ve takdirini kazanmıştır.

Türkiye’de ve yurt dışında verdiği konserlere müzikseverlerin oldukça yoğun bir katılımı bulunmaktadır. Yıl içinde en çok konser veren müzisyenler arasında yer alan sanatçı daha uzun yıllar müzik dünyasında çalışmalar yürüteceği düşünülmektedir. Şuana kadar 20’ye yakın albüm çıkarmış olan sanatçı gelecek dönemler içinde albüm çalışmalarına ve yeni şarkılara imza atacaktır.

Mustafa Yıldızdoğan’ın Gençlik Yılları ve Sanat Kariyeri

10 Mayıs 1966 yılında Konya’nın Kadınhanı ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Yıldızdoğan, yedi çocuklu bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren müziğe yakından ilgi duyan Mustafa Yıldızdoğan, 16 yaşından itibaren şiir yazmaya ve şiirlerini bestelemeye başlamıştır.

16 yaşında bağlamayla bestelediği ve kendi şiirlerini okuduğu, Doğuyoruz Ufuklardan isimli ilk albümüyle müzik piyasalarına giriş yapmıştır. İlk albümünün başarısının ardından, 1992 yılında Üşüyorum adlı ikinci albümü birçok kişi tarafından beğeniyle karşılanmıştır. Bu tarihten itibaren sürekli yakından takip edilen Mustafa Yıldızdoğan, 1993 yılında Türkiye’m şarkısıyla ününü tüm Türkiye’ye duyurmayı başarmıştır. Türkiye’m şarkısı yayınlandıktan kısa bir süre sonra birçok kişinin dikkatini çeken Mustafa Yıldızdoğan, asıl ününe yine bu şarkıyla birlikte ulaşmıştır.

1995 yılında Han Duvarları adlı albümü Selçuklu Müzik etiketiyle çıkmış ve bu tarihten itibaren farklı müzik yapım şirketleriyle çalışmaya başlamıştır. 1996 yılında Yılmaz Akbaş tarafından yönetilen Akbaş Müzik ile anlaşma yapan Mustafa Yıldızdoğan, 1997 yılında bu şirketle ortak olarak Yandı Yürekler Yandı isimli yeni bir albüm çıkarmıştır. Akbaş Müzik ile birlikte bu tarihten sonra; 1998 yılında Bu Vatan Kimin , Mektup, İnsanlar ve 2001 yılında Akbaş Müzikten çıkan son albümü olan Sevmeyen Bilmez’in ardından Akbaş Müzik ile de yollarını ayırmıştır. Kısa aralıklarla yeni albüm çıkaran Mustafa Yıldızdoğan, Türkiye’nin en üretken sanatçıları arasında yerini almıştır.

2001 yılında MYD adıyla kendi müzik şirketini kuran Mustafa Yıldızdoğan, bu tarihten sonra albümlerini kendi şirketinde çıkarmaya devam etmiştir. Kendi müzik şirketinde yaptığı ilk çalışma olan, Artık Kafaya Takmam ile yeniden aktif müzik hayatına devam etmeye başladı. Bu tarihten itibaren neredeyse her yıl yeni bir albüm çıkaran Mustafa Yıldızdoğan, MYD etiketiyle 2003’den itibaren; Biz Bu Hallere Düşecek Adam Mıydık?, Karşılıksız Sevmedik Mi?, Satan Satana, Ankara’ya Yağmur Yağacak, Şahit, Senin İçin ve 2012 yılında da O Gün albümüyle Türkiye’nin en üretken müzisyeni olmuştur.

Mustafa Yıldızdoğan’nın 2001 yılında kurduğu MYD müzik yapım şirketi bünyesinde Mustafa Yıldızdoğan’dan başka, Ali Kınık, Mehmet Borukcu ve İbrahim Dülger gibi müziğin önde gelen isimleri de yer almaktadır. Mustafa Yıldızdoğan’ın 2017 yılında çıkardığı Hasat isimli son albümünden sonra önümüzdeki yıllarda yeni bir albüm çalışması yaptığı da bilinmektedir.

Mustafa Yıldızdoğan evli ve Ahmet, Gülsüm, İrem adında üç çocuğu bulunmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi için yazdığı şarkılar ve özellikle Türkiye’m şarkısı sanatçının popülerliğinde oldukça etkili olmuştur.

Mustafa Yıldızdoğan’ın En Sevilen Albümleri

Mustafa Yıldızdoğan , Türk müzik piyasası içinde en üretken ve en çok albüm çıkaran sanatçılar arasında yer almaktadır. Şuana kadar 20’ye yakın albüm çıkarmış ve her biri yüzbinlerce kişi tarafından dinlenmiştir. Mustafa Yıldızdoğan’ın en bilinen albümleri arasında; Türkiye’m , Han Duvarları, Üşüyorum, Doğuyoruz Ufuklardan, Bu Vatan Kimin, Sevmeyen Bilmez, Gurbet Türküleri, Nadas, İnsanlar, Yandı Yürekler Yandı, Artık Kafaya Takmam, Satan Satana, Hasat Mustafa Yıldızdoğan’ın en sevilen ve beğenilen şarkılarının bulunduğu albümler arasında gösterilmektedir.