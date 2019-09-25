Nikola Tesla Kimdir?

Nikola Tesla (d. 10 Temmuz 1856 - ö. 7 Ocak 1943) mucit, fizikçi ve elektrofizik uzmanı... 10 Temmuz 1856 yılında Surbistan'ın Similjan Sırp - Ortodoks bir ailenin dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Nikola Tesla'nın babası papaz, annesi ile ev aletleri ile ilgilenen ve çevresi tarafından ev aletleri mucidi olarak tanınan bir kadındı. Çabuk öfkelenen asabi bir yapıya sahip olduğu bilinen Tesla hiç evlenmedi. Milca, Angelina ve Marica isimli üç kız kardeşi bulunuyordu.

Tesla, kendisi gibi mekanik aletlere büyük ilgisi olan annesinin özel desteği ile fizik ve matematik alanında bilgisini ilerletti. Sırbistan'da ilk eğitimini aldıktan sonra Avusturya Prag Politeknik Üniversitesi'nin Graz şehrindeki okulunda okuyan Nikola Tesla, bu dönemde ileri düzeyde Almanca, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca öğrendi. Elektrik üzerine olan bilgisini artırdı..

Derslerinde çok başarılı olmasına rağmen aksi karakteri nedeniyle pek sevilen bir öğrenci olmayan Nikola Tesla, kişisel takıntıları ve asosyalliği sebebiyle henüz üçüncü sınıfın ilk döneminde okulunu bırakma kararı aldı. Her ne kadar bazı bilgi kaynaklarında Nikola Tesla'nın okulunu bitirdiğine dair bilgiler olsa da Tesla üniversite mezunu değildir. Bu dönemde kendi başına yaşamaya başlayan Tesla, ailesiyle de iletişimini kesti. Söylentilere göre abisinin 12 yaşındayken bir at kazasında hayatını kaybetmesinde Nikola Tesla'nın kusurunun bulunduğu bilinir. Tesla'nın bu sebeple aile içinde sürekli olarak suçlanması onda pek çok psikolojik takıntı oluşturdu ve şizofreniye yakın belirtilerin görülmesine neden oldu. Üniversiteyi bıraktıktan sonra bir oto mühendislik firmasında mühendis olarak işe başlayan Tesla bu dönemde ağır bir depresyon yaşıyordu.

Babasının çabalarıyla ailesiyle tekrar iletişim kuran ve yine ailesinin yoğun isteği ile Prag'ta bulunan Charles Ferdinand Üniversitesi'nde eğitimine başlayan Tesla, kısa bir zaman sonra babasının vefatı üzerine okulunu yeniden yarıda bıraktı. Paris'e taşınan Tesla burada bir telefon şirketinde doğru akım motorları ve dinamolar konusunda çalışmaya başladı. Edindiği bu bilgiler ile firmada döner makineleri korumak için regülatör benzeri kontrol cihazları icat etti.

Nikola Tesla İcat ve Buluşları

Dünya bilim tarihini derinden etkileyen pek çok deneylere ve icatlara imza atan Nikola Tesla'nın en popüler ve en önemli buluşu elektriğin kablosuz olarak taşınabileceğidir. Londra bilim fuarında bu buluşunu deneysel olarak ispatlayan Nikola Tesla aynı zamanda bugün günümüzde kullandığımız tüm iletişim sistemlerinin, uzay teknolojilerinin ve kablosuz iletişim aygıtlarının temelini atmıştır.

Tesla'nın görüşüne göre doğru akım yerine alternatif akım kullanılarak motordaki komütatörü ortadan kaldırmak gerekiyordu. Sınıf arkadaşı Szigetti'nin bu alandaki keşfi ile komütatörün ortadan kalkmasıyla Nikola Tesla alternatif akım elektrik sistemini baştan sona tasarlayabildi. Bu sayede alternatif akım motorları icat etti.

1887 Kasım ve aralık aylarında Tesla buluşlarına toplam yedi adet ABD patenti aldı. 1886 Nisanında çok fazlı sistemler için patent aldı. Bu yılın sonuna kadar 18 patent daha aldı. Ardından birçok Avrupa patenti aldı. Şimdiki Adı IEEE olan o günkü AIEE de konferans verip dünya mühendislerine tek ve çok fazlı akım sistemlerini anlattı.

Nikola Tesla radyo frekansı ile bir tekneyi uzaktan kumanda etti. Bu sayede günümüzdeki GPRS dahil uzaktan kumandalı ve uzay teknoloji alanındaki tüm iletişim sistemlerinin temelini attı. Hayatının son dönemlerinde giderek garipleşerek içine kapandı. Nikola Tesla, 7 Ocak 1943 tarihinde 86 yaşındayken New Yorker Oteli'nin 33. katında, 3327 numaralı odasında otel görevlisi Alice Monaghan tarafından ölü olarak bulundu. Tesla'nın bütün dokümanlarına ABD hükümeti tarafından el konulmuştur ve üzerinde çalıştığı son projelerin kamuoyu ile paylaşımı yasaklanmıştır.a