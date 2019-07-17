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Pelin Akil Kimdir? Pelin Akil nereli ve kaç yaşında?

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Biyografi 17.07.2019, 10:59 17.07.2019, 11:08 Emir Yılmaz
Pelin Akil Kimdir? Pelin Akil nereli ve kaç yaşında?

Pelin Akil kimdir? Pelin Akil nereli ve kaç yaşında?

1986 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Pelin Akil, son yıllarda; sinema, televizyon ve tiyatroda göstermiş olduğu başarılı performans ile tüm seyircilerin dikkatini çekmeyi başarmış kadın oyunculardan biridir. Oldukça erken yaşlardan itibaren televizyon ve sinemayla tanışan Pelin Akil, şuana kadar sayısız televizyon dizinde rol almış ve birçok önemli tiyatro eserinde oynamıştır. Bunun yanı sıra sinema kariyerinde de başarılı bir grafik çizen güzel oyuncu 2018 yılında vizyona giren Keşif adlı filmde rol almış ve burada sergilediği performans sayesinde yeniden gündeme gelmiştir.

2007 ve 2011 yılları arasında Fox TV ekranlarında büyük bir başarı yakalayan Hamdi alkan imzalı lise dizisi Arka Sıradakiler ’de ilk defa televizyon seyircisinin karşısına çıkan Pelin Akil, kısa sürede burada göstermiş olduğu performans ile birçok farklı yapımda rol almayı başarmıştır. Sinema, tiyatro ve dizi oyunculuğunun yanı sıra; birçok reklam filminde yer almış ve aynı zamanda 2014 yılında Kolpa müzik grubunun, Gurur Benim Neyime adlı şarkının klibinde yer almıştır. High School Musical 3 filminde Sharpay adlı karakteri seslendiren Pelin Akil, dublaj ve seslendirme alanında da başarısını gözler önüne sermiştir.

Pelin Akil kimdir? Pelin Akil nereli ve kaç yaşında?

Pelin Akil Kimdir? 

TRT, Show TV, FOX TV ve ATV ekranlarında yayınlanan uzun soluklu birçok farklı projede başrollerde yer alan Pelin Akil, aynı zamanda güzelliği ve iyi oyunculuğuyla yakın dönemin en iyi kadın oyuncularından biri olarak anılmıştır. Günümüzde hala aktif olarak tiyatro ve sinemada faaliyet gösteren Pelin Akil, son yıllarda Pelin & Anıl isimli bir youtube kanalında 2016 yılında evlendiği Anıl Altan ile vlog tarzı videolar yayınlamaktadır. Evliliklerinden ikiz çocuk sahibi olan Pelin Akil ve Anıl Altan, çektikleri videolarda daha çok bebekleriyle yaşadıkları maceraları aktarmaktadır.

Pelin Akil’in Televizyon Kariyeri!

2007 yılından itibaren televizyonda yer almaya başlayan Pelin Akil, ilk defa Hamdi Alkan’ın yönetmenliğini yaptığı ve uzun süre Fox TV ekranlarında yayınlanan gençlik dizisi Arka Sıradakiler ile izleyici karşısına çıkmıştır. 2007 ve 2011 yılları arasında dizide Zehra karakterine hayat veren Pelin Akil, bu rolünden sonra dikkatleri üzerine çekmiş ve birçok farklı televizyon dizisinde rol almıştır.

2011 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan politik kurgu türündeki Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolüyle dizi kariyerine devam etmiştir. Aynı yıllarda Kurt Kanun’da oynadığı sırada yine TRT 1’in sevilen dizilerinden biri olan Seksenler ’de Seçil karakterine de can vermiştir. Aynı anda iki dizide birden faaliyet gösteren Pelin Akil, her iki dizide de canlandırdığı karakterlerle izleyicilerin beğenisini kazanmıştır.

2012 yılında Türk televizyon tarihinin kült dizilerinden biri olan Suskunlar ’da Nisan karakterini canlandıran Pelin Akil, burada uzun süre oynadıktan sonra yine TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kızıl Elma isimli farklı bir televizyon dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştır. Dizilerde rol aldığı tarihlerde aynı zamanda sinema filmlerinde de boy gösteren Pelin Akil, tiyatro kariyerine de başarıyla devam etmiştir.

2013 yılından itibaren; Osmanlı Tokadı, Ne Münasabet, Aile İşi, Çember ve daha birçok farklı dizide başrol ve konuk oyuncu olarak rol almıştır. Sergilediği başarılı performans ile kısa sürede Türk izleyicisinin gözdesi olan Pelin Akil, geçtiğimiz aylarda çocuk sahibi olmuş ve kısa süreliğine kariyerine ara vermiştir.

Pelin Akil’in Sinema Kariyeri!   

Televizyon dizileriyle yıldızı parlayan Pelin Akil, kısa süre içinde birçok yönetmen ve yapımcı tarafından sinema projelerine dahil olması için teklif almaya başlamıştır. 2013 yılında Su ve Ateş isimli sinema filmde Nupelda rolünde oynayan Pelin Akil, bu tarihten itibaren birçok farklı yapımda rol almaya başlamıştır.

2015 yılında Selim Evci’nin yapımcılığı, yönetmenliği ve senaristliğini yaptığı Saklı filmde Elif karakterinde rol almış ve sinema kariyerinde önemli bir çıkış yakalamıştır. Başarılı birçok önemli isimle rol adlığı bu yapımdan sonra aynı zamanda aktif olarak tiyatro yapmaya da devam etmiştir.

2017 yılında Deli Aşk ve Damat Takımı filmlerinde rol alan Pelin Akil, her iki filmde de başarılı performansıyla göz doldurmuştur. Aynı yıl Star TV ekranlarında yayınlanan Çember adlı televizyon filmi ve mini dizisinde Komiser Yardımcısı Ayşe rolünde bir cinayet masası polisini canlandırmıştır. Çember: Evimdeki Yabancı, Çember: Acı İntikam ve Çember: Oyunu Bozuyorum adlı televizyon filmlerinde başarılı bir performans sergilemiştir.

2018 yılında fantezi ve macera türündeki Keşif adlı sinema filminde rol almıştır. Türk sinemasında eşine az rastlanır bir film türü olan bu alanda rol alması Pelin Akil’in oyunculuğuna önemli bir katkı sağlamıştır. Televizyon ve sinemanın yanı sıra tiyatroda da bir hayli büyük başarılar elde eden Pelin Akil, sayısız tiyatro eserinde rol almıştır.

Sinema ve televizyon kariyerinin yanı sıra tiyatro sahnelerinde; Rent Müzikali, Marika’nın Serveti, Closer, Depo, İstanbulname, Abim Geldi, Sersefil Korkuyorum Sevgilim vb. birçok farklı eserde rol almıştır. Pelin Akil, tiyatro, sinema ve televizyonun yanı sıra tiyatroda da rol alan sayılı isimler arasında yer almaktadır.   

Pelin Akil kimdir? Pelin Akil nereli ve kaç yaşında?

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