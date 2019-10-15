Sadir Durmaz Kimdir? Hayatı ve Siyasi Kariyeri hakkında merak edilenler

Türk bürokrasi ve siyaset hayatının önde gelen isimlerinden biri olan Sadir Durmaz, Milliyetçi Hareket Partisinden 24. Dönem Yozgat Milletvekili olarak seçilmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde sayısız yasama faaliyetine aktif katılım sağlamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulunda da görev yapan Sadir Durmaz, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak parti görevine de devam etmektedir.

Siyasi kariyerine başlamadan Türkiye’nin birçok önemli kurumunda bürokratlık yapan Sadir Durmaz, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyeliği ve Çevre Komisyonu Sözcülüğü görevlerini de yürütmektedir. Tarım ve ormancılık alanında TBMM’de yürüttüğü yasama faaliyetleriyle dikkat çeken Sadir Durmaz, yakın siyasi tarihimiz içinde en dikkat çeken isimlerinden biridir . Milliyetçi Hareket Partisi yönetim kurulunda da görevlerine devam eden Sadi Durmaz, Karadeniz Teknik Üniversitesinden mezun olmuştur.

Çeşitli kamu kurumlarında üst düzey yöneticilik ve müfettişlik faaliyetlerinde bulunan Sadir Durmaz, Milliyetçi Hareket Partisinin kilit isimlerinden biridir. Yakın siyasi tarihimiz içindeki en önemli isimlerinden biri olan Sadir Durmaz, gelecekte de bu faaliyetleri sürdürmesi beklenmektedir. Siyasi faaliyetlerinin yanı sıra Tarım Kredi Spor Kulübü Başkanlığı görevinde de bulunmuştur.

Sadir Durmaz Kimdir?

15 Temmuz 1963 yılında Yozgat’ın Çiçekdağı ilçesinde dünyaya gelen Sadir Durmaz, ilk ve orta öğrenimin ardından, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden başarıyla mezun olmuştur. Üniversite eğitiminden sonra Türkiye’nin birçok farklı noktasında önemli yöneticilik faaliyetlerinde bulunan Sadir Durmaz, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğünde meslek hayatına başlamıştır.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğünde Müfettiş Yardımcısı olarak kariyerine başlayan Sadir Durmaz, 1989 yılında müfettişlik görevine getirildi. 1994 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri Daire Başkanlığına atanan Sadir Durmaz, 3 yıl boyunca Genel Müdürlük görevini başarıyla yürüttü.

1997 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcılığının ardından 2002 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü olarak uzun yıllar yöneticilik görevini üstlendi.

Hayatı boyunca sayısız uluslararası ve yerel kooperatiflerde aktif üyeliklerde bulunan Sadir Durmaz; Milletlerarası Kooperatif ve Çalışma Ekonomisi Araştırma Merkezi (CIRIEC) Türkiye Daimi Komite Üyeliği, Türk Kooperatifçilik Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Türkiye tarım kooperatifçiliği alanında hizmet veren sayısız kurumda aktif rol oynayan Sadir Durmaz aynı zamanda; Gübre Fabrikaları T.A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Güvensigorta Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de başarıyla gerçekleştirmiştir. Bürokrasi hayatına çeşitli kademelerde devam eden Sadir Durmaz, yaşamı boyunca edindiği yöneticilik tecrübelerini, Milliyetçi Hareket Partisi Başkanlık Divanında ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekili olarak kullanmaktadır.

Dünya Bankası İşbirliği ve Tarım Kredi Kooperatifleri Yeniden Yapılandırma Projesi Koordinatörlüğü yaparak, Türkiye’de tarım alanında önemli düzenlemelerin oluşmasında ve tarımsal kalkınmaya destek olacak başka birçok proje kapsamında çalışmalar yürütmüştür.

2009 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden Yozgat, Yerköy Belediye Başkan adayı olmuştur. 24. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Milletvekili olarak Türkiye Millet Meclisinde göreve başlayan Sadir Durmaz, meclis içinde; Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyon Üyesi ve Çevre Komisyonu sözcüsü olarak yasama faaliyetlerini yürütmektedir. Sayısız dergide ve gazetede makaleleri yayımlanan Sadir Durmaz, bu alandaki çalışmalarına devam etmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak parti içinde de aktif görevlerde bulunmaktadır. Orta düzeyde İngilizce bilen Sadir Durmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Sadir Durmaz’ın İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

Yaşamı boyunca üst düzey yöneticilik faaliyetlerinde bulunan Sadir Durmaz, Milliyetçi Hareket Partisinden Yozgat Milletvekili seçildikten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde yasama faaliyetlerine aktif katılım sağlamış ve ilk imza sahibi olduğu birçok kanun teklifini meclise sunmuştur.

Sadir Durmaz tarafından sunulan kanun teklifleri arasında en dikkat çekenler; Devlet Memurları Kanunda Değişiklik, Yatırım ve İstihdamın Teşviki ve Bazı Kanunlarda Değişiklik, DAP, DOKAP ve Konya Ovası Projesi Kalkınma İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Düzenleme, Mera Kanunda Değişiklik, Tarım Sigortaları Kanunda Değişikli, İl Özel İdaresi Kanunda Değişiklik teklifleri sunulmuştur.

Sadir Durmaz tarafından yıllar içinde sunulan kanun teklifleri, Sadir Durmaz’ın en çok takip edilen siyasetçilerden biri olmasını sağlamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi 24. Dönem Milletvekili olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde sayısız yasama faaliyetine katılmış ve aktif görevlerde bulunmuştur.

Tarım ve hayvancılık alanında uzun süre yöneticilik faaliyetlerinde bulunmasının etkisiyle, Türkiye geneli tarımsal kalkınmaya yönelik sayısız proje ve faaliyetin içinde bulunmuştur. Bu yönüyle özellikle tarım ve hayvancılık sektöründe hizmet yürüten vatandaşlar tarafından Sadir Durmaz yakından takip edilmekte ve sevilmektedir.