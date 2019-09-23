Selin Ciğerci Kimdir?

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Selin Ciğerci, 1984 yılında dünyaya gelmiştir. Baba tarafı Konyalı anne tarafı ise Kastamonuludur. Cinsiyet değiştirme ameliyatı ile kadın olan Selin Ciğerci'nin ameliyattan önceki adı Okan'dı. Günümüzde ünlü gece kulüplerinde ve özel organizasyonlarda DJ'lik yapan Selin Ciğerci'nin babası, ünlü bir hazır giyim firmasının sahibidir. Selin Ciğerci verdiği bütün röportajlarında çok önceden beri cinsiyet değiştirmek istediğini ancak babasının ve ailesinin bunu istemediğini, cinsiyet değiştirme ameliyatının parasını da annesinden aldığı harçlıklar ile gerçekleştirdiğini belirtmiştir.

Son yılların sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Selin Ciğerci, televizyon yarışmalarında da boy göstermiştir. Bir dönem ünlü manken Asuman Krause'nin sunuculuğunu üstlendiği yarışma programı Wipeout'a katılan Selin Ciğerci kendisi ve ailesi hakkında detaylı bilgiler vermekten kaçınmaktadır. Daha önceki röportajlarında cinsiyet değiştirme ameliyatından sonra bugüne kadar milletvekili, belediye başkanı, ünlü futbolcu ve iş adamlarıyla sevgili olduğunu açıklayan Selin Ciğerci bu açıklamasına rağmen isim paylaşımında bulunmamıştı.

Demet Akalın ile yakın arkadaş olduğu bilinen Selin Ciğerci, uzun bir süredir futbolcu Gökhan Çıra ile aşk yaşamaktadır. Özellikle sosyal medyada yaptığı dikkat çeken paylaşımlar ve yorumlarıyla sık sık adından söz ettirmeyi başaran Selin Ciğerci, 2018 yılının haziran ayında da "Beş Karat" adında bir şarkı çıkarıp piyasaya sürmüştür. Selin Ciğerci'nin ilk şarkısı olan bu yapımda, ünlü şarkıcı Ebru Polat da yer almıştır.

Gökhan Çıra'nın evlilik teklifi videoları ile yeniden sosyal medyanın gündemine oturan Selin Ciğerci, 2019 Ekim ayında dünya evine girecek. Müzik kariyerine 2018 yılının Haziran ayında piyasaya sürdüğü "Beş Karat" şarkısıyla hızlı bir başlangıç yapan Selin Ciğerci, 2019 yaz aylarında da Hikaye isimli şarkısının klip çekimlerini tamamlamıştı.

Selin Ciğerci'den Dikkat Çekici Açıklamalar

Günümüzde Tuzla Spor takımında forma giyen Gökhan Çıra ile aşk yaşayan ve ekim ayında evleneceklerini duyuran Selin Ciğerci sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer almaya devam etmektedir. Sosyal medyada ilk olarak Bebek Okan adıyla ünlenen Selin Ciğerci, 3 yıl önce cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek kadın oldu ve adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi.

Selin Ciğerci'nin babası , ünlü bir hazır giyim firmasının sahibidir. Gerçek isminin Okan olduğunu röportajlarında dile getiren Selin Ciğerci "Türkiye'de sosyal medyada hiçbir şey yapmadan fenomen olmayı başarmış ilk ve tek kişiyim. 750 bin takipçim var. Yüzümde hiç estetik yok. Yaptırdığım tek estetik, göğüslerime silikon taktırmak ve cinsiyet değiştirme ameliyatı olmak. Ben artık pembe kimlikli bir kadınım." açıklamasında bulundu.

"Ailem Ameliyat Olmamı İstemedi"

Erkek kardeşinin ve babasının, cinsiyet değiştirme ameliyatı olmasını istemediğini dile getiren Selin Ciğerci bu sebeple evden ayrıldığını ve 3 yıl boyunca annesi dışında hiç kimseyle görüşmediğini kaydetti. "Sonra onlar da dayanamadı. Bana hiçbir maddi yardım yapmayarak, beni süründürerek vazgeçirmeye çalıştılar." diyen Selin Ciğerci, erkek kardeşinin ve annesinin "Artık gel, biz sana bir ev tutalım." dediklerini açıkladı. Annesinden aldığı harçlıklar ile cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğunu açıklayan Selin Ciğerci, ameliyattan sonra ailesinden herkesin başında olduğunu babasının da 2 gün sonra kendisini görmeye geldiğini ifade etti.

"Cinsiyet Değiştirmeye 25 Yaşında Karar Verdim"

Bedenini ruhuna uyduramadığı ve mutlu olmadığı için 25 yaşında evden kaçtığını açıklayan Selin Ciğerci, "Arabamı, paramı, takılarımı vs bırakıp bir arkadaşımın yanına gittim, onunla yaşamaya başladım." açıklamasında bulundu. Annesinin kendisine gizli gizli harçlık yolladığını belirten Selin Ciğerci 3 yıl boyunca ailesinden ayrı kaldığını ve çok zor zamanlar geçirdiğini göz yaşları içinde anlattı.