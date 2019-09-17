Selin İmer kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşında?

Selin İmer Kimdir?

Selin İmer, 14 Ocak 1983 yılında Ünlü Türk İş İnsanı İnsel İmer ve Canan İmer’in kızı olarak dünyaya gelmiştir. Son yıllarda Mustafa Ceceli ile olan aşkı ve evliliği ile gündeme gelen Selin İmer, cemiyetin en ünlü isimlerinden biridir. Sosyete dünyasının çarpıcı isimlerinden biri olan Selin İmer aynı zamanda magazin dünyasında en çok konuşulan isimler arasında yer almaktadır. Gündemde adının sıklıkla anılmasının ardından Selin İmer, birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir.

Selin İmer yaklaşık yedi yıl boyunca yurtdışında yaşadıktan sonra Türkiye’ye tekrardan gelmiş ve sosyete dünyasının en önemli simalarından biri olmayı başarmıştır. Birçok ünlü isimle birlikte adı anılan Selin İmer en son Mustafa Ceceli ile yasak aşk yaşamış, ikili hakkında yapılan eleştirilerin ardından çift dünya evine girmiştir. Selin İmer ve Mustafa Ceceli’nin evlilik haberi uzun süre magazin dünyasında ilk sırada yer almıştır.

Selin İmer Hayatı ve Kariyeri

14 Ocak 1983 yılında İnsel İmer ve Canan İmer’in kızı olarak dünyaya gelmiştir. İtalyan Ortaokulu ve MEF Okullarında orta öğrenimini başarıyla tamamlamasının ardından, Amerika Birleşik Devletleri’nde psikoloji, moda ve reklamcılık eğitimleri almıştır.

ABD’ye gitmesinin ardından yaklaşık 7 yıl boyunca yurtdışında yaşayan Selin İmer, Türkiye’ye dönmesinin ardından sosyete dünyasının en önemli isimleri arasında yerini almıştır. Magazin dünyasında adı birçok farklı ünlü isimle anılan Selin İmer daha önce Serdar Bilgili , Alican Ulusoy, Doruk Kaya, Arda Turan gibi isimlerle birlikte anılmıştır.

Selin İmer çarpıcı açıklamaları ve aşklarının yanı sıra, kürk giydiği için eleştirilmesinin üzerine birçok kişinin dikkatini çekmiştir. Kürk giydiği için ünlü isimlerden de eleştiriler alan Selin İmer, yaptığı açıklamalarla gündemde uzun süre tartışmalara neden olmuştur.

Bir dönem fazla kiloları ile gündeme tekrardan gelen Selin İmer, Şeyda Çoşkun tarafından verilen destekle kısa sürede, yaklaşık bir buçuk ayda 10 kilo vermiştir. Selin İmer’in adı bir dönem için Bensu Soral ile aşk yaşayan Hakan Baş’la birlikte anılmış ve gündemde uzun süre tartışılmıştır.

Arda Turan ile aşk yaşadığı dedikoduları Selin İmer ve Arda Turan tarafından yalanlanmıştır. Ancak, magazin basını olayı yakından takip ederek ikili hakkında birçok haber yapılmıştır. Birçok isimle birlikte anılan Selin İmer, 2017 yılında ünlü pos şarkıcısı ve sanatçı Mustafa Ceceli ile aile arasında yapılan bir nikahla dünya evine girmiştir.

Ünlü pop şarkıcı sanatçısı Mustafa Ceceli ile son yıllarda adı sıklıkla anılmaya başlayan Selin İmer, Mustafa Ceceli ile dünya evine girmiştir. Geçtiğimiz yıllarda eşinden boşandığını açıklayan Mustafa Ceceli, kısa bir süre sonra Selin İmerle anılmış ve evleneceklerini açıklamışlardı.

Selin İmer ve Mustafa Ceceli aşkı uzun süre sosyal medyanın ve magazin dünyasının gündeminde ilk sırada yer almıştır. Eski eşiyle anlaşmadığını belirtilerek boşandıklarını açıklayan Mustafa Ceceli, 3 milyon TL tazminat ve oturduğu evi eski eşine vererek boşanmıştır. Boşanmasının ardından Selin İmer ile aile arasında yapılan bir nikah ile evlenmişlerdir.