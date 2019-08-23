Türk pop müziğinin sevilen ses sanatçılarından Serdar Ortaç, son dönemdeki açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Hal böyle olunca da bir çok internet kullanıcısı, gerek sosyal medyadan gerekse internet üzerinden Serdar Ortaç kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir sorularının cevaplarını araştırıyor. Ünlü şarkıcının hayatını merak eden kullanıcılar, internet üzerinden Serdar Ortaç’ın hayat hikâyesi aramaları yaparak yanıtlara ulaşmak istiyor. Bu yazımızda Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarına imza atan isimlerden biri olan Serdar Ortaç hakkında tüm merak ettiğiniz soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

Serdar Ortaç Kimdir, Kaç Yaşındadır, Nerelidir?

Serdar Ortaç, 16 Şubat 1970 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Annesinin adı Nesrin Ortaç, babasının adı ise Mehmet Ortaç’tır. Üç kardeşin en büyüğü olan Serdar Ortaç’ın kardeşlerinin ismi Sertaç ve Serkan’dır.

İlköğretimini Kocamustafapaşa’da, ortaokul öğretimini de Suadiye Lisesi’nde tamamlayarak mezun oldu. Haydarpaşa Meslek Lisesi’nde torna tesviye bölümünde okuyan Serdar Ortaç’ın babası, küçük bir torna tezgahı bulunan dükkanda plastik kalıpçısıydı. Ortaç, 1977 yılında torna dükkanında babasının yanında çalışmaya başlayarak iş hayatına atıldı. Sokaklarda simit ve su sattı, para kazanmayı küçük yaşlarında öğrendi.

Üniversite eğitimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde başladı. Ancak bu bölümden mezun olamadan üniversiteden ayrıldı. 1993 yılında İstanbul’da pek çok radyoda, program yapımcısı ve sunucu olarak görev aldı. Programlarını dinleyen bir yapımcı aracılığıyla ilk albümünü çıkardı. 1994 yılında piyasaya sunulan Aşk İçin – Karabiberim albümüyle müzik kariyerine ilk adımını attı.

Uzun zamandır ayrılacakları konuşulan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çiftinden boşanma haberi geldi. Defalarca ayrılık haberiyle gündeme gelen ikili anlaşmalı olarak boşandı.