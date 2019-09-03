Türk televizyonlarında son dönemde en çok görülmek isteyen yeni simalardan olan Serel Yereli sosyal medyanın da hakkında en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Güzel oyuncu resmi sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla gündemdeki yerini korurken, son olarak takipçilerinden biri ile yaşadığı diyalog yine olay oldu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncular arasında yer alan Serel Yereli, son olarak Kanal D ekranlarından izleyiciler ile buluşan ve geniş kitleler tarafından beğeniyle takip edilen “Bodrum Masalı” adlı dizide gösterdiği başarılı performansın ardından ünlenmişti.

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlar hakkında bir takipçisinin yapmış olduğu yorum ünlü oyuncu Serel Yereli’yi çok kızdırdı. Yine resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunarak takipçisine seslenen güzel oyuncu, bu gelişmenin ardından sosyal medya gündemine oturdu. İnternet kullanıcıları Serel Yereli kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır sorularının yanıtlarını merak ediyor. Sosyal medyanın da en aktif ünlülerinden biri olan Serel Yereli hakkında pek çok kişi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte güzel ve başarılı oyuncu Serel Yereli’nin hayat hikâyesi ve kariyerine dair bütün bilinmesi gerekenler…

Buse Serel Yereli Kimdir?

Buse Serel Yereli, 19 Nisan 1995 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Küçük yaşlarından itibaren müzik ile iç içe büyüyen Yereli, şarkı söylemeye 4 yaşında başladı. Müzik alanında gelişimine devam ederken bir yandan da tiyatro ve oyunculuk eğitimleri de aldı. Sanata son derece ilgili bir şekilde büyüyen Serel Yereli, Bilim Çocuk Şenliği kapsamında Uzay Gemisi Projesi ile TUBİTAK tarafından ödül aldı. Ancak tiyatro kariyerini seçen Serel Yereli, halen Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü öğrenciliğine devam etmektedir.,

Kariyeri

Serel Yereli, lise eğitimine devam ederken 2012 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katıldı. Fakat yarışmada gösterdiği performansa hiçbir jüri üyesi dönmese de güzelliği ve sahnedeki duruşuyla yarışmanın en çok ilgi gören isimlerinden biri haline geldi.

Craft Atöyle’de oyunculuk üzerine eğitimler alan Serel Yereli, bu alandaki son eğitimlerini de Bahar Kerimoğlu’dan aldı. Buse Serel Yereli, oyunculuk kariyerinin dışında İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere tam 4 dil bilmektedir.

Müzikal oyunculuk eğitimlerine Londra’da başlayan Yereli, Grease, Mamma Mia, Bruleskue adlı dünyaca ünlü müzikallerde başrol görevini üstlendi. Televizyon oyunculuğu kariyerine 2016 yılında başlayan Serel Yereli, Kanal D ekranlarından izleyiciler ile buluşan “Bodrum Masalı” ile birlikte ilk kez profesyonel oyunculuğa adım attı. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizide Türk televizyonlarının sevilen isimleri Timuçin Esen, Şevval Sam, Murat Aygen, Hilmi Cem İntepe ve Bora Cengiz ile birlikte rol aldı. “Bodrum Masalı” adlı dizide göstermiş olduğu başarılı oyunculuğun ardından Türk dizisi izleyicilerin beğenisini kazanan Serel Yereli, yakın bir zamanda şarkıcılığa adım atacağını belirterek albüm hazırlıklarına girdiğini açıkladı.