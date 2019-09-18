Stephen Hawking Kimdir?

Stephen Hawking hayatı ve bilime katkıları ile dünya tarihinin en önemli fizikçi ve evrenbilimcilerinden biridir. 8 Ocak 1942 yılında İngiltere’de dünyaya gelmiştir. 8 yaşına geldiğinde Oxford’dan ayrılarak, Londra’nın 20 mil kadar uzağındaki St Albans’a gitmiştir. Eğitim hayatına başlayan Hawking St Albans okulundan mezun olduktan sonra Oxford Üniversitesi kolejinde öğrenim hayatına devam etmiştir.

Ailesinin tıpla ilgilenmesini istemesine rağmen Stephen Hawking, matematiğe olan ilgilisi nedeniyle matematiği seçmek istemiş ancak okulun matematik bölümü olmadığı için fizik bölümünü tercih etmiştir. Öğrenimine başladıktan üç yıl sonra doğa bilimlerinde birincilik onur madalyası kazanarak oldukça erken yaşlarda bilme olan yatkınlığını gözler önüne sermiştir.

Stephen Hawking takip eden yıllarda evrene olan ilgisi nedeniyle Cambridge’e kaydolarak kozmoloji (evrenbilimi) alanında öğrenim göremeye başlamıştır. O dönmde Oxford’da evrenbilimi olmaması üzerine Stephen Hawking zorunlu olarak Cambridge’e gitmek zorunda kalmıştır.

Kişisel hayatı, bilimsel çalışmaları ve filmlere konu olan yaşamıyla Stephen Hawking son yılların en önemli bilim adamlarından biridir. Hastalığına rağmen bilime olan tutkusundan ve çalışma azminden asla ödün vermeyen Stephen Hawking bugün birçok insana ilham kaynağı olmaya devam etmektedir.

Bilimsel Çalışmaları

Stephen Hawking evrene olan tutkusu nedeniyle hayat boyu en önemli eserlerini evrenin temel çalışma prensipleri üzerine vermiştir. Roger Penrose ile bilim dünyasında geniş yankı bulan bir çalışmaya imza atmışlardır. Tekillikler üzerine yaptıkları çalışmada, yerçekimsel tekillik ve sonsuz kütle içeren tek boyutlu kütle teorileriyle, evrenin tekillik olarak başlamış olabileceği görüşünü ortaya koymuşlardır.

Einstein’ın meşhur çalışmalarından biri olan Uzay ve Zamanı’da içinde barındıran Genel Görelilik Kuramının, big bang ile başlayarak karadeliklerde sona erdiğini göstermiştir. Kuantum mekaniği ve genel görelilik kurumalarının birleşmesi gereğini ortaya koymuştur. 20. Yüzyılın ikinci yarısı için bu buluş bilim tarihinin en önemli buluşları arasında yer almaktadır.

Stephen Hawking’in çalışmaları arasında en çok dikkat çekeni ise evrenin sonlu ve sınırlı olduğudur. Yaptığı çalışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkan bu teoride evrenin başlangıcının tamamen bilimsel nedenlere dayandırılabileceği sonucu ortaya çıkmıştır.

1971 yılında kara delikler hakkında yatığı deneyle bilim alanında verilen en saygın ödüllerden biri olan Gravity Research Foundation ödülünü kazanmıştır. Stephen Hawking’in en önemli çalışması ise kara deliklerin radyasyonu yaydığı iddiasıdır. Kara deliklerden hiçbir şeyin kaçamayacağı görüşünü benimsenmişti. Ancak Stephen Hawking’in teorisinin ardından, kara deliklerin radyasyon yaydıkları ve enerji tüketerek buharlaşıncaya kadar bu işlemin devam edeceği teorisi bilim çevrelerinde tartışma yaratsa da ilerleyen yıllarda teorik fiziğin en önemli teorilerinden biri olmuştur.

Özel Hayatı

Stephen Hawking bilime olan katkıları ve önemli teorilerinin yanı sıra, özel hayatıyla birçok kişinin hayranlık duyduğu bir isim olmayı başarmıştır. Stephen Hawking, nadir görülen ve oldukça yavaş ilerleyen bir hastalık olan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına sahiptir.

1963 yılında Stephen Hawking henüz 21 yaşındayken hastalık teşhis edilmiştir. Hastalığın teşhis edilmesinden sonra doktorları tarafından sadece 2 yıl yaşayabileceği söylenmiştir. Sinir sistemini yok eden anacak zihinsel faaliyetlere hasar vermeyen bu hastalık Stephen Hawking’i hayatı boyunca tekerlekli sandalyeye mahkûm etmiştir.